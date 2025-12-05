Netflix: Carla Peterson y Nancy Dupláa se lucen en "El tiempo de las moscas", la nueva miniserie

El tiempo de las moscas Netflix 2 Créditos: Cleo Bouza/Netflix

De qué trata El tiempo de las moscas en Netflix

Dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.

El elenco con Carla Peterson y Nancy Dupláa

Protagonizada por: Carla Peterson, Nancy Dupláa y Valeria Lois

Carla Peterson, Nancy Dupláa y Valeria Lois Completan el reparto: Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso, Diego Cremonesi, Lola Berthet, Julia Dorto, Ana Castro, Julieta Laso, Ezequiel Radusky, Mariano Sayavedra, Susana Varela, María Marull, Mercedes Moltedo, Ginette Reynal, Diego Gentile, Rudy Chernicoff, María Rosa Fugazot, Juan Luppi, Susana Varela, Claudia Cantero, Claudia Piñeiro.

El tiempo de las moscas Netflix 3 Créditos: Cleo Bouza/Netflix

Ficha técnica de El tiempo de las moscas, la miniserie

Basada en las novelas "Tuya" y "El tiempo de las moscas" de Claudia Piñeiro

Episodios: 6 x 30´

6 x 30´ Dirección: Ana Katz y Benjamín Naishtat

Ana Katz y Benjamín Naishtat Producción: Vanessa Ragone y Mónica D’Uva

Vanessa Ragone y Mónica D’Uva Producción Ejecutiva: Vanessa Ragone

Vanessa Ragone Adaptación: Gabriela Larralde

Gabriela Larralde Guion: Gabriela Larralde, Nicolás Diodovich y Leandro Custo

Gabriela Larralde, Nicolás Diodovich y Leandro Custo Dirección de Casting: María Laura Berch

María Laura Berch Dirección de Fotografía: Yarará Rodríguez y Manuel Rebella

Yarará Rodríguez y Manuel Rebella Dirección de Arte: Ezequiel Galeano

Ezequiel Galeano Diseño de Maquillaje y Peinado: Dino Balanzino

Dino Balanzino Diseño de Vestuario: Pilar González

Pilar González Edición: Andrés Quaranta y María Astrauskas

Andrés Quaranta y María Astrauskas Música: Christian Basso, Carlos Lucero y Leo Sujatovich

Christian Basso, Carlos Lucero y Leo Sujatovich Dirección de Sonido: Martín Grignaschi

Martín Grignaschi Asistencia de Dirección: Adriana Vior y Esteban Trivisonno

Adriana Vior y Esteban Trivisonno Dirección de Producción: Vanina Catania

Vanina Catania Dirección de Postproducción: Mariana Bomba

Tráiler oficial de El tiempo de las moscas en Netflix

Embed

Haddock Films, la productora ganadora del Oscar

Es una empresa argentina dedicada a la producción y realización cinematográfica y audiovisual, ganadora del Óscar a la Mejor Película Extranjera en 2010 por El secreto de sus ojos. Desde 2006, bajo la dirección de Vanessa Ragone, desarrolla contenidos de alto impacto tanto en el mercado local como en el internacional.

A lo largo de su trayectoria ha producido más de 45 largometrajes de ficción, documentales, series de televisión y contenidos para plataformas de streaming, y ha establecido alianzas de coproducción con productoras, estudios, distribuidoras, canales y plataformas, dando lugar a proyectos de gran éxito de público y amplio reconocimiento a nivel nacional, regional y global.

Haddock Films produjo las adaptaciones de las novelas de Claudia Piñeiro Las viudas de los jueves, Betibú, Elena sabe, de Netflix, y ahora El tiempo de las moscas. Entre sus trabajos más recientes se destacan la miniserie de Netflix Atrapados, basada en la novela Caught de Harlan Coben; la miniserie documental de Netflix Carmel: ¿Quién mató a María Marta?; el largometraje de ficción La noche de 12 años; el documental de Netflix El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas; y el largometraje de ficción Al final del túnel, entre otros.

El tiempo de las moscas Netflix 4 Créditos: Cleo Bouza/Netflix

Zona Audiovisual, la productora audiovisual

Productora audiovisual argentina fundada en 2002, reconocida por su marcada identidad autoral y por desarrollar proyectos cinematográficos y televisivos de gran interés artístico. Con proyección nacional e internacional, se dedica a la producción de cine, series para televisión y plataformas, documentales y servicios integrales de producción.

Sus largometrajes, entre ellos Hermanas, El corredor nocturno, Ciudad en celo, Que parezca un accidente, El Campo, Yanka, El rostro de la medusa, Matar a un muerto, Los 100 días que no conmovieron al mundo y Salgán & Salgán, han tenido una destacada presencia en festivales de cine nacionales e internacionales. Entre sus series, se destacan En viaje, Boyando, Bitácoras y El tiempo de las moscas, consolidando la trayectoria de la productora en proyectos de fuerte impronta creativa.