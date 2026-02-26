Lujo total: la espectacular mansión que alquiló Maxi López en Nordelta con cinco dormitorios y muelle propio

El entorno también suma encanto. La mansión cuenta con muelle propio y salida al agua, lo que le otorga un aire de retiro natural dentro de la urbanización.

Cuánto pagó Maxi López por el alquiler de su nueva mansión en Nordelta

El presente de Maxi López parece encaminarse hacia una nueva etapa. En SQP (América TV) contaron que el exfutbolista estaría decidido a regresar definitivamente a la Argentina y que ya tiene todo preparado para concretar ese movimiento.

Según detallaron en el programa, el empresario habría alquilado una lujosa residencia en Nordelta, propiedad del padre de Ivana Figueiras, y estaría ultimando los detalles de su mudanza para instalarse en las próximas semanas. El plan incluye establecerse junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos, Elle y Lando, apostando a una vida más estable en el país.

“El famoso que se muda a una casa en Nordelta y que acaba de alquilar es Maxi López”, lanzó Yanina Latorre en plena emisión de América, confirmando la noticia.

Tras esa revelación, Ximena Capristo agregó un dato que sorprendió a todos: “El alquiler está entre 18 mil y 20 mil dólares por mes”, señaló con firmeza. Y remató con humor: “Es una cachetada al pobre”.