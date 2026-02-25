Detuvieron a "La cajera hot" de La Matanza: el descuido que la hizo caer
La joven de 21 años estaba prófuga desde hacía más de dos años y medio.
Cayó la “cajera hot”, una joven de 21 años que trabajaba en un local de cobro de impuestos en La Matanza y denunció un supuesto asalto a mano armada para quedarse con la recaudación millonaria. La detención se produjo este martes, tras permanecer más de dos años y medio prófuga.
El hecho se remonta al 1 de agosto de 2023. cuando la empleada se presentó en la Comisaría Oeste 1ª y aseguró que, al finalizar la jornada laboral, había sido interceptada por delincuentes que, bajo amenazas a punta de pistola, le robaron el dinero que debía depositar en las cajas de seguridad del comercio.
“Me apuntaron con un arma”, declaró entonces, al relatar lo que describió como un violento asalto.
Con el correr de la causa, sin embargo, comenzaron a surgir inconsistencias en su versión. Las tareas de análisis y la recolección de pruebas llevaron a los investigadores a concluir que el asalto nunca ocurrió y que la joven habría montado la escena para encubrir la apropiación de la recaudación.
A partir de esa determinación se libró un pedido de captura nacional e internacional con alerta roja de Interpol. Durante todo ese tiempo logró mantenerse fuera del radar judicial, hasta que fue localizada cuando intentaba viajar a Mar del Plata.
Según fuentes del caso, había comprado un pasaje de micro de larga distancia. Efectivos de la Policía Federal montaron un operativo encubierto en la Terminal de Ómnibus de Liniers, donde la identificaron y la detuvieron justo antes de que abordara el colectivo.
La joven quedó imputada por “defraudación por administración fraudulenta en concurso real con falsa denuncia” y permanece a disposición de la Justicia.