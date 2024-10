“No vi el programa por meses, silencié las historias como un ex, literal. Yo se los dije ‘no miro más el programa’ porque te da cosa, fomo”, admitió en una entrevista con Martín Cirio.

“Realmente teníamos un vínculo como medios de amigos y es como que se juntan tus amigos sin voz, de alguna manera, y estar viéndolo. Pero obviamente ahora ya no me pasa”, dijo respecto a su actualidad.

“Me fue bien y eso me ayudó a que no me pasara eso. Si me hubiera arrepentido o no me hubiera ido bien, tal vez si me seguía pasando eso”, admitió.