Milei redobla la pelea contra algunos empresarios y la enmarca en la "batalla cultural" contra la inflación

“Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, dijo en diálogo con el streaming Ahora Play.

Un funcionario muy cercano a Milei confirmó a A24.com que en Casa Rosada creció el malestar por el "timing" con el que javier Madanes Quintanilla anunció, sin notificaciones previas, el cierre de la histórica fábrica Fate, dejando sin trabajo de un día para el otro a unos 920 trabajadores.

En el Gobierno sostienen que Madanes Quintanilla, dueño además de la principal fábrica de aluminio del país, Aluar, tiene una posición monopólica en el mercado local y, al igual que Techint con el acero, se enriqueció a partir de las políticas de subsidios estatales de anteriores gobiernos.

Cerca de Milei creen ver una especie de boicot a la apertura económica del Gobierno que los afecta. No obstante, sostienen que a pesar de las críticas no van "a cambiar el rumbo".

En el mismo sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió la semana pasada a quejarse por la falta de apoyo público de los empresarios cuando Diputados votó con cambios la ley de reforma laboral que los beneficia con la baja de gastos en cargas previsionales, indemnizaciones e impuestos.

La crisis industrial y la apertura de importaciones, como eje central de la pelea

Milei-empresarios.jpeg

En los pasillos de Casa Rosada admitieron que aunque al principio la idea era no intervenir en el conflicto gremial por el cierre de Fate, Milei decidió dar un golpe de timón y, en una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió convocar a una audiencia de mediación para decretar una conciliación obligatoria.

Pero la desconfianza se apoderó de la Casa Rosada, que vio en la decisión del dueño de Fate casi una provocación al plan económico libertario, que defiende como ejes la apertura de importaciones, la eliminación de subsidios y políticas proteccionistas a industrias locales.

"Justo el día antes de que se trate la reforma laboral en Diputados, anuncia el cierre de Fate y el despido de 900 trabajadores. Ahora se la vamos a hacer difícil, tendrá que pagar los sueldos 20 días más", se ufanó una fuente cercana a Milei ante la consulta de A24.com.

Ese mismo día, el presidente Javier Milei tuiteó: “¿Conspiranoico yo? Fin". La comunicación del cierre de la compañía se produjo en el mismo día en el que la CGT convocó a un paro nacional por 24 horas, cuando se trató la reforma laboral en el recinto de la cámara de Diputados y las protestas de los trabajadores despedidos de Fate se apoderó de las calles y los medios de comunicación.

fate-18022026-2187790

A fines de enero, antes de confrontar con Madanes Quintanilla, Milei había salido a enfrentar públicamente al director ejecutivo de Techint, Paolo Rocca, cuando el empresario se quejó públicamente por la adjudicación a la empresa india Welspun por el suministro de tubos destinados al gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro.

Milei y Adorni salieron entonces a defender la apertura de importaciones y apuntaron a quienes critican la decisión, insinuando que las objeciones responden a intereses de "empresarios prebendarios".

Paolo-Rocca-Techint-h.jpg

“La nueva Argentina”, abrió su reflexión el mandatario. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre...”, disparó en ese momento el Presidente. Luego apuntó contra Paolo Rocca al cuestionar a quienes salen “en defensa de Don Chatarrín de los tubitos CAROS...”.

Adorni, quien en medio de la polémica recibió el lunes en Casa Rosada a referentes del "Grupo de los 6", se sumó a la "batalla cultural" contra empresarios, al señalar que "el caos de Fate tiene origen en la vieja Argentina que no existe más. Los empresarios prebendarios que cazaban en el zoológico".

"Cuando ganaste, no decías nada; pero tampoco invertías ni te modernizabas", dijo Adorni y agregó: "Al que no le interesan los empleados es a los empresarios prebendarios"

"De hecho, a este empresario lo tenés defendiendo el cepo cambiario, no quiere tener competencia. Nos condena a los argentinos a pagar 2 o 3 veces más de lo que valen las cosas". Y apuntó que lo que plantea el Gobierno es "un cambio de modelo".