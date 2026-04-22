Gran Hermano: salieron a la luz las impactantes imágenes ocultas de la crisis de La Maciel

En ese contexto, Santiago del Moro presentó imágenes inéditas que reflejaron lo ocurrido en los instantes previos a su salida. En el material se pudo ver a La Maciel completamente desbordada, atravesando una fuerte crisis emocional que incluso le generaba dificultades para respirar.

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Todo sucedió el lunes 20 de abril por la noche, apenas minutos después de que el público decidiera bajarla de la placa de nominación. Fue en ese momento cuando, sin previo aviso, expresó su deseo de abandonar el reality.

“Me siento muy mal. Me quiero ir a mi casa”, lanzó ante la sorpresa de sus compañeros, evidenciando el profundo malestar que la atravesaba.

Frente a la gravedad del cuadro, la producción de Gran Hermano decidió convocarla de inmediato al confesionario, donde recibió asistencia médica. Durante ese traslado, fue acompañada por Yipio y Manuel, quienes intentaron contenerla en medio del colapso.

“Respirá, respirá, respirá”, le repetía la participante uruguaya, buscando calmarla en un momento límite.

Ya dentro del confesionario, entre lágrimas y con signos claros de angustia, La Maciel expresó con firmeza su decisión: “No puedo, necesito estar con mi familia. Me quiero ir”. Tras acordar su salida con la producción, Yipio no ocultó su enojo y dejó entrever su postura sobre lo ocurrido, al sostener que lograron quebrarla emocionalmente.

Finalmente, luego de recibir la contención necesaria, la participante tomó la determinación de abandonar el juego. Antes de cruzar la puerta, dejó una frase que sintetizó el trasfondo de su decisión: “Mi familia me necesita”.

La Maciel en el confesionario atendida por el equipo médico en GH

Cómo fue el incómodo recibimiento a Sol Abraham tras su regreso a Gran Hermano

Este martes el reingreso de Sol Abraham a Gran Hermano Generación Dorada volvió a sacudir por completo el clima dentro de la casa. Tras su paso por La Casa de los Famosos (Telemundo), la participante regresó convertida en una de las figuras más observadas del reality, con una entrada que combinó presencia, seguridad y una impronta que contrastó fuerte con el ambiente que se respiraba en ese momento.

Apenas cruzó la puerta, fiel a su estilo, lanzó una frase que marcó el tono de su vuelta: “Llegó la reina, bebé”. Sin perder tiempo, recorrió el lugar y, sorprendida por los cambios, disparó: "¿Qué pasó? ¿Qué hicieron mientras yo no estuve?". La escena la desconcertó aún más cuando notó el patio completamente cercado y lleno de carteles de prohibición. Con ironía, sumó: "Hola, ¿me extrañaron?".

Pero lo que parecía ser un regreso triunfal rápidamente se topó con una realidad incómoda. Varias de las jugadoras decidieron no salir a recibirla y se quedaron dentro de la casa, generando un momento tenso que no pasó inadvertido. A pesar de ese frío recibimiento, Sol Abraham intentó sostener su energía, saludó a cada uno de sus compañeros y comenzó a indagar qué había ocurrido durante su ausencia. En ese intercambio, advirtió enseguida que faltaban piezas clave y empezó a rearmar mentalmente el tablero del juego.

Ya más acomodada, la jugadora también se tomó un momento para compartir cómo fue su experiencia fuera del programa y reveló un episodio personal que vivió antes de ingresar al reality internacional. "Me bajó la presión y me desmayé", contó sin rodeos, sorprendiendo a todos.

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Lejos de bajar el perfil, también dejó lugar para la provocación y el humor con una frase que no tardó en generar reacciones: "Me amaron todos, a diferencia de acá. La pasé re bien. Tuve un romance de película. Después de Madonna, estoy yo".

Las diferencias en su actitud no tardaron en ser tema de conversación dentro de la casa, y ante los cuestionamientos, Sol Abraham fue contundente: “Conocieron una versión distinta porque no fui jugadora y acá, juego”. Con esa definición, dejó en claro que su regreso viene acompañado de una estrategia renovada.

Como si fuera poco, también se encontró con una convivencia atravesada por sanciones y múltiples restricciones que no esperaba. Las limitaciones impuestas dentro de la casa la sorprendieron y sumaron un nuevo foco de tensión en un juego que, desde su vuelta, parece haber cambiado por completo.