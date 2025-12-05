El Mundial 2026 presentó sus mascotas: cuáles son y qué animales representan

Qué significa Clutch, el águila estadounidense del Mundial 2026

Clutch, el representante de Estados Unidos, es un águila que se desempeña como mediocampista, con una personalidad arrolladora, determinación y energía para inspirar a su equipo. El águila es un emblema histórico del país y su inclusión como mascota busca reforzar la idea de liderazgo, potencia y ambición, valores que Estados Unidos proyecta también en el desarrollo de su propio fútbol, en pleno crecimiento.

Qué dijo Gianni Infantino sobre las mascotas y su rol en el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró la presentación de Maple, Zayu y Clutch y aseguró que las mascotas están pensadas para representar “alegría, emoción y unión”, conceptos que, remarcó, buscan transmitir a los fanáticos en un torneo que promete ser uno de los más grandes de la historia. Además, anticipó que los personajes tendrán presencia en camisetas, videojuegos, experiencias digitales e interacciones con el público durante la Copa del Mundo.