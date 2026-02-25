Detuvieron a "La cajera hot" de La Matanza: el descuido que la hizo caer

Embed

A partir de esa determinación se libró un pedido de captura nacional e internacional con alerta roja de Interpol. Durante todo ese tiempo logró mantenerse fuera del radar judicial, hasta que fue localizada cuando intentaba viajar a Mar del Plata.

Según fuentes del caso, había comprado un pasaje de micro de larga distancia. Efectivos de la Policía Federal montaron un operativo encubierto en la Terminal de Ómnibus de Liniers, donde la identificaron y la detuvieron justo antes de que abordara el colectivo.

La joven quedó imputada por “defraudación por administración fraudulenta en concurso real con falsa denuncia” y permanece a disposición de la Justicia.