Lanzan un seminario para Pymes para analizar cómo influyen las nuevas generaciones en el consumo y el liderazgo

La transformación generacional, en el centro del análisis

El seminario propone un enfoque que articula tendencias sociales, hábitos emergentes y desafíos del liderazgo contemporáneo. Las presentaciones estarán acompañadas por espacios de intercambio y networking entre los asistentes, con el objetivo de favorecer el diálogo entre PyMEs y emprendedores.

Además de sus exposiciones, los disertantes compartirán experiencias y responderán preguntas del público. La actividad está dirigida a quienes buscan anticiparse a los cambios en el mercado laboral y en el consumo, con especial atención al rol de las generaciones más jóvenes.

El Instituto PyME, que coordina la iniciativa, forma parte del Banco Ciudad y desarrolla acciones de capacitación en áreas como innovación, sustentabilidad, digitalización y desarrollo empresarial. La agenda de actividades se enmarca en una estrategia de apoyo al sector productivo, con foco en el contexto sociocultural actual.

Para acceder al encuentro, la inscripción presencial debe realizarse por correo electrónico a [email protected].