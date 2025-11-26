WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares desde el 1 de diciembre de 2025: la lista completa

Los equipos que se encuentran en esta situación todavía funcionan como teléfonos, pero ya no pueden acceder a los servicios de mensajería, videollamadas ni copias de seguridad de la plataforma. La empresa aclaró que no existe un método alternativo o una actualización manual que permita recuperar soporte si el fabricante del teléfono ya no distribuye nuevas versiones del sistema operativo.

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares

La lista publicada indicó que varios modelos populares (algunos muy vendidos en su momento) quedaron fuera de compatibilidad. Entre los dispositivos con Android que pierden funcionamiento se incluyen:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

Estos modelos contaron con una gran base de usuarios en su lanzamiento, pero sus actualizaciones quedaron detenidas hace varios años. Aunque continúan encendiendo y pueden ejecutar tareas básicas, ya no están en condiciones de soportar las funciones que la aplicación incorporó en los últimos ciclos.

En el caso de Apple, varios modelos dejaron de ser compatibles debido a que su máximo sistema operativo disponible quedó por debajo de los requisitos mínimos. Los equipos afectados son:

iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone SE (primera generación)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Todos estos modelos marcaron etapas importantes en la historia del iPhone, pero su antigüedad les impidió acceder a versiones recientes de iOS. Sin esa actualización, la aplicación no puede garantizar cifrado moderno, estabilidad en videollamadas ni las nuevas herramientas de comunidades.

Qué deben hacer los usuarios afectados antes de diciembre

La compañía recomendó que cualquier persona que aún utilice uno de los equipos incluidos en el listado tome medidas antes del 1 de diciembre. Para la mayoría de estos modelos no existe la posibilidad de actualizar a Android 6 o iOS 12, lo que convierte el recorte en definitivo. En esos casos, la única alternativa para continuar usando la plataforma es cambiar el dispositivo por uno más reciente.

Antes de reemplazar el equipo, se sugirió realizar una copia de seguridad completa desde el menú de la app. El proceso consta de tres pasos principales:

Ingresar a Ajustes

Seleccionar Chats

Presionar Copia de seguridad

Allí se puede elegir si la información se almacenará en Google Drive o en iCloud, según corresponda al sistema operativo del dispositivo. Esta acción evita la pérdida de información importante, como conversaciones laborales, historial familiar o grupos de trabajo.