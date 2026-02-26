A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
IMPONENTE

Lujo total: la espectacular mansión que alquiló Maxi López en Nordelta con cinco dormitorios y muelle propio

Maxi López vuelve a la Argentina con su familia y se instalará en una mansión de Nordelta, cerca de sus hijos mayores y rodeado de naturaleza.

26 feb 2026, 13:06
maxi lopez
maxi lopez

Después de haber concluido su participación en MasterChef Celebrity, Maxi López volvió a Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson y sus pequeños Elle y Lando. Allí disfruta de la calma familiar, aunque sabe que esa pausa europea será breve: su próximo destino es la Argentina, donde lo esperan compromisos laborales y un nuevo hogar.

Antes de emprender el viaje, López cerró una operación inmobiliaria que lo instalará en uno de los rincones más exclusivos de Nordelta: el barrio El Golf. La coincidencia no es menor, ya que allí también reside Wanda Nara, lo que le permitirá estar cerca de sus tres hijos mayores.

Leé también

El profundo mensaje de Maxi López al despedirse de Argentina: "Pasión, lucha y amor"

El profundo mensaje de Maxi López al despedirse de Argentina: Pasión, lucha y amor

La propiedad que eligió tiene historia: pertenece a Marcelo Figueiras, empresario y padre de la modelo Ivana Figueiras, además de ser el dueño de Laboratorios Richmond.

Este jueves, en Arriba América (América TV), revelaron detalles de la especacular vivienda. Con cinco dormitorios, la distribución resulta ideal para la dinámica familiar: uno para la pareja, otro para Elle, uno para Lando y dos más reservados para cuando sus hijos mayores decidan quedarse con él.

El entorno también suma encanto. La mansión cuenta con muelle propio y salida al agua, lo que le otorga un aire de retiro natural dentro de la urbanización.

Embed

Cuánto pagó Maxi López por el alquiler de su nueva mansión en Nordelta

El presente de Maxi López parece encaminarse hacia una nueva etapa. En SQP (América TV) contaron que el exfutbolista estaría decidido a regresar definitivamente a la Argentina y que ya tiene todo preparado para concretar ese movimiento.

Según detallaron en el programa, el empresario habría alquilado una lujosa residencia en Nordelta, propiedad del padre de Ivana Figueiras, y estaría ultimando los detalles de su mudanza para instalarse en las próximas semanas. El plan incluye establecerse junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos, Elle y Lando, apostando a una vida más estable en el país.

“El famoso que se muda a una casa en Nordelta y que acaba de alquilar es Maxi López”, lanzó Yanina Latorre en plena emisión de América, confirmando la noticia.

Tras esa revelación, Ximena Capristo agregó un dato que sorprendió a todos: “El alquiler está entre 18 mil y 20 mil dólares por mes”, señaló con firmeza. Y remató con humor: “Es una cachetada al pobre”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Maxi López

Lo más visto