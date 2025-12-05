En vivo Radio La Red
IMPACTANTE ANUNCIO

Netflix compra Warner Bros. y se queda con HBO: qué películas y series se sumarán a la plataforma

Se confirmó que Netflix adquirirá Warner Bros., incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO. Qué pasará con Harry Potter, el universo de DC y Game of Thrones, entre otras series y películas.

por Redacción A24 |
Netflix compra Warner Bros. y se queda con HBO: qué películas y series se sumarán a la plataforma. (Foto: Archivo)

Este viernes 5 de diciembre de 2025, Netflix y Warner Bros. anunciaron que han firmado un acuerdo definitivo según el cual Netflix adquirirá Warner Bros., incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.

La transacción en efectivo y acciones está valorada en 27,75 dólares por acción de WBD (sujeta a un collar, como se detalla más adelante), con un valor empresarial total de aproximadamente 82.700 millones de dólares (valor patrimonial de 72.000 millones de dólares). Se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, en una nueva empresa que cotiza en bolsa, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026.

Esta adquisición une dos negocios pioneros de entretenimiento, combinando la innovación, el alcance global y el servicio de streaming de primera clase de Netflix con el legado centenario de Warner Bros. de narrativa de primer nivel. Franquicias, series y películas tan queridas como Harry Potter, The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones y el Universo DC se unirán al extenso portafolio de Netflix.

Qué ofrecerá la combinación entre Netflix y Warner Bros., HBO Max y HBO

  • Fortalezas y activos complementarios: los estudios de Warner Bros. son de primer nivel, reconocidos como proveedor líder de títulos de televisión y entretenimiento cinematográfico. HBO y HBO Max también ofrecen una atractiva oferta complementaria para los consumidores. Netflix espera mantener las operaciones actuales de Warner Bros. y consolidar sus fortalezas, incluyendo los estrenos de películas en cines.
  • Más opciones y mayor valor para los consumidores: al añadir las extensas bibliotecas de cine y televisión, y la programación de HBO y HBO Max, los miembros de Netflix tendrán aún más títulos de alta calidad para elegir. Esto también permite a Netflix optimizar sus planes para los consumidores, mejorando las opciones de visualización y ampliando el acceso al contenido.
  • Una industria del entretenimiento más fuerte: esta adquisición mejorará las capacidades de estudio de Netflix, lo que permitirá a la Compañía expandir significativamente la capacidad de producción y continuar aumentando la inversión en contenido original a largo plazo, lo que creará empleos y fortalecerá la industria del entretenimiento.
  • Más oportunidades para la comunidad creativa: al unir la experiencia de los miembros y el alcance global de Netflix con las reconocidas franquicias y el extenso catálogo de Warner Bros., la empresa creará un mayor valor para el talento, ofreciendo más oportunidades para trabajar con propiedad intelectual querida, contar nuevas historias y conectarse con una audiencia más amplia que nunca.
  • Mayor valor para los accionistas: al ofrecer a sus miembros una selección más amplia de series y películas de calidad, Netflix espera atraer y fidelizar a más miembros, impulsar una mayor participación y generar ingresos y utilidades operativas adicionales.
Netflix y Warner Bros

Qué películas y series de HBO Max pasarían a Netflix

  • The Sopranos
  • Harry Potter
  • Euphoria
  • The Wire
  • Six Feet Under
  • True Detective
  • Friends
  • The Big Bang Theory
  • El Señor de los Anillos
  • El universo DC
HBO Max

Netflix compra Warner Bros., HBO Max y HBO

Según los términos del acuerdo, cada accionista de WBD recibirá $23.25 en efectivo y $4.50 en acciones ordinarias de Netflix por cada acción ordinaria de WBD en circulación al cierre de la transacción. La transacción valora a Warner Bros. Discovery en $27.75 por acción, lo que implica un valor patrimonial total de aproximadamente $72,000 millones y un valor empresarial de aproximadamente $82,700 millones.

La transacción fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Netflix y WBD. Además de la finalización de la separación de Discovery Global (la división de Redes Globales de WBD), la finalización de la transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de WBD y otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre en un plazo de 12 a 18 meses.

