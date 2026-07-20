El Gobierno confirmó el feriado para el martes 21 de julio

Al tratarse de una jornada no laborable para el territorio, los empleados públicos tendrán descanso, mientras que gran parte de la administración estatal suspenderá sus actividades habituales. También permanecerán cerradas numerosas escuelas y dependencias oficiales.

En cambio, para el resto de Estados Unidos la actividad continuará con normalidad, ya que la fecha no integra el listado de feriados federales establecidos por el Gobierno nacional.

Una fecha cargada de historia para el territorio

El motivo de esta conmemoración se remonta a uno de los episodios más importantes de la Segunda Guerra Mundial.

El 21 de julio de 1944, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Guam para recuperar el control del territorio, que permanecía ocupado por Japón desde diciembre de 1941. La operación militar dio inicio a la conocida Batalla de Guam, una ofensiva que terminó semanas después con la expulsión definitiva del ejército japonés.

La recuperación de la isla representó un hecho trascendental para sus habitantes, quienes durante más de dos años soportaron las consecuencias de la ocupación militar.

Desde entonces, el aniversario de aquella liberación se transformó en una de las celebraciones cívicas más importantes del territorio y quedó incorporado al calendario oficial como día festivo.

Por qué el Día de la Liberación es tan importante

Más allá de representar un simple día sin actividad laboral, el Día de la Liberación simboliza la recuperación de la libertad y la identidad del pueblo guameño.

Para muchos residentes, la fecha constituye una oportunidad para recordar a quienes participaron en los hechos históricos y rendir homenaje tanto a los civiles como a los soldados que formaron parte de la recuperación del territorio.

Las nuevas generaciones también participan activamente de las celebraciones, ya que numerosas escuelas desarrollan actividades educativas durante los días previos con el objetivo de transmitir la importancia histórica del acontecimiento.

Gracias a ello, el feriado mantiene vigente una tradición que atraviesa a toda la comunidad y que cada año convoca a miles de personas.

Qué permanecerá cerrado durante el feriado

Como ocurre con otros días festivos oficiales, el funcionamiento de diversos organismos sufrirá modificaciones.

Entre los principales servicios que suspenden sus actividades se encuentran:

Oficinas gubernamentales.

Escuelas públicas.

Dependencias administrativas.

Diversos organismos estatales.

Algunas entidades públicas locales.

No obstante, muchos comercios privados, restaurantes, hoteles y establecimientos turísticos continúan operando normalmente debido al importante movimiento de visitantes que generan las celebraciones.

Asimismo, los servicios considerados esenciales mantienen su funcionamiento habitual para garantizar la atención de la población.

Un desfile que se convirtió en una tradición

Uno de los momentos más esperados del Día de la Liberación es el tradicional Liberation Day Parade, considerado uno de los desfiles más importantes de Guam.

Durante varias horas, las principales calles reciben el paso de carrozas decoradas, agrupaciones comunitarias, instituciones educativas, organizaciones civiles, bandas musicales y representantes de distintos sectores sociales.

Miles de vecinos se ubican a lo largo del recorrido para acompañar el desfile, que combina homenajes históricos con expresiones culturales propias del territorio.

Además, muchas familias llegan desde diferentes localidades para presenciar el espectáculo, lo que convierte a esta jornada en uno de los eventos con mayor convocatoria del año.

Ceremonias para recordar a quienes participaron de la liberación

Las actividades oficiales incluyen también actos protocolares y ceremonias conmemorativas.

Autoridades gubernamentales, representantes militares y referentes de la comunidad participan en homenajes dedicados a quienes intervinieron durante la recuperación de Guam en 1944.

En estos encuentros suelen realizarse discursos institucionales, colocación de ofrendas florales y distintos reconocimientos destinados a mantener viva la memoria histórica.

La participación ciudadana suele ser muy importante, ya que numerosos habitantes consideran que la fecha forma parte esencial de la identidad del territorio.

Música, cultura y gastronomía para toda la familia

Las celebraciones del 21 de julio no se limitan únicamente a los actos oficiales.

Durante varios días se desarrollan festivales culturales, espectáculos musicales y propuestas recreativas destinadas tanto a residentes como a turistas.

Entre las actividades más habituales se destacan:

Conciertos al aire libre.

Presentaciones artísticas.

Ferias gastronómicas.

Exhibiciones de artesanías locales.

Eventos culturales.

Juegos para niños.

Espacios recreativos para toda la familia.

Estas propuestas buscan difundir las tradiciones propias de Guam y fortalecer el sentido de pertenencia entre sus habitantes.

Además, representan un importante impulso para el comercio y el turismo local, sectores que experimentan un fuerte crecimiento durante esta celebración.

Los fuegos artificiales, otro clásico de la jornada

Al caer la noche, uno de los momentos más esperados suele ser el espectáculo de fuegos artificiales, que ilumina distintos sectores de la isla.

Las exhibiciones pirotécnicas reúnen a familias enteras que aprovechan el cierre de la jornada para compartir reuniones al aire libre y disfrutar de uno de los eventos más tradicionales del calendario.

Cada edición incorpora además espectáculos musicales y actividades complementarias que prolongan la celebración hasta altas horas de la noche.

Un evento que también impulsa el turismo

El Día de la Liberación no solo tiene relevancia histórica, sino también un importante impacto económico.

Durante las jornadas festivas aumenta considerablemente la llegada de turistas interesados en conocer las celebraciones y recorrer los principales atractivos de Guam.

Hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercios registran un incremento en la demanda, favoreciendo la actividad económica del territorio.

Las autoridades locales suelen promocionar la festividad como una oportunidad para mostrar la riqueza cultural de Guam y fortalecer su posicionamiento como destino turístico en el Pacífico.

¿El feriado alcanza a todo Estados Unidos?

Una de las dudas más frecuentes cada año tiene que ver con el alcance de esta fecha.

La respuesta es no. El 21 de julio únicamente será feriado oficial en Guam, por lo que el resto de los estados estadounidenses desarrollará sus actividades normalmente.

Esto significa que oficinas federales, bancos, escuelas y organismos nacionales ubicados en el territorio continental de Estados Unidos continuarán funcionando de acuerdo con sus cronogramas habituales.

En cambio, en Guam sí habrá modificaciones importantes en el funcionamiento del sector público, permitiendo que miles de trabajadores disfruten de una jornada de descanso y participen de los festejos organizados para recordar uno de los acontecimientos más trascendentes de su historia.

Como ocurre cada año, el Día de la Liberación volverá a reunir a residentes y visitantes en torno a un programa repleto de actividades históricas, culturales y recreativas. Desfiles, ceremonias, ferias gastronómicas, conciertos y fuegos artificiales formarán parte de una celebración que mantiene vivo el recuerdo de la recuperación de Guam en 1944 y que continúa siendo uno de los acontecimientos más importantes del calendario oficial del territorio estadounidense.