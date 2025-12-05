En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Carla Peterson
ESTRENO

Netflix: Carla Peterson y Nancy Dupláa se lucen en "El tiempo de las moscas", la nueva miniserie

Netflix presenta el tráiler de "El tiempo de las moscas", la nueva miniserie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Netflix: Carla Peterson y Nancy Dupláa se lucen en El tiempo de las moscas

Netflix: Carla Peterson y Nancy Dupláa se lucen en "El tiempo de las moscas", la nueva miniserie. (Foto: Cleo Bouza/Netflix)

Netflix presenta el tráiler, arte principal y nuevas imágenes de El tiempo de las moscas, la nueva miniserie hecha en Argentina, protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, que estrena globalmente el 1 de enero de 2026.

Leé también Ricardo Darín está arrasando en Netflix con su mejor película inspirada en hechos reales
Ricardo Darín está arrasando en Netflix con su mejor película inspirada en hechos reales. (Foto: Archivo)

Basada en las novelas "Tuya" y "El tiempo de las moscas" de Claudia Piñeiro, la producción combina las tramas de ambas obras literarias que cuentan la historia de una misma protagonista, mientras aborda temas como la amistad y la libertad en un relato cargado de humor, suspenso y situaciones entrañables.

El tiempo de las moscas está dirigida por Ana Katz (Terapia Alternativa, Una novia errante) y Benjamín Naishtat (Puan, El Jardín de Bronce), y producida por Vanessa Ragone (Elena sabe, Betibú, Las viudas de los jueves). Junto a Peterson y Dupláa, completan el reparto Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, acompañados de un gran elenco.

El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración autoral de Leandro Custo. Es una producción de ZONA AUDIOVISUAL en coproducción con HADDOCK FILMS.

El tiempo de las moscas Netflix 2
Cr&eacute;ditos: Cleo Bouza/Netflix

Créditos: Cleo Bouza/Netflix

De qué trata El tiempo de las moscas en Netflix

Dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.

El elenco con Carla Peterson y Nancy Dupláa

  • Protagonizada por: Carla Peterson, Nancy Dupláa y Valeria Lois
  • Completan el reparto: Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso, Diego Cremonesi, Lola Berthet, Julia Dorto, Ana Castro, Julieta Laso, Ezequiel Radusky, Mariano Sayavedra, Susana Varela, María Marull, Mercedes Moltedo, Ginette Reynal, Diego Gentile, Rudy Chernicoff, María Rosa Fugazot, Juan Luppi, Susana Varela, Claudia Cantero, Claudia Piñeiro.
El tiempo de las moscas Netflix 3
Cr&eacute;ditos: Cleo Bouza/Netflix

Créditos: Cleo Bouza/Netflix

Ficha técnica de El tiempo de las moscas, la miniserie

  • Basada en las novelas "Tuya" y "El tiempo de las moscas" de Claudia Piñeiro
  • Episodios: 6 x 30´
  • Dirección: Ana Katz y Benjamín Naishtat
  • Producción: Vanessa Ragone y Mónica D’Uva
  • Producción Ejecutiva: Vanessa Ragone
  • Adaptación: Gabriela Larralde
  • Guion: Gabriela Larralde, Nicolás Diodovich y Leandro Custo
  • Dirección de Casting: María Laura Berch
  • Dirección de Fotografía: Yarará Rodríguez y Manuel Rebella
  • Dirección de Arte: Ezequiel Galeano
  • Diseño de Maquillaje y Peinado: Dino Balanzino
  • Diseño de Vestuario: Pilar González
  • Edición: Andrés Quaranta y María Astrauskas
  • Música: Christian Basso, Carlos Lucero y Leo Sujatovich
  • Dirección de Sonido: Martín Grignaschi
  • Asistencia de Dirección: Adriana Vior y Esteban Trivisonno
  • Dirección de Producción: Vanina Catania
  • Dirección de Postproducción: Mariana Bomba

Tráiler oficial de El tiempo de las moscas en Netflix

Embed

Haddock Films, la productora ganadora del Oscar

Es una empresa argentina dedicada a la producción y realización cinematográfica y audiovisual, ganadora del Óscar a la Mejor Película Extranjera en 2010 por El secreto de sus ojos. Desde 2006, bajo la dirección de Vanessa Ragone, desarrolla contenidos de alto impacto tanto en el mercado local como en el internacional.

A lo largo de su trayectoria ha producido más de 45 largometrajes de ficción, documentales, series de televisión y contenidos para plataformas de streaming, y ha establecido alianzas de coproducción con productoras, estudios, distribuidoras, canales y plataformas, dando lugar a proyectos de gran éxito de público y amplio reconocimiento a nivel nacional, regional y global.

Haddock Films produjo las adaptaciones de las novelas de Claudia Piñeiro Las viudas de los jueves, Betibú, Elena sabe, de Netflix, y ahora El tiempo de las moscas. Entre sus trabajos más recientes se destacan la miniserie de Netflix Atrapados, basada en la novela Caught de Harlan Coben; la miniserie documental de Netflix Carmel: ¿Quién mató a María Marta?; el largometraje de ficción La noche de 12 años; el documental de Netflix El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas; y el largometraje de ficción Al final del túnel, entre otros.

El tiempo de las moscas Netflix 4
Cr&eacute;ditos: Cleo Bouza/Netflix

Créditos: Cleo Bouza/Netflix

Zona Audiovisual, la productora audiovisual

Productora audiovisual argentina fundada en 2002, reconocida por su marcada identidad autoral y por desarrollar proyectos cinematográficos y televisivos de gran interés artístico. Con proyección nacional e internacional, se dedica a la producción de cine, series para televisión y plataformas, documentales y servicios integrales de producción.

Sus largometrajes, entre ellos Hermanas, El corredor nocturno, Ciudad en celo, Que parezca un accidente, El Campo, Yanka, El rostro de la medusa, Matar a un muerto, Los 100 días que no conmovieron al mundo y Salgán & Salgán, han tenido una destacada presencia en festivales de cine nacionales e internacionales. Entre sus series, se destacan En viaje, Boyando, Bitácoras y El tiempo de las moscas, consolidando la trayectoria de la productora en proyectos de fuerte impronta creativa.

El tiempo de las moscas Netflix 5
Cr&eacute;ditos: Cleo Bouza/Netflix

Créditos: Cleo Bouza/Netflix

Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Carla Peterson Nancy Dupláa Serie
Notas relacionadas
Netflix: George Clooney y Adam Sandler brillan con el estreno de una nueva película
Griselda Siciliani arrasa en Netflix con Envidiosa 4: la serie más vista vuelve con su última temporada
Netflix compra Warner Bros. y se queda con HBO: qué películas y series se sumarán a la plataforma

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar