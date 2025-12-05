En vivo Radio La Red
Economía
producción
Suspension
Economía

La multinacional que produce Oreo, Terrabusi y Milka suspende a sus empleados por 21 días

La empresa establecida en General Pacheco tomó una medida previa al despido de los trabajadores. Decidió interrumpir la producción y ejecutar un plan para el adelanto de las vacaciones y licencias del personal.

Una fábrica de la industria alimentaria suspendió a sus trabajadores. (Foto: Gentileza DH)

Desde ahora, con esta medida, "se realizarán tareas de mantenimiento planificado y se otorgarán licencias, como parte de un acuerdo alcanzado con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Comisión Interna”, informó la empresa.

Según lo informado, la compañía tomó la decisión tras un desplome en las ventas y una acumulación de stock: los depósitos de los mayoristas quedaron saturados, reduciendo drásticamente la necesidad de producir más. Por estos motivos, la planta de General Pacheco, en el norte del conurbano bonaerense, permanecerá sin trabajadores y sin producción.

Qué implica la suspensión de los trabajadores

La suspensión no se traduce inmediatamente en despidos, pero puede ser un paso previo: la empresa anunció que otorgará licencias al personal, en distintos formatos. Entre las modalidades previstas, hay varias alternativas anteriores: una semana de vacaciones pagas al 100%, otra semana de licencia paga, o -para quienes no adhieran- tareas internas no vinculadas con la producción.

En principio, no es la idea final el cierre de la empresa. Pero la situación es compleja, ya que la paralización integral de la fábrica es algo que no ocurría desde hace décadas. Los delegados sindicales expresaron la preocupación por este momento tan difícil, justo en el momento de las fiestas de fin de año y cuando se planea la continuidad en el año entrante.

Se ha advertido de lo que sucede en la industria alimentaria. Los propios sindicalistas remarcan que es verificable una situación de “deterioro productivo” profundo, y señalan que la decisión tiene carácter excepcional.

Qué pasará con los empleados y la empresa

En este momento, todo es incertidumbre para los trabajadores de Mondelez. Es la compleja relación que se abre con la empresa. Los empleados deberán aceptar el régimen de licencias o vacaciones anticipadas, no tienen otra alternativa. El único dato positivo que tienen por el momento es que los directivos de la empresa han dicho que esta medida es temporal y una excepción.

Si esto se cumple, la reanudación de la actividad está prevista para comienzos de enero, alrededor del 4 ó 5 de enero. Sin embargo, desde ahora, 2.300 empleados de una empresa -que tiene varias de las marcas más conocidas en el mercado- se han quedado con el trabajo suspendido por 21 días, hasta el inicio del nuevo año.

En los Estados Unidos, Kraft es propiedad de un empresario con ese apellido. Un conservador y ferviente admirador de Donald Trump. Es, además, el dueño del prestigioso equipo de fútbol americano Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Justamente, en este día, una de sus míticas figuras, el mariscal de campo, Tom Brady, será uno de los protagonistas en el sorteo del mundial de la FIFA 2026.

