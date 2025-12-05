Netflix compra Warner Bros. y se queda con HBO: qué películas y series se sumarán a la plataforma

La transacción fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Netflix y WBD. Además de la finalización de la separación de Discovery Global (la división de Redes Globales de WBD), la finalización de la transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de WBD y otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre en un plazo de 12 a 18 meses.