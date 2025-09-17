Griselda Siciliani arrasa en Netflix con "Envidiosa 3": la serie más vista vuelve con su tercera temporada

Qué se sabe del estreno de "Envidiosa 3"

Aunque Netflix no dio una fecha oficial, se confirmó que el rodaje comenzará en los próximos meses. Esto lleva a proyectar que la tercera entrega estará lista para principios de 2026. La espera será larga, pero los fans ya especulan con los giros que tendrá la trama.

La producción mantendrá el formato original: episodios que mezclan humor y drama con una mirada íntima sobre la vida adulta y las contradicciones de la protagonista. Además, habrá ajustes en el elenco y la llegada de nuevos personajes que darán frescura a la historia.

Envidiosa Netflix.jpg

Griselda Siciliani brilla en la serie "Envidiosa"

Envidiosa se consolidó en gran medida gracias a Griselda Siciliani. Su interpretación de Vicky, una mujer en plena crisis existencial tras cumplir 40 años, marcó un antes y un después en la ficción argentina dentro de Netflix.

La actriz se puso al hombro una historia que combina lo personal con lo universal: la comparación con los demás, los vínculos atravesados por la inseguridad y la búsqueda de un lugar propio en un mundo que parece avanzar más rápido que los deseos personales.

"Te voy a extrañar, Vicky", había escrito Siciliani meses atrás en sus redes, en lo que muchos interpretaron como un adiós definitivo al personaje. Sin embargo, el anuncio de la tercera temporada confirmó que todavía queda historia por contar.

Griselda Siciliani Envidiosa.jpg

De qué trata "Envidiosa" en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras una ruptura devastadora a sus casi cuarenta años, Vicky va en busca de un nuevo amor. Pero no sabe que ahora comienza un viaje profundo y divertido de autodescubrimiento."

En la segunda entrega, la historia avanzó hacia las consecuencias de esas decisiones. Vicky se encontró con nuevas relaciones, enfrentó desafíos personales y se sumergió en una búsqueda emocional marcada por la inestabilidad y el deseo de encontrar equilibrio.

Griselda Siciliani Envidiosa.jpg

La tercera temporada retomará esos interrogantes abiertos. La relación con Matías, los desencuentros con Dani (su amiga incondicional) y su propio proceso de autoconocimiento seguirán en el centro de la narrativa. Netflix también adelantó que se incorporarán nuevos personajes, lo que ampliará el universo de la protagonista.

El elenco principal de "Envidiosa" en Netflix

Griselda Siciliani

Esteban Lamothe

Benjamín Vicuña

Pilar Gamboa

Violeta Urtizberea

Bárbara Lombardo

Marina Bellati

Martín Garabal

Lorena Vega

Susana Pampín

Nicki Nicole en Envidiosa.jpg Nicki Nicole se suma a Envidiosa. (Foto: Gentileza Netflix)

"Envidiosa 3" y el catálogo argentino en Netflix

Lo cierto es que la espera hasta 2026 promete mantener a la audiencia en vilo. Netflix, fiel a su estilo, irá revelando pistas a través de adelantos, imágenes de rodaje y mensajes encriptados de los protagonistas.

El regreso de Envidiosa 3 se suma al listado de producciones argentinas que encontraron espacio en la plataforma, consolidando la presencia local en el streaming global. La ficción logró destacarse gracias a un guion que combina humor ácido, situaciones cotidianas y un retrato generacional que conecta con quienes atraviesan las mismas preguntas que Vicky.

Con esta tercera temporada, Netflix apuesta a seguir expandiendo su catálogo en la región y a reforzar la relación con un público que ya adoptó a la serie como parte de su agenda de consumo.

Adelanto de "Envidiosa: Temporada 3" en Netflix