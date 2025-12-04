Jorge Rial metió a su nieto Amadeo en una filosa chicana contra Luis Ventura: “Sacala del medio”

Pero, fiel a su estilo provocador, en las últimas horas Jorge Rial subió aún más la apuesta con una suerte de chicana destinada a quien durante décadas fue su amigo, compadre y socio periodístico. Así, ahora el conductor de Argenzuela compartió una foto de su nieto Amadeo con el Martín Fierro en la mano, en la que escribió picante: "Hasta mi nieto lo disfruta. Sácala del medio".

Claramente, la pregunta del millón es si Luis Ventura volverá a responderle ante semejante provocación.

IG Jorge Rial - Amadeo con el Martín Fierro de Argenzuela

Cuál fue la durísima respuesta de Luis Ventura a Jorge Rial tras no ir a la ceremonia de los Martín Fierro

En la antesala de los Martín Fierro de Cable, celebrados el jueves pasado, Jorge Rial volvió a quedar en el centro de la escena al insinuar que quizá asistiría a la ceremonia, lo que abría la puerta a un posible cara a cara con Luis Ventura luego de años de distancia y tensiones acumuladas.

Sin embargo, el periodista finalmente no apareció por la gala. En A la tarde (América TV), Karina Mazzocco leyó en vivo una serie de frases filosas que Rial dejó trascender. “Él dice que no fue al Martín Fierro para sostener la coherencia. Y ahora remata con: ‘Tenés el Martín Fierro de la danza, ponete el tutú y bailá’”, relató la conductora, marcando la dureza del mensaje.

Ventura, presidente de APTRA, escuchó las declaraciones y buscó mantener el tono, aunque no se quedó atrás. “No me voy a poner mal, porque también dijo que al tipo que más miedo le tiene en este medio es a mí”, lanzó de entrada.

Después redobló la apuesta: “Bailar, bailé con vos todos los ritmos. No reniego de nada. Y quedate tranquilo que no te voy a reclamar. En todo caso debería reclamar yo por lo que perdiste la memoria y por lo que no sabés”, disparó.

Con el clima cada vez más tenso, Ventura avanzó aún más: “Seguí pegándole al bol… este, que no lo soltás. Pasaron 11 años desde esa patada, ¿te acordás? Me dijiste ‘te voy a dar una licencia para cuidarte’, y era un despido. Como en La Red y en Paparazzi. Me la aguanté. ¿Sabés qué? Sigo vivo y te molesta que me vaya bien. Y ya que te encanta la chicana, te dejo una: ¿no será que alguien te está soltando la mano?”

Luego recordó episodios del pasado reciente: “Fui a tu casa, firmé contrato delante de todos, me sacaron fotos, me invitaste a leer nominaciones aunque renunciaste a la radio. Hicimos una fiesta enorme que tu canal bancó como pudo, para 800 personas, y vos pasaste diez días amagando con que ibas a venir. Hiciste lo de siempre: te borraste”.

Y remató con firmeza: “En las finales grandes siempre te esfumaste, yo no. Estoy acá y voy a defender mi lugar. Los lugares ahora son míos. Te voy a seguir bancando desde acá. La vida es larga y la estoy disfrutando. Besito”.

Más tarde, en Polémica en el bar (América TV), Ventura volvió a marcar distancia de quien fue su histórico compañero. “Yo vivo por mis tres hijos y por mis amigos; él está entre los de hace 40 años, no este. El Gallego de Crónica era mi amigo, éste no”, afirmó sin filtros.

Para cerrar, lanzó una advertencia: “No me importa sentarme a hablar, basta, loco. Que se esmere él. Te digo una cosa y termino: yo abro la boca y va preso. Listo”. Y concluyó con un último tiro por elevación: “Quedate tranquilo que yo no soy buchón”.