Internaron al hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa: hay preocupación

Luca tiene 25 años y, al igual que sus padres, está abriéndose camino en el medio como conductor, humorista y columnista.

image

¿Qué dijo Luca Martin sobre su sexualidad?

Luca Martin decidió hablar con total franqueza sobre su sexualidad y lo hizo sin vueltas, con una claridad que generó gran repercusión. El actor explicó que su orientación no es algo que descubrió recientemente, sino una vivencia que forma parte de su identidad desde hace años. En una de sus declaraciones más resonantes, sostuvo: “Yo no soy heterosexual, hasta hace poco estuve en pareja con una chica, pero sigo siendo bisexual, o sea no se apaga eso de tu cabeza… Salí mucho con pibes toda mi vida, con flacos de mi edad, un poco más grandes. Me comí cada comentario, qué problemón tienen muchachos”, reflexionó, dejando al descubierto los prejuicios que todavía rodean a la bisexualidad masculina.

Con la misma honestidad, Luca remarcó que su generación vive estos temas con mayor naturalidad y apertura. Sobre su manera de vincularse, fue aún más claro al expresar: “Mi generación ya está súper deconstruida con eso y tiene esos medios como activados. Sí puedo estar con una mina tres meses y después puedo estar con un tipo tres meses, ya está. Lo que me gusta es una persona. Me interesa esta persona, sea del sexo que sea”. De este modo, subrayó que su atracción está ligada a la conexión personal más que al género.

Para Luca, esta sinceridad también tiene un propósito: visibilizar su experiencia sin dramatismos y sin necesidad de justificar quién es. Su discurso apunta a naturalizar la diversidad y a marcar que la bisexualidad forma parte de un recorrido legítimo, válido y libre de etiquetas restrictivas. Con sus palabras, reafirmó que la orientación sexual no define por completo a una persona, pero sí merece ser expresada sin miedo ni vergüenza.

Este año, el joven dio un paso significativo en su carrera al sumarse a SEX, la obra dirigida por José María Muscari. Allí se animó a un rol jugado, cargado de sensualidad y libertad, que le permitió explorar su identidad desde un lugar escénico y expresivo. Su participación en el espectáculo fue una forma de reafirmar ese discurso de autenticidad y mostrar que podía habitar un espacio de exposición física y emocional sin condicionamientos.