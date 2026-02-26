Netflix: Dolores Fonzi y Esteban Lamothe brillan en esta serie de 8 episodios que impactó a todos

El relato avanzó con tensión constante. Cada capítulo profundizó en el entramado que unió a dirigentes, fuerzas de seguridad y líderes de la hinchada. El espectador entendió rápido que el problema fue estructural y que nadie quedó completamente al margen.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Una mujer con una férrea determinación trabaja para librar al fútbol de la violencia y la corrupción que rodean a las barras bravas argentinas".

Puerta 7 Serie 2.jpg

El elenco de Puerta 7 con Dolores Fonzi y Esteban Lamothe

Dolores Fonzi

Esteban Lamothe

Carlos Belloso

Juan Gil Navarro

Daniel Aráoz

Antonio Grimau

Ignacio Quesada

Mónica Ayos

Daniel Valenzuela

Cuántos episodios tiene la serie Puerta 7 en Netflix

Con capítulos de entre 35 y 45 minutos, la miniserie logró un ritmo ágil. No hubo relleno. Cada episodio (8 en total) avanzó en la trama central y amplió el mapa de conflictos.

El formato breve jugó a favor. En una época dominada por temporadas extensas, esta producción apostó por la intensidad concentrada. Muchos usuarios la vieron completa en un solo fin de semana.

Puerta 7 Serie 3.jpg

La tensión deportiva se mezcló con escenas de enfrentamiento directo. Las tribunas, los pasillos del estadio y las reuniones privadas construyeron una atmósfera asfixiante. La sensación fue clara: el peligro estuvo siempre latente.

Un equipo creativo que apostó por el realismo

La miniserie fue creada por Martín Zimmerman y dirigida también por Israel Adrián Caetano, reconocido por su mirada cruda en el cine y la televisión.

Ese sello se notó en cada plano. No hubo estética glamorosa. Predominó la cámara cercana, el clima tenso y los diálogos directos. La intención fue clara: que el espectador sintiera que estaba dentro del conflicto.

Puerta 7 Netflix Carlos Belloso entrevista

La producción se destacó dentro del catálogo argentino de Netflix por combinar tres elementos potentes: suspenso, crimen organizado y fútbol. Un combo que pocas veces se abordó con esa profundidad en la ficción local.

Por qué sigue siendo una de las series más elegidas

A pesar de haberse estrenado hace varios años, la serie volvió a aparecer entre las recomendaciones cuando los usuarios buscan qué ver en Netflix. ¿Por qué? Primero, porque el tema sigue vigente. La violencia en el fútbol no desapareció del debate público. Segundo, porque el formato corto facilita que nuevos espectadores se animen. Y tercero, porque el boca a boca digital la mantuvo activa.

En redes sociales, muchos usuarios destacaron su realismo. Otros remarcaron la actuación de Fonzi como uno de los puntos más altos. La serie no necesitó efectos especiales ni escenarios internacionales. Se apoyó en una problemática local, reconocible y sensible.

Tráiler oficial de Puerta 7 en Netflix