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La drástica decisión que habría tomado Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

En las últimas horas, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, tomó una firme determinación sobre su futuro.

20 jul 2026, 16:48
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La drástica decisión que habría tomado Lionel Messi tras la final del Mundial 2026
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La drástica decisión que habría tomado Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

Mientras la Selección Argentina comienza a regresar al país tras la final del Mundial 2026, una información sobre Lionel Messi generó expectativa. Según revelaron en TN, el capitán de La Scaloneta podría tomar un avión privado desde Miami con destino directo a Rosario para estar con su papá, Jorge.

La información fue dada a conocer por el periodista Marcos Barroca desde el predio de la AFA, donde continúa el operativo de seguridad montado para recibir a la delegación argentina. "Todo en potencial", aclaró el cronista antes de brindar los detalles sobre el posible viaje del rosarino.

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Messi y Lo Celso durante el Mundia 2026. (Foto: Reuters).

Barroca explicó que parte del plantel regresará en un vuelo comercial: "Lo que tengo entendido es que son 15 los jugadores que vienen en el vuelo de Aerolíneas Argentinas".

Con respecto a Messi, el periodista aseguró que el futbolista permanece en Estados Unidos junto a su familia y que su regreso todavía no está confirmado: "La otra información que yo tengo para brindarles es que Lionel Messi está en Miami, está con su familia y que quizás en la noche de hoy esté volando desde Miami directamente a Rosario".

Por último, remarcó que hasta el momento no hay precisiones sobre el horario del vuelo, aunque el operativo ya estaría preparado: "Todavía no hay confirmación del horario del vuelo, pero ya está su vuelo privado allí en Miami esperando y solamente falta la decisión de Lionel Messi del momento en que sale rumbo a la Argentina", cerró.

¿Qué dijo Messi tras la derrota en la final contra España en el Mundial 2026?

Lionel Messi rompió el silencio un día después de la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España, en un partido que se definió con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El capitán, que había abandonado el estadio sin hacer declaraciones, compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, sin referirse a su futuro en el equipo nacional.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", escribió el rosarino, quien además remarcó que el plantel logró llegar a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

     

 

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