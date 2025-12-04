En vivo Radio La Red
Lali Espósito
Netflix
GRAN ESTRENO

Lali Espósito brilla en Netflix con "La que le gana al tiempo", su esperado documental

Este documental de Netflix acompaña a Lali Espósito en su regreso luego de tres años lejos de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy.

Lali Espósito brilla en Netflix con La que le gana al tiempo

Lali Espósito brilla en Netflix con "La que le gana al tiempo", su esperado documental. (Foto: Archivo)

Lali Espósito vuelve a despertar un fenómeno inesperado en Netflix y, esta vez, no se trata de un lanzamiento musical. Se trata de un proyecto que promete revelar un costado íntimo y crudo que la artista mantuvo protegido durante años. La plataforma estrenó Lali: la que le gana al tiempo, una película documental que acompañó a la cantante y actriz durante casi tres años.

Durante casi tres años, las cámaras siguieron a Lali en silencio, sin revelar públicamente la magnitud de lo que estaban registrando. Ese registro diario incluyó la preparación de sus shows históricos en el estadio de Vélez Sarsfield, donde marcó un antes y un después en la música pop argentina, así como el detrás de escena del proceso creativo de sus discos.

Las grabaciones pertenecen al director y primo de la artista, Lautaro Espósito, quien decidió construir un relato basado en material inédito, archivos personales, testimonios de su entorno y escenas que hasta ahora se mantenían fuera del alcance del público.

Lali Espósito

Cómo es Lali: la que le gana al tiempo en Netflix

La película recorre su evolución desde los inicios junto a Cris Morena, con sus papeles en Floricienta y Casi Ángeles, y muestra cómo aquella adolescente que desbordaba energía frente a cámara enfrentó después el peso de ser un icono en pleno crecimiento. La tensión entre la figura pública y la mujer real atraviesa el documental como una línea constante.

A lo largo de una hora y catorce minutos, la película revela instantes que fueron clave para que Lali se redefiniera. Esa reinvención no surgió del éxito, sino precisamente de los momentos más incómodos. La artista reconoce en cámara la necesidad de romper con expectativas externas para crear desde un lugar honesto. La música, los shows, los equipos de trabajo, las exigencias y la presión forman parte de una maquinaria que pocas veces se observa sin filtros.

Las escenas registran reuniones creativas, discusiones de producción, noches de composición, dudas frente al espejo, silencios prolongados y decisiones que marcaron el rumbo de su carrera. La película no la muestra perfecta ni invencible: la muestra entera, con la misma intensidad con la que ha conquistado al público durante más de una década.

Lali Espósito Vélez

Detrás de los shows que hicieron historia

Los momentos de mayor impacto visual corresponden al detrás de escena de los shows en Vélez Sarsfield. Allí se ven decisiones técnicas, ensayos agotadores, ajustes de último momento y la presión de sostener un espectáculo de alto nivel que debía funcionar a la perfección. Cada tramo revela cuánto trabajo invisible sostiene la aparente espontaneidad del escenario.

La relación con la audiencia, el rol de sus bailarines, la complejidad de la producción y el desafío de mantener energía, conexión y autenticidad en cada presentación aparecen como piezas clave del rompecabezas. Esas imágenes confirman por qué la artista llegó a un lugar privilegiado dentro del pop regional y, más aún, por qué está dispuesta a resignificarlo.

Lali Espósito

Cuándo y cómo ver el documental de Lali Espósito

Lali: la que le gana al tiempo ya está disponible exclusivamente en Netflix desde este jueves 4 de diciembre. Solo podrán verlo quienes cuenten con una suscripción activa en la plataforma. El estreno forma parte del catálogo especial de fin de año, un período en el que la plataforma suele concentrar estrenos de alto impacto global.

El lanzamiento se suma a una tendencia que Netflix impulsó en los últimos años: documentales íntimos sobre artistas que buscan mostrar un costado más humano, lejos del branding y las estrategias promocionales. Y en ese marco, el caso de Lali se vuelve especialmente potente.

Tráiler del documental Lali: la que le gana al tiempo en Netflix

Embed

