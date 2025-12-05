El doloroso posteo de Fernando Ruiz Díaz para anunciar otra muerte irreparable de su familia
Dolor infinito: otra pérdida irreparable sacude al líder de Catupecu Machu. Enterate.
Fernando Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu, atraviesa uno de los momentos más devastadores de su vida: la muerte de su hermana mayor, Cristina Beatriz, una pérdida irreparable que él mismo confirmó con un posteo cargado de emotividad, recuerdos y poesía. La noticia estremeció al mundo del rock y volvió a poner a la familia Ruiz Díaz en el centro del drama.
La tragedia golpea nuevamente a Fernando, quien en 2021 ya había despedido a su hermano Gabi —víctima de un accidente automovilístico— y que en 2024 sufrió un ACV que lo mantuvo alejado de la música durante meses. Hoy, a sus 56 años, el músico enfrenta una nueva despedida marcada por el amor, la espiritualidad y un dolor crudo que se refleja en cada línea del mensaje que compartió.
El anuncio llegó acompañado de una imagen de su infancia: Fernando, Gabi y Cristina, retratados por sus padres Dominga y Rubens en tiempos de felicidad pura. Esa imagen, para él, era un talismán familiar. Hoy, adquiere un significado devastador.
En su mensaje, Fernando escribió: “Ayer Cristi partió de este plano corpóreo… Nuestra Hermana Mayor era un ángel en un cuerpo de humano. El amor mismo. Así te vamos a recordar, Cristi, con esa sonrisa eterna que regalabas.”
Cada palabra resonó entre sus seguidores, que no tardaron en viralizar el posteo y acompañarlo con mensajes de apoyo ante este momento tan doloroso.
Uno de los pasajes más fuertes del mensaje del músico fue la referencia a su madre, Dominga, quien ya en 2021 había tenido que despedir a su hijo Gabi. Ahora, vuelve a enfrentarse a la pérdida de otro de sus hijos:“El surrealismo mismo ver a Dominga nuevamente velando a un hijo… Los misteriosos senderos de la vida y de la muerte.”
La escena, relatada por Fernando, impactó profundamente a sus seguidores. La tristeza se mezcla con la resignación y la espiritualidad que el músico siempre le imprimió a su vida y su obra.
Según detalló Fernando, Cristina murió en paz y rodeada de amor, con una sonrisa, del mismo modo en que partió Gabi. Para el músico, ambos hermanos ya están juntos en “el éter”, ese lugar del que habla con la sensibilidad que lo caracteriza: “Se fueron al lugar donde el tiempo no corre, donde nada se llama, donde simplemente sos… Amor puro.”
La publicación cerró con un mensaje íntimo, profundo y estremecedor: “Tuviste una vida hermosa. Te vamos a extrañar, hermosa. ¡Salud por la Cristi!”