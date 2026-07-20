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"Olvidémonos de todo": la frase de Messi antes de la final que abrió interrogantes tras la derrota ante España

El video del capitán de la selección argentina en el túnel del estadio de New Jersey se viralizó tras la derrota ante España y generó todo tipo de especulaciones.

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Olvidémonos de todo: la frase de Messi antes de la final que abrió interrogantes tras la derrota ante España

La derrota de la selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España dejó una imagen inédita de la intimidad del equipo. Horas después del partido se difundió un video grabado en el túnel del estadio de New Jersey, instantes antes de que los jugadores salieran al campo, en el que Lionel Messi les dirigió un breve mensaje a sus compañeros. La frase se viralizó rápidamente y dio lugar a distintas interpretaciones, aunque desde el entorno del capitán aclararon cuál era el verdadero sentido de sus palabras.

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"Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos", se escucha decir a Messi en las imágenes. Tras la final, muchos usuarios vincularon ese "olvidémonos de todo" con la tensión que había generado la previa del encuentro por las declaraciones de futbolistas españoles sobre el arbitraje.

Sin embargo, el mensaje no haría referencia a la polémica con España. Fuentes cercanas al capitán explicaron que Messi buscaba aislar al plantel del contexto que rodeaba una final del mundo: el clima, la presión y todo lo que sucedía fuera de la cancha. El objetivo era que el equipo pensara únicamente en jugar.

Además, esa no fue la arenga principal del capitán. Antes, ya dentro del vestuario, tanto Messi como el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni habían pronunciado un discurso más extenso. El mensaje del túnel fue apenas una última indicación antes de salir al campo y tomó relevancia porque fue captado por las cámaras.

Los cruces del final

La tensión que se vivió después del partido alimentó las especulaciones. Tras el triunfo español hubo cruces entre futbolistas de ambos seleccionados. Nicolás Otamendi encaró a Rodri y le recriminó las declaraciones que había realizado durante la semana junto con Aymeric Laporte para, según entendían en el plantel argentino, intentar condicionar el arbitraje de Slavko Vincic. Luego también hubo encontronazos entre Leandro Paredes y Eric García, en los que intervinieron Nahuel Molina y Gavi, mientras que Roberto Ayala discutió con Dani Olmo hasta que Scaloni logró calmar la situación.

Pese a la derrota, Argentina estuvo cerca de llevar la definición a los penales con una volea de Giuliano Simeone que se fue por encima del travesaño en los minutos finales. Tras el encuentro, Messi permaneció varios minutos solo sobre el césped, recibió el abrazo de Lamine Yamal y más tarde se emocionó durante la premiación al escuchar el reconocimiento de los hinchas argentinos.

En su primer mensaje público después de la final, el capitán agradeció el apoyo de los hinchas, felicitó a España por el título y destacó el recorrido del equipo en el torneo. Sin embargo, evitó hacer referencias a su futuro en la Selección, por lo que mantuvo abierto el interrogante sobre su continuidad en la Albiceleste.

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