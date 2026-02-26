En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Dolores Fonzi
SERIES

Netflix: Dolores Fonzi y Esteban Lamothe brillan en esta serie de 8 episodios que impactó a todos

Esta serie corta en Netflix apenas tiene una temporada con ocho capítulos y está protagonizada por Dolores Fonzi y Esteban Lamothe.

Netflix Dolores Fonzi y Esteban Lamothe brillan en esta serie de 8 episodios que impactó a todos. (Foto: Archivo)

Netflix Dolores Fonzi y Esteban Lamothe brillan en esta serie de 8 episodios que impactó a todos. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix es una de las búsquedas que más se repiten cada semana. Entre estrenos, clásicos y producciones originales, hay una serie de apenas ocho episodios que logró mantenerse vigente durante años y convertirse en una de las más elegidas por los usuarios. Fue un drama profundamente argentino, protagonizado por Dolores Fonzi, Esteban Lamothe y Carlos Belloso.

Leé también Si te gustó En el barro en Netflix, esta es la serie argentina que no te podés perder
Si te gustó En el barro en Netflix, esta es la serie argentina que no te podés perder. (Fotos: Archivo)

La plataforma posicionó a Puerta 7 entre sus títulos más intensos del catálogo nacional. Desde su estreno en 2020, la serie ganó seguidores gracias a un enfoque sin concesiones sobre un tema tan apasionante como incómodo: la violencia organizada alrededor del fútbol.

De qué trata Puerta 7, la serie en Netflix

La trama se centró en un club ficticio, Ferroviarios Fútbol Club. Pero lo que mostró fue mucho más que una ficción deportiva. Expuso el entramado de poder, negocios ilegales y violencia que giró alrededor de las barras bravas.

Puerta 7 Serie 1.jpg

Desde el primer episodio, la serie dejó en claro que no iba a romantizar nada. Cada escena retrató la crudeza de un sistema que mezcló pasión, dinero y corrupción. No hubo héroes clásicos. Hubo personajes atravesados por decisiones difíciles y consecuencias reales.

El relato avanzó con tensión constante. Cada capítulo profundizó en el entramado que unió a dirigentes, fuerzas de seguridad y líderes de la hinchada. El espectador entendió rápido que el problema fue estructural y que nadie quedó completamente al margen.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Una mujer con una férrea determinación trabaja para librar al fútbol de la violencia y la corrupción que rodean a las barras bravas argentinas".

Puerta 7 Serie 2.jpg

El elenco de Puerta 7 con Dolores Fonzi y Esteban Lamothe

  • Dolores Fonzi
  • Esteban Lamothe
  • Carlos Belloso
  • Juan Gil Navarro
  • Daniel Aráoz
  • Antonio Grimau
  • Ignacio Quesada
  • Mónica Ayos
  • Daniel Valenzuela

Cuántos episodios tiene la serie Puerta 7 en Netflix

Con capítulos de entre 35 y 45 minutos, la miniserie logró un ritmo ágil. No hubo relleno. Cada episodio (8 en total) avanzó en la trama central y amplió el mapa de conflictos.

El formato breve jugó a favor. En una época dominada por temporadas extensas, esta producción apostó por la intensidad concentrada. Muchos usuarios la vieron completa en un solo fin de semana.

Puerta 7 Serie 3.jpg

La tensión deportiva se mezcló con escenas de enfrentamiento directo. Las tribunas, los pasillos del estadio y las reuniones privadas construyeron una atmósfera asfixiante. La sensación fue clara: el peligro estuvo siempre latente.

Un equipo creativo que apostó por el realismo

La miniserie fue creada por Martín Zimmerman y dirigida también por Israel Adrián Caetano, reconocido por su mirada cruda en el cine y la televisión.

Ese sello se notó en cada plano. No hubo estética glamorosa. Predominó la cámara cercana, el clima tenso y los diálogos directos. La intención fue clara: que el espectador sintiera que estaba dentro del conflicto.

Puerta 7 Netflix Carlos Belloso entrevista

La producción se destacó dentro del catálogo argentino de Netflix por combinar tres elementos potentes: suspenso, crimen organizado y fútbol. Un combo que pocas veces se abordó con esa profundidad en la ficción local.

Por qué sigue siendo una de las series más elegidas

A pesar de haberse estrenado hace varios años, la serie volvió a aparecer entre las recomendaciones cuando los usuarios buscan qué ver en Netflix. ¿Por qué? Primero, porque el tema sigue vigente. La violencia en el fútbol no desapareció del debate público. Segundo, porque el formato corto facilita que nuevos espectadores se animen. Y tercero, porque el boca a boca digital la mantuvo activa.

En redes sociales, muchos usuarios destacaron su realismo. Otros remarcaron la actuación de Fonzi como uno de los puntos más altos. La serie no necesitó efectos especiales ni escenarios internacionales. Se apoyó en una problemática local, reconocible y sensible.

Tráiler oficial de Puerta 7 en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Dolores Fonzi Esteban Lamothe Serie
Notas relacionadas
Llega a Netflix la película romántica que todos estan esperando y es la apuesta más comentada
Netflix estrenó los últimos 4 capítulos de su serie más popular y ya son tendencia mundial
Netflix estrena una nueva serie y es la más esperada por todos los fanáticos de Stranger Things

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar