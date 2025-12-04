Jorge Rial metió a su nieto Amadeo en una filosa chicana contra Luis Ventura: "Sacala del medio"
En medio de las ironías por los Martín Fierro de Cable, Jorge Rial sumó un nuevo pase de factura a Luis Ventura y hasta terminó involucrando a Amadeo, el menor de sus nietos. Mirá.
4 dic 2025, 10:51
Aunque ni él mismo creía que alguna vez ocurriría, recientementeJorge Rial ganó un premio Martín Fierro por su programa de cable Argenzuela en la señal de C5N. Sucede que históricamente el periodista se dedicó a descalificar el evento y a todos los miembros de APTRA que otorgan esta distinción, y desde su separación profesional de Luis Ventura -presidente de la entidad- no dejó de atacarlo con sutiles ironías.
Pero como la realidad es que todos anhelan alzar la estatuilla y ostentar la distinción, si bien Rial no fue a la ceremonia de los Martín Fierro de cable 2025 sí se quedó con los laureles del premio que retiró en su nombre Diego Brancatelli, y desde que se encontró con el preciado gaucho en las instalaciones del canal no dejó de mostrarlo como todo un logro.
Concretamente al día siguiente de la entrega, el periodista abrió el programa con un largo descargo argumentando su ausencia en la ceremonia, que en los días previos había dejado abierta la posibilidad de asistir, y celebró el premio así como también mantuvo sus históricas denuncias contra APTRA, que así y todo sus miembros no tuvieron el menor inconveniente en premiar su actual programa al considerarlo merecedor de la distinción.
Claro que ante semejante descargo, Luis Ventura no dudó en salir a responderle, desatándose así un nuevo ida y vuelta mediático entre ellos que pareciera no tener fin.
Pero, fiel a su estilo provocador, en las últimas horas Jorge Rial subió aún más la apuesta con una suerte de chicana destinada a quien durante décadas fue su amigo, compadre y socio periodístico. Así, ahora el conductor de Argenzuela compartió una foto de su nieto Amadeo con el Martín Fierro en la mano, en la que escribió picante: "Hasta mi nieto lo disfruta. Sácala del medio".
Claramente, la pregunta del millón es si Luis Ventura volverá a responderle ante semejante provocación.
Cuál fue la durísima respuesta de Luis Ventura a Jorge Rial tras no ir a la ceremonia de los Martín Fierro
En la antesala de los Martín Fierro de Cable, celebrados el jueves pasado, Jorge Rial volvió a quedar en el centro de la escena al insinuar que quizá asistiría a la ceremonia, lo que abría la puerta a un posible cara a cara con Luis Ventura luego de años de distancia y tensiones acumuladas.
Sin embargo, el periodista finalmente no apareció por la gala. En A la tarde (América TV), Karina Mazzocco leyó en vivo una serie de frases filosas que Rial dejó trascender. “Él dice que no fue al Martín Fierro para sostener la coherencia. Y ahora remata con: ‘Tenés el Martín Fierro de la danza, ponete el tutú y bailá’”, relató la conductora, marcando la dureza del mensaje.
Ventura, presidente de APTRA, escuchó las declaraciones y buscó mantener el tono, aunque no se quedó atrás. “No me voy a poner mal, porque también dijo que al tipo que más miedo le tiene en este medio es a mí”, lanzó de entrada.
Después redobló la apuesta: “Bailar, bailé con vos todos los ritmos. No reniego de nada. Y quedate tranquilo que no te voy a reclamar. En todo caso debería reclamar yo por lo que perdiste la memoria y por lo que no sabés”, disparó.
Con el clima cada vez más tenso, Ventura avanzó aún más: “Seguí pegándole al bol… este, que no lo soltás. Pasaron 11 años desde esa patada, ¿te acordás? Me dijiste ‘te voy a dar una licencia para cuidarte’, y era un despido. Como en La Red y en Paparazzi. Me la aguanté. ¿Sabés qué? Sigo vivo y te molesta que me vaya bien. Y ya que te encanta la chicana, te dejo una: ¿no será que alguien te está soltando la mano?”
Luego recordó episodios del pasado reciente: “Fui a tu casa, firmé contrato delante de todos, me sacaron fotos, me invitaste a leer nominaciones aunque renunciaste a la radio. Hicimos una fiesta enorme que tu canal bancó como pudo, para 800 personas, y vos pasaste diez días amagando con que ibas a venir. Hiciste lo de siempre: te borraste”.
Y remató con firmeza: “En las finales grandes siempre te esfumaste, yo no. Estoy acá y voy a defender mi lugar. Los lugares ahora son míos. Te voy a seguir bancando desde acá. La vida es larga y la estoy disfrutando. Besito”.
Más tarde, en Polémica en el bar (América TV), Ventura volvió a marcar distancia de quien fue su histórico compañero. “Yo vivo por mis tres hijos y por mis amigos; él está entre los de hace 40 años, no este. El Gallego de Crónica era mi amigo, éste no”, afirmó sin filtros.
Para cerrar, lanzó una advertencia: “No me importa sentarme a hablar, basta, loco. Que se esmere él. Te digo una cosa y termino: yo abro la boca y va preso. Listo”. Y concluyó con un último tiro por elevación: “Quedate tranquilo que yo no soy buchón”.