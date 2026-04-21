En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
QUÉ VER EN NETFLIX

Netflix estrenó una nueva serie corta de 6 episodios y es ideal para maratonear

Esta nueva serie breve en Netflix atrapa con una historia inquietante que ya está dando que hablar, donde un peligroso romance destapa deseos y secretos.

Netflix estrenó una nueva serie corta de 6 episodios y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó una nueva serie corta de 6 episodios y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

La serie "Los no elegidos" se ha convertido en una de las propuestas más perturbadoras dentro del catálogo de Netflix. Bajo una narrativa tensa y emocional, esta producción británica pone en el centro un tema tan delicado como universal: la fe cuando se mezcla con el control.

Leé también Luis Brandoni arrasa en Netflix junto con Ricardo Darín en su película más vista
Luis Brandoni arrasa en Netflix junto con Ricardo Darín en su película más vista. (Foto: Archivo)

Desde su estreno, la historia ha captado la atención por su enfoque directo sobre comunidades cerradas y la lucha interna de quienes comienzan a cuestionar lo que siempre dieron por cierto. Los no elegidos no solo es un drama, sino también un retrato incómodo sobre el poder, la manipulación y el despertar personal.

De qué trata "Los no elegidos" en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Tras toparse con un hombre misterioso, una joven madre de una hermética secta se involucra en un peligroso romance que destapa deseos y secretos".

Todo empezó con una premisa aparentemente sencilla: una comunidad religiosa que promete protección, orden y sentido de pertenencia. Rosie, interpretada por Molly Windsor, vive convencida de que ese entorno es su lugar seguro.

Los no elegidos Netflix 1

Ella construyó su vida alrededor de esa fe. Se casó con Adam, personaje interpretado por Asa Butterfield, y juntos formaron una familia dentro de este sistema cerrado. Todo parecía funcionar bajo reglas claras, con roles definidos y una estructura que no dejaba espacio para la duda. Pero esa estabilidad comenzó a resquebrajarse.

La llegada de Sam, interpretado por Fra Fee, marcó un antes y un después. Se trató de un fugitivo que irrumpió en la comunidad escapando de la justicia. Su presencia no solo alteró la rutina, sino que sembró preguntas que nadie antes se había atrevido a formular.

Una comunidad cerrada y sus líderes en el centro del poder

Dentro de la historia, los líderes de la comunidad juegan un papel clave. Interpretados por Christopher Eccleston y Siobhan Finneran, los señores Phillips representan la autoridad absoluta.

La serie muestra cómo el poder puede sostenerse no solo a través del miedo, sino también mediante la convicción colectiva. Nadie cuestiona hasta que alguien lo hace. Y cuando eso ocurre, las consecuencias pueden ser impredecibles.

Los no elegidos Netflix 2

El despertar personal de Rosie: identidad, deseo y libertad

Uno de los aspectos más comentados de Los no elegidos es el desarrollo del personaje principal.

Rosie no solo empieza a cuestionar su entorno. También comienza un proceso de autodescubrimiento. Esto incluye su identidad, sus deseos y su rol dentro de la comunidad.

La serie aborda el despertar sexual como parte de esa transformación. No se trata de un recurso superficial, sino de un elemento narrativo que refuerza la idea de liberación.

Cada decisión que toma Rosie la acerca a una verdad, pero también la aleja de todo lo que conoce. Ese es el verdadero riesgo.

Los no elegidos Netflix 3

Cuántos capítulos tiene la serie "Los no elegidos"

Creada por Julie Gearey, conocida por su trabajo en Intergalactic, esta producción fue concebida como una serie de seis episodios.

Cada capítulo avanza con ritmo firme, sin rellenos innecesarios. La narrativa se construyó para mantener la tensión desde el inicio hasta el final.

El formato corto juega a favor de la historia. Permite que cada escena tenga peso y que cada giro impacte. No hay distracciones. Todo conduce al conflicto central.

Un estreno que ya está dando que hablar en Netflix

La serie se estrenó el 21 de abril de 2026 directamente en Netflix, y rápidamente comenzó a generar conversación.

Los no elegidos Netflix 4

Muchos espectadores destacaron su tono inquietante. Otros señalaron la actuación de su elenco como uno de sus puntos más fuertes.

También hubo quienes encontraron paralelismos con situaciones reales. Ese es, quizás, su mayor impacto. La historia no se siente lejana.

El elenco principal de "Los no elegidos"

  • Molly Windsor
  • Asa Butterfield
  • Fra Fee
  • Siobhan Finneran
  • Christopher Eccleston
  • Aston McAuley
  • Alexa Davies
  • Lucy Black
  • Olivia Pickering

Tráiler oficial de "Los no elegidos" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie
Notas relacionadas
Luis Brandoni brilla en Netflix con Guillermo Francella en la mejor serie argentina
Netflix sorprende con el estreno de una nueva película y es la más esperada por todos
Está en Netflix, tiene 5 episodios y es la miniserie ideal para ver en el fin de semana

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar