Ricardo Darín arrasa en Netflix con "El Eternauta 2": la serie más vista vuelve con su segunda temporada

La clave estuvo en la combinación de elementos: un elenco sólido con Darín como protagonista, una puesta en escena de gran nivel técnico y una narrativa que recupera una obra emblemática de la historieta argentina. El resultado fue un producto que dejó a la audiencia con ganas de más, lo que abrió paso de inmediato a la confirmación de la segunda temporada.

"El Eternauta": la historieta que lo empezó todo

La serie tiene su raíz en la historieta creada en 1957 por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López para la revista Hora Cero. Ese cómic marcó a generaciones enteras al unir ciencia ficción, reflexión política y épica colectiva.

El Eternauta Netflix.jpg

La primera temporada solo cubrió una parte de la historia original, lo que deja un vasto terreno narrativo por explorar. Además, existen secuelas escritas por el propio Oesterheld que podrían alimentar la trama de los nuevos episodios. Para los seguidores más fieles, la expectativa es doble: ver cómo Netflix desarrolla el universo ya presentado y descubrir si la adaptación se animará a abordar esos textos posteriores.

Llevar El Eternauta a la pantalla no fue sencillo. Durante décadas se intentó adaptar la historieta al cine, con directores como Adolfo Aristarain, Álex de la Iglesia y Lucrecia Martel vinculados en diferentes momentos al proyecto. Sin embargo, las dificultades económicas y de producción hicieron que los planes se frustraran una y otra vez.

El Eternauta.jpg

Qué se sabe de la segunda temporada en Netflix

Por el momento, lo único confirmado es que la historia va a continuar y Ricardo Darín lo adelantó en entrevistas recientes. Esto significa que la producción se encuentra en una etapa inicial y que habrá que esperar para conocer las primeras imágenes o avances oficiales.

Si se mantiene la lógica de la primera parte 8que se filmó entre mayo y diciembre de 2023) y teniendo en cuenta el nivel de producción requerido, los nuevos capítulos podrían llegar recién entre 2026 y 2027. Aunque la espera sea larga, los productores parecen decididos a mantener la calidad que cautivó a los espectadores en el debut.

el eternauta la serie netflix.jpg

Ricardo Darín brilla con "El Eternauta" en Netflix

Más allá de su éxito como entretenimiento, El Eternauta se consolidó en Netflix como un puente cultural. Recuperó un ícono de la historieta nacional y lo llevó a una audiencia global, reforzando la idea de que los relatos locales pueden tener alcance universal.

El impacto también se refleja en nuevas generaciones de lectores que se acercaron por primera vez a la historieta después de ver la serie. Así, el círculo se completa: la obra que Oesterheld y Solano López imaginaron en plena década del 50 se renueva y encuentra vigencia en la era del streaming.

Tráiler de "El Eternauta" en Netflix