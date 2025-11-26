WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares desde el 1 de diciembre de 2025: la lista completa. (Foto: Archivo)
WhatsApp dejará de funcionar en una serie de celulares a partir del 1 de diciembre y el aviso tomó por sorpresa a miles de usuarios que todavía no identifican si su teléfono está dentro del listado afectado. El cambio formó parte de una actualización que la compañía sostuvo en sus canales oficiales y que reveló un nuevo requisito técnico que numerosos equipos ya no pueden cumplir.
El ajuste impactó tanto en modelos antiguos de Android como de iPhone, y encendió una alerta en la comunidad tecnológica porque implica una incompatibilidad total con la aplicación más utilizada en el mundo para mensajería instantánea.
En esta actualización se determinó que los teléfonos con Android 5.1 o versiones anteriores y aquellos con iOS 11 o inferior quedarán sin la posibilidad de ejecutar correctamente la aplicación. Estos sistemas dejaron de recibir mantenimiento por parte de sus fabricantes, lo que generó una acumulación de fallas no corregidas que la plataforma señaló como riesgosas para su continuidad operativa.
Qué implica que un celular quede sin soporte de WhatsApp
Cuando un equipo deja de ser compatible, la app continúa instalada, pero sus funciones dejan de ejecutarse con normalidad. En cuestión de días, el usuario empieza a notar fallas en el inicio de sesión, en la carga de chats o en la recepción de notificaciones. En algunos casos, la aplicación ni siquiera se abre y muestra un aviso que informa que la versión del sistema operativo no es admitida.
Los equipos que se encuentran en esta situación todavía funcionan como teléfonos, pero ya no pueden acceder a los servicios de mensajería, videollamadas ni copias de seguridad de la plataforma. La empresa aclaró que no existe un método alternativo o una actualización manual que permita recuperar soporte si el fabricante del teléfono ya no distribuye nuevas versiones del sistema operativo.
WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares
La lista publicada indicó que varios modelos populares (algunos muy vendidos en su momento) quedaron fuera de compatibilidad. Entre los dispositivos con Android que pierden funcionamiento se incluyen:
Samsung Galaxy S5
Sony Xperia M4 Aqua
Motorola Moto X
LG G4
HTC One M8
Huawei Ascend Mate 7
Asus ZenFone 2
Estos modelos contaron con una gran base de usuarios en su lanzamiento, pero sus actualizaciones quedaron detenidas hace varios años. Aunque continúan encendiendo y pueden ejecutar tareas básicas, ya no están en condiciones de soportar las funciones que la aplicación incorporó en los últimos ciclos.
En el caso de Apple, varios modelos dejaron de ser compatibles debido a que su máximo sistema operativo disponible quedó por debajo de los requisitos mínimos. Los equipos afectados son:
iPhone 6
iPhone 6s
iPhone 7
iPhone SE (primera generación)
iPhone 8
iPhone 8 Plus
Todos estos modelos marcaron etapas importantes en la historia del iPhone, pero su antigüedad les impidió acceder a versiones recientes de iOS. Sin esa actualización, la aplicación no puede garantizar cifrado moderno, estabilidad en videollamadas ni las nuevas herramientas de comunidades.
Qué deben hacer los usuarios afectados antes de diciembre
La compañía recomendó que cualquier persona que aún utilice uno de los equipos incluidos en el listado tome medidas antes del 1 de diciembre. Para la mayoría de estos modelos no existe la posibilidad de actualizar a Android 6 o iOS 12, lo que convierte el recorte en definitivo. En esos casos, la única alternativa para continuar usando la plataforma es cambiar el dispositivo por uno más reciente.
Antes de reemplazar el equipo, se sugirió realizar una copia de seguridad completa desde el menú de la app. El proceso consta de tres pasos principales:
Ingresar a Ajustes
Seleccionar Chats
Presionar Copia de seguridad
Allí se puede elegir si la información se almacenará en Google Drive o en iCloud, según corresponda al sistema operativo del dispositivo. Esta acción evita la pérdida de información importante, como conversaciones laborales, historial familiar o grupos de trabajo.