Netflix deslumbra con su nueva miniserie de 8 capítulos y es el estreno más esperado del 2025

Al otro lado del país, Vince lleva una vida desordenada. Desaliñado y en decadencia, sobrevive malvendiendo recuerdos de su padre y metiéndose en problemas con facilidad. Una de sus operaciones ilegales fracasa y lo obliga a huir, dejando atrás una estela de deudas.

El encuentro entre ambos es inevitable. Jake, con todas sus reticencias, decide pagarle el pasaje de regreso a Nueva York. Pero la llegada de Vince al restaurante Black Rabbit no puede ser más inoportuna. La tensión se dispara cuando viejos conocidos descubren que ha vuelto a la ciudad, y con ellos reaparecen las deudas y las amenazas.

Las comparaciones con "The Bear" y "Ozark"

Lo primero que llama la atención en Black Rabbit es el estilo con el que está construida. Jason Bateman, además de ser protagonista, dirige los dos primeros episodios y deja una huella clara que recuerda a su trabajo en Ozark. La presión en torno a un negocio de hostelería nos trae de inmediato ecos de The Bear, mientras que la forma en que la cámara se acerca al caos y a la ansiedad de los personajes conecta directamente con la crudeza de Diamantes en bruto.

Este mosaico de referencias no significa que la miniserie carezca de identidad. Todo lo contrario: consigue crear un universo propio donde lo familiar y lo nuevo se entrelazan para dar lugar a un relato oscuro que engancha a pesar de su arranque pausado.

El elenco de la miniserie "Black Rabbit"

Jude Law

Jason Bateman

Cleopatra Coleman

Sope Dìrísù

Amaka Okafor

Troy Kotsur

Jude Law y Jason Bateman brillan en "Black Rabbit"

El rol de Jason Bateman va más allá de la actuación. Su dirección en los primeros capítulos define el tono oscuro y realista de la serie, con planos cerrados que transmiten claustrofobia y escenas que capturan el vértigo de la vida en Nueva York. Jude Law, por su parte, brilla en el papel de Jake, mostrando una mezcla de vulnerabilidad y ambición que lo convierte en un personaje complejo y atrapante.

Ambos actores, ya consagrados en Hollywood, aportan experiencia y carisma a una producción que busca destacar dentro del competitivo catálogo de Netflix. La química entre ellos, marcada por la tensión constante, es el motor que impulsa la historia.

"Black Rabbit", el nuevo thriller imperdible de Netflix

Aunque Black Rabbit no empieza con un ritmo trepidante, se construye como un thriller que va ganando fuerza con cada episodio. La miniserie apuesta por una narración de cocción lenta, en la que los personajes se desarrollan a medida que la tensión se acumula.

Las escenas de acción y los giros inesperados no faltan, pero lo que realmente sostiene al espectador es la intriga en torno a los lazos familiares, las deudas impagas y la posibilidad de que todo lo construido se derrumbe en cualquier momento.

Tráiler de "Black Rabbit" en Netflix