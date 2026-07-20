La drástica decisión que habría tomado Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

Por último, remarcó que hasta el momento no hay precisiones sobre el horario del vuelo, aunque el operativo ya estaría preparado: "Todavía no hay confirmación del horario del vuelo, pero ya está su vuelo privado allí en Miami esperando y solamente falta la decisión de Lionel Messi del momento en que sale rumbo a la Argentina", cerró.

¿Qué dijo Messi tras la derrota en la final contra España en el Mundial 2026?

Lionel Messi rompió el silencio un día después de la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España, en un partido que se definió con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El capitán, que había abandonado el estadio sin hacer declaraciones, compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, sin referirse a su futuro en el equipo nacional.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", escribió el rosarino, quien además remarcó que el plantel logró llegar a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.