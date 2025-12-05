Se confirmó que Netflix adquirirá Warner Bros., incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO. Qué pasará con Harry Potter, el universo de DC y Game of Thrones, entre otras series y películas.
Netflix compra Warner Bros. y se queda con HBO: qué películas y series se sumarán a la plataforma. (Foto: Archivo)
La transacción en efectivo y acciones está valorada en 27,75 dólares por acción de WBD (sujeta a un collar, como se detalla más adelante), con un valor empresarial total de aproximadamente 82.700 millones de dólares (valor patrimonial de 72.000 millones de dólares). Se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, en una nueva empresa que cotiza en bolsa, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026.
Esta adquisición une dos negocios pioneros de entretenimiento, combinando la innovación, el alcance global y el servicio de streaming de primera clase de Netflix con el legado centenario de Warner Bros. de narrativa de primer nivel. Franquicias, series y películas tan queridas como Harry Potter, The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones y el Universo DC se unirán al extenso portafolio de Netflix.
Según los términos del acuerdo, cada accionista de WBD recibirá $23.25 en efectivo y $4.50 en acciones ordinarias de Netflix por cada acción ordinaria de WBD en circulación al cierre de la transacción. La transacción valora a Warner Bros. Discovery en $27.75 por acción, lo que implica un valor patrimonial total de aproximadamente $72,000 millones y un valor empresarial de aproximadamente $82,700 millones.
La transacción fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Netflix y WBD. Además de la finalización de la separación de Discovery Global (la división de Redes Globales de WBD), la finalización de la transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de WBD y otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre en un plazo de 12 a 18 meses.