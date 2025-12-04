Superluna en Argentina: cuándo ver este fenómeno que no se repetirá por décadas

Las condiciones del tiempo favorecerán especialmente a los aficionados a la astrofotografía, ya que el brillo extra y los cielos fríos y secos de diciembre permiten lograr imágenes más nítidas.

Superluna: a qué hora se verá en Argentina

superluna

De acuerdo a los servicios astronómicos internacionales, la Luna alcanzará su fase llena el jueves a las 20.14 (hora argentina).

Dónde y cuándo mirar

Salida de la Luna : 20.05

Visible hasta : alrededor de las 5.40 del viernes

Mejor observación: en lugares abiertos, con horizonte despejado hacia el este

Si bien la plenitud será este jueves, la Luna ya se pudo observar prácticamente completa desde anoche.

¿Por qué se llama “Luna Fría”?

El nombre proviene de los pueblos originarios de Norteamérica, que utilizaban las fases lunares para marcar el paso del año. En el hemisferio norte, diciembre es el inicio del invierno y de las noches más largas y frías, por lo que se asoció a esta Luna con ese período.