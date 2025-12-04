La Policía realizaba un operativo antidrogas y todo derivó en un desenlace trágico
Un allanamiento del área de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense terminó con un episodio trágico para las fuerzas de seguridad, durante el operativo desarrollado en Rawson y Termas de Río Hondo, en Mar del Plata.
El operativo policial culminó con un desenlace trágico para las fuerzas de seguridad. (Foto: Gentileza 0223)
El tiroteo ocurrió cerca del mediodía, cuando dos jóvenes que circulaban en moto irrumpieron en la zona del procedimiento y abrieron fuego contra los efectivos. El ataque se produjo en Rawson y Termas de Río Hondo, en el límite de los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego, donde la brigada realizaba una investigación por narcomenudeo. De acuerdo con el diario La Capital, el avance del allanamiento fue interrumpido de manera abrupta por los agresores, cuyo accionar derivó en un amplio despliegue policial en toda la zona.
El proyectil que impactó en la cabeza del joven efectivo obligó a un traslado inmediato al HIGA. Mientras se aguarda un nuevo parte médico, los investigadores trabajan para identificar a los autores del ataque.
La fiscal María Florencia Salas estuvo en el lugar y quedó a cargo de la causa por intento de homicidio. También interviene la fiscal de Estupefacientes, Daniela Ledesma, responsable del expediente en el marco del cual se había ordenado el allanamiento.
Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) marplatense y de la Policía Científica realizó peritajes en la escena del ataque, mientras continúa el operativo para dar con los sospechosos que lograron escapar en moto.
Traficaban cocaína oculta dentro de peluches y fueron descubiertos por Gendarmería
Un operativo de Gendarmería Nacional dejó al descubierto a fines de noviembre un insólito método de contrabando: más de dos kilos y medio de cocaína escondidos dentro de peluches que viajaban en un colectivo de la Ruta Nacional 38, a la altura de Huacra, en Tucumán.
La detección ocurrió cuando efectivos del Escuadrón Núcleo Aguilares frenaron un ómnibus que funcionaba como “tour de compras” y tenía destino final en Mendoza. Durante el control de rutina, el can detector Fedra marcó dos bolsas cuyo olor llamó su atención frente a testigos.
Al revisar el equipaje, los gendarmes encontraron varios peluches con un peso inusual. Todos tenían un cierre oculto en la costura y, dentro de cada uno, una manta que cubría nueve paquetes envueltos en plástico. El test antidroga arrojó resultado positivo para cocaína. El total secuestrado fue de 2 kilos 850 gramos.
Detuvieron a una pasajera de nacionalidad boliviana
Las bolsas pertenecían a una mujer de nacionalidad boliviana, que quedó inmediatamente detenida y a disposición del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, el cual ordenó el secuestro de la droga, los peluches y el resto de la mercadería vinculada al caso.
Cómo funcionaba el método de camuflaje
Según informaron fuentes de la fuerza, todos los peluches utilizados para transportar la droga tenían una estructura interna similar y un cierre cuidadosamente disimulado para acceder al doble fondo.
La modalidad —cada vez más frecuente en traslados interprovinciales— busca evitar controles superficiales y mover pequeñas cantidades de estupefacientes fuera de las rutas tradicionales del narcotráfico.
Las bolsas de cocaína dentro de los juguetes.
La investigación continúa
La causa quedó en manos de la fiscalía competente, que ahora deberá determinar si la detenida actuaba sola o como parte de una red dedicada al tráfico de cocaína. Además, se expandirán las pericias para rastrear el origen de la droga y las posibles conexiones de la mujer.