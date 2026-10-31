Conmebol cambió otra vez el horario de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

Finalmente, Conmebol decidió postergar el inicio solamente media hora respecto del horario original, por lo que Boca y Atlético Mineiro saldrán a la cancha a las 19.30.

La confirmación permite avanzar con la organización de los viajes, los operativos de seguridad y la logística de una final que convocará a miles de simpatizantes argentinos y brasileños.

A qué hora juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana 2026

Con el anuncio de Conmebol, quedaron establecidos los principales datos del encuentro:

Partido: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro.

Competencia: final de la Copa Sudamericana 2026.

Fecha: sábado 21 de noviembre.

Horario en Argentina y Brasil: 19.30.

Horario en Colombia: 17.30.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Ciudad: Barranquilla, Colombia.

Modalidad: partido único en sede neutral.

La organización había evaluado comenzar una hora más tarde para reducir la exposición de los futbolistas al calor de Barranquilla. Sin embargo, la decisión definitiva fue fijar el inicio a las 17.30 locales.

El ganador se consagrará campeón de la Copa Sudamericana y obtendrá el derecho a disputar la Recopa Sudamericana 2027, además de asegurar una nueva conquista internacional.

Cómo llegaron Boca y Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió su clasificación después de superar una semifinal exigente frente a Vasco da Gama. Boca había perdido 1-0 en el partido de ida, pero logró revertir la serie con una victoria por 3-1 en el estadio Maracaná, resultado que le permitió alcanzar una nueva definición continental.

Del otro lado estará Atlético Mineiro, conducido por el entrenador argentino Eduardo Domínguez. El conjunto brasileño eliminó a Montevideo City Torque por un resultado global de 3-2, después de imponerse 3-0 en Belo Horizonte y sostener la ventaja pese a la derrota en el encuentro restante.

La final tendrá un valor especial para ambos clubes. Boca buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005. Una nueva consagración lo convertiría en el primer equipo en ganar tres veces el torneo.

Atlético Mineiro, por su parte, intentará quedarse con el trofeo por primera vez. Los antecedentes entre ambos equipos también suman expectativa. Según el registro publicado por Infobae, disputaron ocho encuentros oficiales organizados por Conmebol, con tres victorias de Boca, una de Mineiro y cuatro empates.

El cruce más reciente fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. Después de dos empates sin goles, el conjunto brasileño avanzó mediante la definición por penales.

Entradas para Boca vs. Atlético Mineiro: precios y cómo comprarlas

Mientras se terminan de definir los detalles organizativos, Conmebol avanza con la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana.

Los primeros boletos habilitados estuvieron destinados a residentes en Colombia y se agotaron rápidamente. Luego comenzó una nueva etapa de comercialización de localidades generales, mientras que los sectores reservados para los simpatizantes de Boca y Atlético Mineiro tendrán un procedimiento específico.

Los precios informados son:

Categoría 1: 250 dólares.

Categoría 2: 180 dólares.

Categoría 3, destinada a las hinchadas finalistas: 90 dólares.

Cada club contará con 12.000 entradas populares para sus seguidores.

Los hinchas de Boca estarán ubicados en la tribuna norte del estadio Metropolitano, mientras que los de Atlético Mineiro ocuparán la tribuna sur.

Hasta este sábado, todavía no se había anunciado una fecha definitiva para la venta de las entradas populares destinadas a ambas parcialidades. Conmebol habilitó un sistema de registro para que los interesados reciban novedades sobre la comercialización.

Para anotarse, los hinchas deben proporcionar datos personales, como nombre, apellido, correo electrónico, país de residencia y fecha de nacimiento, además de indicar a qué equipo acompañarán.

La organización recomienda comprar exclusivamente a través de sus canales oficiales, ya que no garantiza la validez de entradas adquiridas mediante intermediarios no autorizados.

La agenda de Boca antes de enfrentar a Atlético Mineiro

Antes de viajar a Colombia, Boca deberá afrontar una serie de compromisos importantes en el fútbol argentino. El equipo de Arruabarrena tendrá por delante el Superclásico frente a River Plate, previsto para este domingo desde las 15 en la Bombonera, por el Torneo Clausura.

Posteriormente, recibirá a Defensa y Justicia, en un encuentro cuya fecha y horario todavía deben confirmarse. Además, el sábado 14 de noviembre disputará la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield.

De esta manera, el cuerpo técnico deberá administrar las cargas físicas del plantel y definir cómo afrontar los partidos locales sin perder de vista la final continental.

Atlético Mineiro también tendrá actividad antes de viajar a Barranquilla. El equipo brasileño visitará a Botafogo el 5 de noviembre y enfrentará a Mirassol el 14 de noviembre, mientras que su compromiso ante Corinthians por el Brasileirao fue reprogramado para el miércoles 25, después de la final.