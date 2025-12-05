Netflix presenta el tráiler, arte principal y nuevas imágenes de El tiempo de las moscas, la nueva miniserie hecha en Argentina, protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, que estrena globalmente el 1 de enero de 2026.
Netflix presenta el tráiler de "El tiempo de las moscas", la nueva miniserie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa.
Netflix: Carla Peterson y Nancy Dupláa se lucen en "El tiempo de las moscas", la nueva miniserie. (Foto: Cleo Bouza/Netflix)
Basada en las novelas "Tuya" y "El tiempo de las moscas" de Claudia Piñeiro, la producción combina las tramas de ambas obras literarias que cuentan la historia de una misma protagonista, mientras aborda temas como la amistad y la libertad en un relato cargado de humor, suspenso y situaciones entrañables.
El tiempo de las moscas está dirigida por Ana Katz (Terapia Alternativa, Una novia errante) y Benjamín Naishtat (Puan, El Jardín de Bronce), y producida por Vanessa Ragone (Elena sabe, Betibú, Las viudas de los jueves). Junto a Peterson y Dupláa, completan el reparto Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, acompañados de un gran elenco.
El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración autoral de Leandro Custo. Es una producción de ZONA AUDIOVISUAL en coproducción con HADDOCK FILMS.
Dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.
Es una empresa argentina dedicada a la producción y realización cinematográfica y audiovisual, ganadora del Óscar a la Mejor Película Extranjera en 2010 por El secreto de sus ojos. Desde 2006, bajo la dirección de Vanessa Ragone, desarrolla contenidos de alto impacto tanto en el mercado local como en el internacional.
A lo largo de su trayectoria ha producido más de 45 largometrajes de ficción, documentales, series de televisión y contenidos para plataformas de streaming, y ha establecido alianzas de coproducción con productoras, estudios, distribuidoras, canales y plataformas, dando lugar a proyectos de gran éxito de público y amplio reconocimiento a nivel nacional, regional y global.
Haddock Films produjo las adaptaciones de las novelas de Claudia Piñeiro Las viudas de los jueves, Betibú, Elena sabe, de Netflix, y ahora El tiempo de las moscas. Entre sus trabajos más recientes se destacan la miniserie de Netflix Atrapados, basada en la novela Caught de Harlan Coben; la miniserie documental de Netflix Carmel: ¿Quién mató a María Marta?; el largometraje de ficción La noche de 12 años; el documental de Netflix El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas; y el largometraje de ficción Al final del túnel, entre otros.
Productora audiovisual argentina fundada en 2002, reconocida por su marcada identidad autoral y por desarrollar proyectos cinematográficos y televisivos de gran interés artístico. Con proyección nacional e internacional, se dedica a la producción de cine, series para televisión y plataformas, documentales y servicios integrales de producción.
Sus largometrajes, entre ellos Hermanas, El corredor nocturno, Ciudad en celo, Que parezca un accidente, El Campo, Yanka, El rostro de la medusa, Matar a un muerto, Los 100 días que no conmovieron al mundo y Salgán & Salgán, han tenido una destacada presencia en festivales de cine nacionales e internacionales. Entre sus series, se destacan En viaje, Boyando, Bitácoras y El tiempo de las moscas, consolidando la trayectoria de la productora en proyectos de fuerte impronta creativa.