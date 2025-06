Netflix causa furor con el estreno de la segunda temporada de su serie romántica más vista.

La serie, originalmente titulada Nobody Wants This, fue creada por Erin Foster e inspirada libremente en su vida. Combina humor, amor y profundas discusiones sobre religión, fe, deseo y familia. Pero, por sobre todo, explora el vínculo entre dos personas completamente opuestas: un rabino moderno, responsable y contenido, y una mujer atea, caótica y emocionalmente explosiva.