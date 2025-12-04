Lali Espósito brilla en Netflix con "La que le gana al tiempo", su esperado documental

A lo largo de una hora y catorce minutos, la película revela instantes que fueron clave para que Lali se redefiniera. Esa reinvención no surgió del éxito, sino precisamente de los momentos más incómodos. La artista reconoce en cámara la necesidad de romper con expectativas externas para crear desde un lugar honesto. La música, los shows, los equipos de trabajo, las exigencias y la presión forman parte de una maquinaria que pocas veces se observa sin filtros.

Las escenas registran reuniones creativas, discusiones de producción, noches de composición, dudas frente al espejo, silencios prolongados y decisiones que marcaron el rumbo de su carrera. La película no la muestra perfecta ni invencible: la muestra entera, con la misma intensidad con la que ha conquistado al público durante más de una década.

Lali Espósito Vélez

Detrás de los shows que hicieron historia

Los momentos de mayor impacto visual corresponden al detrás de escena de los shows en Vélez Sarsfield. Allí se ven decisiones técnicas, ensayos agotadores, ajustes de último momento y la presión de sostener un espectáculo de alto nivel que debía funcionar a la perfección. Cada tramo revela cuánto trabajo invisible sostiene la aparente espontaneidad del escenario.

La relación con la audiencia, el rol de sus bailarines, la complejidad de la producción y el desafío de mantener energía, conexión y autenticidad en cada presentación aparecen como piezas clave del rompecabezas. Esas imágenes confirman por qué la artista llegó a un lugar privilegiado dentro del pop regional y, más aún, por qué está dispuesta a resignificarlo.

Lali Espósito

Cuándo y cómo ver el documental de Lali Espósito

Lali: la que le gana al tiempo ya está disponible exclusivamente en Netflix desde este jueves 4 de diciembre. Solo podrán verlo quienes cuenten con una suscripción activa en la plataforma. El estreno forma parte del catálogo especial de fin de año, un período en el que la plataforma suele concentrar estrenos de alto impacto global.

El lanzamiento se suma a una tendencia que Netflix impulsó en los últimos años: documentales íntimos sobre artistas que buscan mostrar un costado más humano, lejos del branding y las estrategias promocionales. Y en ese marco, el caso de Lali se vuelve especialmente potente.

Tráiler del documental Lali: la que le gana al tiempo en Netflix