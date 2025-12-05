De qué murió Cary-Hiroyuki Tagawa, uno de los históricos villanos de Mortal Kombat

Antes de convertirse en actor, Tagawa tuvo una vida laboral diversa: trabajó como agricultor de apio, chofer de limusina, repartidor de pizza y reportero gráfico. En entrevistas, él mismo destacó que esos oficios lo ayudaron a cultivar la disciplina y la paciencia, herramientas que luego trasladó a la actuación y a sus métodos de entrenamiento en artes marciales.

Su debut cinematográfico se produjo en 1987 con un papel en The Last Emperor, dirigida por Bernardo Bertolucci, filme que ganó nueve premios Oscar, incluido Mejor Película.

Desde entonces, Tagawa construyó una carrera sólida, participando en películas de alto perfil como Licencia para matar (1989), Rising Sun (1993), Pearl Harbor (2001), El planeta de los simios (2001), Memorias de una Geisha (2005), Tekken (2010), Elektra (2005) y 47 Ronin (2013).

ón, su trayectoria fue igualmente extensa, con participaciones en Nash Bridges, Hawaii, Revenge, Teen Wolf, Star Wars: Rebels, Teenage Mutant Ninja Turtles, Man in the High Castle y Blue Eye Samurai (2023).

El reconocimiento internacional le llegó en 1995 con la adaptación cinematográfica del videojuego Mortal Kombat, donde encarnó a Shang Tsung, un hechicero y villano que rápidamente se convirtió en un ícono del cine de acción.

La película, dirigida por Paul W. S. Anderson, recaudó más de 100 millones de dólares con un presupuesto de apenas 20 millones. Tagawa regresó al papel en Mortal Kombat: Annihilation (1997), participó en la serie Mortal Kombat: Legacy (2013) y aportó su voz y rostro digital en los videojuegos Mortal Kombat 11 (2019) y Mortal Kombat: Onslaught (2023).

Además, exploró otras franquicias de videojuegos y acción, interpretando a personajes como Heihachi Mishima en Tekken, y contribuyendo en títulos como Batman: Rise of Sin Tzu, World of Warcraft: Legion y Soldier Boyz.

Tagawa comenzó su entrenamiento en artes marciales con kendo durante la secundaria y luego estudió karate tradicional en la Universidad del Sur de California. Más adelante, perfeccionó su técnica en Japón con el maestro Nakayama de la Japan Karate Association. Su experiencia lo llevó a crear Chun-Shin, un estilo propio basado en la energía, distinto del combate físico convencional y enfocado en la disciplina mental y física.