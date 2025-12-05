En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial 2026
FIFA
FÚTBOL

El Mundial 2026 presentó sus mascotas: cuáles son y qué animales representan

La FIFA presentó a Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas del Mundial 2026. Conocé a los tres personajes.

El Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, ya presentó a sus protagonistas más carismáticos fuera de la cancha: Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas oficiales que acompañarán el torneo. Se trata de un alce, un jaguar y un águila que reflejan la riqueza cultural, geográfica y deportiva de los países anfitriones, y que la FIFA definió como figuras centrales para conectar con los fanáticos de todo el mundo.

La presentación llega en un momento clave del calendario: este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de grupos en Washington, donde la Selección Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, conocerá su camino en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, un formato inédito que marcará un antes y un después en el fútbol global.

Qué representa Maple, la mascota canadiense del Mundial 2026

Maple es un alce canadiense vestido de rojo, un guiño directo a la identidad deportiva y cultural de Canadá. Ocupa el rol de arquero y, según la descripción oficial de la FIFA, combina creatividad, resiliencia y un individualismo auténtico. Los organizadores lo presentan como un símbolo del espíritu competitivo del país, tradicionalmente asociado a deportes como el hockey sobre hielo, pero también a un crecimiento sostenido del fútbol en la última década.

Quién es Zayu, el jaguar mexicano que forma parte de las mascotas

Zayu representa a México y es un jaguar delantero, elegido para reflejar la energía del fútbol ofensivo característico del país. Destaca por su dinamismo, agilidad y velocidad, atributos que, según la FIFA, lo convierten en un depredador ofensivo capaz de intimidar defensores. La elección del jaguar no es casual: se trata de un animal profundamente ligado a la historia y simbología de las culturas originarias del territorio mexicano.

Qué significa Clutch, el águila estadounidense del Mundial 2026

Clutch, el representante de Estados Unidos, es un águila que se desempeña como mediocampista, con una personalidad arrolladora, determinación y energía para inspirar a su equipo. El águila es un emblema histórico del país y su inclusión como mascota busca reforzar la idea de liderazgo, potencia y ambición, valores que Estados Unidos proyecta también en el desarrollo de su propio fútbol, en pleno crecimiento.

Qué dijo Gianni Infantino sobre las mascotas y su rol en el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró la presentación de Maple, Zayu y Clutch y aseguró que las mascotas están pensadas para representar “alegría, emoción y unión”, conceptos que, remarcó, buscan transmitir a los fanáticos en un torneo que promete ser uno de los más grandes de la historia. Además, anticipó que los personajes tendrán presencia en camisetas, videojuegos, experiencias digitales e interacciones con el público durante la Copa del Mundo.

