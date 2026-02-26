La situación que angustia a Guillermina Valdés con su hijo Dante Ortega, a sus 24 años: "No es fácil"
Con las redes cada vez más agresivas, Guillermina Valdés expuso la postura que sostiene en la crianza de sus hijos y puso el foco en los ataques virtuales que recibe su hijo mayor, Dante Ortega.
En un contexto en el que las redes sociales pueden ser tanto un puente como un campo minado, Guillermina Valdés decidió no mirar para otro lado y expresar lo que siente como madre. Después del contundente mensaje que publicó su hijo Dante Ortega al recibir comentarios ofensivos vinculados a su orientación sexual, la actriz rompió el silencio en diálogo con Flor de la V y contó cómo atravesó puertas adentro ese episodio tan sensible.
Días atrás, Dante, hijo de su relación con Sebastián Ortega, había subido un video junto a sus hermanas. Lo que pretendía ser un momento íntimo y familiar terminó convirtiéndose en el foco de mensajes cargados de odio. Frente a esa embestida virtual, el joven no se quedó callado: respondió con un descargo tajante en el que defendió quién es y dejó en claro que no está dispuesto a tolerar agresiones. Su reacción no pasó inadvertida y volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la violencia en el mundo digital.
En tanto, ahora fue Guillermina quien tomó la posta. Con calma, pero sin titubeos, habló del orgullo que sintió al escuchar a su hijo plantarse con firmeza.“Al escucharlo sentí un orgullo total, porque los haters son el peor uso de las redes. Yo también a ellos les digo que tienen que respetar que otros pueden pensar de otra manera. Pero el ser agresivos y estar todo el tiempo juzgando una situación…me gusta que se pueda expresar frente a eso. Él es muy talentoso y está construyendo su camino, tengo cuatro hijos muy valiosos”, expresó.
Lejos de romantizar la situación, la actriz también reconoció el costado más duro de la exposición. Sabe que la visibilidad tiene consecuencias y que los hijos de personas conocidas suelen quedar bajo una lupa implacable. “No es fácil para ellos como tampoco es fácil para otros chicos que tienen que lidiar con otras cuestiones", continuó la actriz. Y reflexionó: "Por supuesto que no me gusta cuando los atacan, pero creo que lo interesante es ponerlos fuertes, porque no vamos a poder cambiar al mundo, así que la idea es que ellos sepan quiénes son y no volver al afuera, eso de estar pendiente de quién te valida o quién te ataca, es mi forma de vivir y de pensar”, reflexionó.
De esta manera, Guillermina Valdés eligió correrse del escándalo y apostar por un mensaje de resiliencia. Para ella, más allá del ruido externo, lo esencial es que sus hijos crezcan con seguridad y confianza en sí mismos, aun cuando el afuera se vuelva un terreno hostil.
Cuál fue la reacción de Dante Ortega tras recibir mensajes de odio en las redes
La exposición en redes sociales volvió a poner en el centro de la escena a Dante Ortega, el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, luego de que decidiera salir al cruce de una ola de mensajes cargados de odio. Todo ocurrió días atrás tras compartir un inocente video familiar junto a una de sus hermanas, pero lo que parecía un simple momento cotidiano terminó convirtiéndose en el disparador de comentarios agresivos vinculados a su orientación sexual y la de ellas.
Lejos de quedarse callado, el cantante utilizó sus propias plataformas para contar lo que ocurrió. “Subí un video probando un chocolate con mi hermana y aparecieron un montón de comentarios despectivos hablando sobre nuestra orientación sexual: que si estamos invertidos, que si somos así porque es moda…”, explicó al detallar el origen de la polémica.
Indignado por el tenor de los mensajes, Dante también apuntó contra quienes utilizan las redes para atacar. “Una catarata de opiniones que refleja que no son personas interesadas en instruirse, sino que quieren atacar y criticar por el simple hecho de que tienen tanto odio en su cuerpo y no lo pueden trabajar en terapia”, lanzó sin filtros.
A pesar de la violencia virtual, dejó en claro que esas palabras ya no tienen el peso que quizás tuvieron en otro momento. “Estos comentarios me dejaron de afectar y no hay nada en mi vida que vaya a cambiar por lo que diga otra persona”, sostuvo con firmeza, marcando que hoy se siente seguro de quién es.
Incluso respondió de manera directa a uno de los mensajes que recibió. “A esta cavernícola le digo que soy hombre, me gustan los hombres, pero no descarto estar con mujeres. Y mis hermanas son mujeres y les gustan las mujeres, ¿qué hay de malo en eso?”, expresó, cuestionando el prejuicio detrás de esas críticas.
Más adelante, el artista planteó la doble mirada con la que, según su mirada, se juzga a su familia. “Lo que llama la atención es que los tres nacimos con esta orientación sexual, pero, ¿si hubiéramos sido heterosexuales, hubiera sido tema de conversación? Yo creo que no”, reflexionó.
Con apenas 24 años, también se mostró cansado de tener que explicar lo que para él debería ser evidente. “Con 24 años no debería estar perdiendo mi tiempo tratando de educar personas que tienen problemas de empatía. No vengan a darnos cátedra porque si tienen hijos los criaron con esos valores… mamita, pobres chicos”, disparó.
Finalmente, Dante Ortega se refirió a quienes sostienen que la sexualidad es una elección. “La gente que piensa que la sexualidad es algo que se elige está muy equivocada porque si no, no hubiera estado dos años rezando para que me haga heterosexual. ¿Creen que funcionó, cambié mi aspecto? No. Sigo creyendo en Dios y creo que él me quiso así”, compartió en Instagram. Así, reafirmó que su identidad y su fe permanecen intactas frente a cualquier señalamiento externo.