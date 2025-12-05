La multinacional que produce Oreo, Terrabusi y Milka suspende a sus empleados por 21 días

En principio, no es la idea final el cierre de la empresa. Pero la situación es compleja, ya que la paralización integral de la fábrica es algo que no ocurría desde hace décadas. Los delegados sindicales expresaron la preocupación por este momento tan difícil, justo en el momento de las fiestas de fin de año y cuando se planea la continuidad en el año entrante.

Se ha advertido de lo que sucede en la industria alimentaria. Los propios sindicalistas remarcan que es verificable una situación de “deterioro productivo” profundo, y señalan que la decisión tiene carácter excepcional.

Qué pasará con los empleados y la empresa

En este momento, todo es incertidumbre para los trabajadores de Mondelez. Es la compleja relación que se abre con la empresa. Los empleados deberán aceptar el régimen de licencias o vacaciones anticipadas, no tienen otra alternativa. El único dato positivo que tienen por el momento es que los directivos de la empresa han dicho que esta medida es temporal y una excepción.

Si esto se cumple, la reanudación de la actividad está prevista para comienzos de enero, alrededor del 4 ó 5 de enero. Sin embargo, desde ahora, 2.300 empleados de una empresa -que tiene varias de las marcas más conocidas en el mercado- se han quedado con el trabajo suspendido por 21 días, hasta el inicio del nuevo año.

