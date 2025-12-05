En vivo Radio La Red
Trends
Diego Armando Maradona
Kun Agüero
No va a gustar

Polemica nacional: la respuesta de Benjamín Agüero que descolocó a todos

Escándalo futbolero: lo que dijo el nieto de Maradona que nadie esperaba y descolocó a todos. Enterate.

Polemica nacional: la respuesta de Benjamín Agüero que descolocó a todos

Benjamín Agüero, el hijo del Kun y nieto de Diego Armando Maradona, volvió a quedar en el centro de la escena luego de un ping pong explosivo en el que dejó una definición que nadie esperaba.

En un juego simple de preguntas y respuestas terminó detonando uno de los debates más calientes de la historia del fútbol: ¿Messi o Maradona?

El inicio: una respuesta tranquila… hasta que llegó el momento clave, Todo comenzó de manera inocente cuando le preguntaron: Maradona o Bochini”,en esta no lo dudó: “No… Maradona”, respondió sin dudar.

Después siguieron: “Lammi Yamán o Julián Álvarez”, contestó: “Julián”.

“Messi o Cristiano”, aquí dijo: “Messi”.

“El Kun o Di María”, con un poco de dudas, tomó aire… y eligió a su papá. Hasta ahí, todo dentro de lo esperable.

Incluso cuando le plantearon: “Maradona o Julián”, “Maradona”, contestó firme.

Pero el clima cambió cuando llegó la pregunta que nadie quería hacer, pero todos querían escuchar: Messi o Kun”. Benja sorprendió al elegir a Messi, dejando atrás a su propio padre.

El estudio quedó en silencio. Y entonces… llegó la bomba final. La pregunta prohibida: “¿Messi o Maradona?”

Ahí sí, Benjamín Agüero no titubeó: Eligió a Messi. Una definición que dejó boquiabiertos a todos los presentes y que empezó a correr como incendio en redes sociales. La explicación que sumó más leña al fuego

“A mi defensa: yo vi a Messi. A mi abuelo no lo pude ver. Yo vi a Messi y sé el sentimiento que creó en la gente. A mi abuelo lo entiendo por lo que me dicen: crack, Dios, todo eso. Pero no lo viví, así que me quedo con Messi. Después, como persona, lo prefiero a mi abuelo, porque mi abuelo lo viví. Pero a Messi también lo viví.”

