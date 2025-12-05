El doloroso posteo de Fernando Ruiz Díaz para anunciar otra muerte irreparable de su familia

Cada palabra resonó entre sus seguidores, que no tardaron en viralizar el posteo y acompañarlo con mensajes de apoyo ante este momento tan doloroso.

Uno de los pasajes más fuertes del mensaje del músico fue la referencia a su madre, Dominga, quien ya en 2021 había tenido que despedir a su hijo Gabi. Ahora, vuelve a enfrentarse a la pérdida de otro de sus hijos: “El surrealismo mismo ver a Dominga nuevamente velando a un hijo… Los misteriosos senderos de la vida y de la muerte.”

image

La escena, relatada por Fernando, impactó profundamente a sus seguidores. La tristeza se mezcla con la resignación y la espiritualidad que el músico siempre le imprimió a su vida y su obra.

Según detalló Fernando, Cristina murió en paz y rodeada de amor, con una sonrisa, del mismo modo en que partió Gabi. Para el músico, ambos hermanos ya están juntos en “el éter”, ese lugar del que habla con la sensibilidad que lo caracteriza: “Se fueron al lugar donde el tiempo no corre, donde nada se llama, donde simplemente sos… Amor puro.”

La publicación cerró con un mensaje íntimo, profundo y estremecedor: “Tuviste una vida hermosa. Te vamos a extrañar, hermosa. ¡Salud por la Cristi!”