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DESPEDIDA 2.0

Desde Lali Espósito al mensaje de Griselda Siciliani: el último adiós de los famosos al Indio Solari

La muerte del Indio Solari a los 77 años generó una profunda conmoción en el mundo artístico. Gonzalo Heredia, Natalia Oreiro, Julieta Díaz y muchas otras figuras recurrieron a las redes para despedir al histórico líder de Los Redonditos de Ricota con sentidos mensajes.

5 jun 2026, 14:49
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Desde Lali Espósito al mensaje de Griselda Siciliani: el último adiós de los famosos al Indio Solari
Desde Lali Espósito al mensaje de Griselda Siciliani: el último adiós de los famosos al Indio Solari

Desde Lali Espósito al mensaje de Griselda Siciliani: el último adiós de los famosos al Indio Solari


La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, ocurrida este viernes 5 de junio a los 77 años, provocó una enorme conmoción en el ambiente artístico, mediático y cultural de la Argentina. La noticia impactó de lleno en miles de seguidores y también en numerosas figuras públicas que crecieron escuchando su música y siguiendo su trayectoria.

Apenas se confirmó el fallecimiento del emblemático cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, las redes sociales se transformaron en un espacio de homenaje colectivo. Actores, músicos, periodistas y referentes de distintos ámbitos utilizaron sus cuentas para dedicarle palabras de afecto y reconocimiento a uno de los artistas más influyentes de la historia del rock nacional.

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Una de las primeras en manifestarse fue Griselda Siciliani, quien eligió una publicación breve pero cargada de sentimiento para despedir al músico. La actriz compartió una fotografía en blanco y negro del artista y escribió: "Este día y cada día", acompañando el mensaje con un corazón negro que reflejó el dolor por la pérdida.

despedida Indio Solari 1

También Gonzalo Heredia expresó públicamente su tristeza. A través de una historia de Instagram con fondo oscuro, el actor compartió un emoji de corazón roto, sumándose a las múltiples muestras de afecto que comenzaron a multiplicarse desde las primeras horas tras conocerse la noticia.

Con el correr de las horas, la lista de celebridades que decidieron recordar al cantante se fue ampliando. Entre quienes le dedicaron mensajes estuvieron Natalia Oreiro, Julieta Díaz, Lali Espósito y Pedro Rosemblat, entre muchos otros.

despedida Indio Solari 2

Cada homenaje tuvo un formato diferente. Algunos eligieron publicar imágenes históricas, otros compartieron fragmentos de canciones, videos o simples reflexiones. Sin embargo, todos coincidieron en destacar la huella que dejó el Indio en varias generaciones de argentinos que encontraron en sus letras y en sus recitales una referencia cultural única.

Por su parte, Gloria Carrá le dedicó un extenso y emotivo mensaje. En el comienzo de su publicación escribió: "Esta mañana es triste y las palabras no tienen sonido. Gracias por toda la música que bajaste a la tierra para que pudiéramos disfrutar de manera desmedida; por el ritual ricotero donde en esos pogos gigantes, el mundo saltaba como una criatura", expresó con profunda emoción.

IG Gloria Carrá despedida Indio Solari

Las muestras de dolor no se limitaron al ámbito artístico. También aparecieron mensajes desde el deporte y la política, sectores que reconocieron la trascendencia de la figura del músico.

IG Julieta Díaz despedida Indio Solari

Uno de ellos fue el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien escribió: "Un profundo dolor por tu fallecimiento, Indio querido. Gracias por tu arte, por representar al Pueblo y por transmitir tanto a través de tu música. Se nos fue un ídolo, historia del rock nacional. En este día y cada día, leyenda absoluta. Que en paz descanses".

Chiqui Tapia despedida Indio Solari

Asimismo, el expresidente Alberto Fernández utilizó sus redes para despedir al cantante. "Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados", señaló.

"Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos", concluyó.

alberto Fernández-despedid Indio Solari

Qué dice el primer parte oficial sobre la muerte del Indio Solari

La conmoción por la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari sumó este viernes un nuevo dato clave: la difusión del informe oficial que dio cuenta de las circunstancias de su fallecimiento. La noticia se conoció durante la mañana del 5 de junio, luego de que la Secretaría de Seguridad del Municipio de Ituzaingó emitiera un comunicado con los primeros detalles del caso.

Como el deceso ocurrió en su vivienda, las autoridades pusieron en marcha los procedimientos habituales para este tipo de situaciones, lo que incluyó el inicio de actuaciones judiciales destinadas a establecer formalmente las causas de la muerte.

indio solari 3

En el parte difundido se indicó: “Averiguación Causales Muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identif. popularmente como Indio Solari, padecía mal de Parkinson, UFI 2 Ituzaingó dispone actuaciones. Nada indica o señala otra causa de muerte”.

Cabe recordar que El Indio Solari había revelado públicamente en 2016 que atravesaba un cuadro de Parkinson. A partir de entonces, habló en diferentes oportunidades sobre el impacto de la enfermedad en su vida cotidiana y sobre los tratamientos que seguía para afrontar el diagnóstico.

La afección neurodegenerativa, que avanzó con el paso de los años, condicionó gran parte de su última etapa personal y profesional. De acuerdo con la información consignada en el comunicado oficial, esa patología aparece como la causa vinculada a su fallecimiento.

     

 

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