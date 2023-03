Netflix: el documental ganador de un Oscar que todos están mirando

image.png

"Nuestro bebé elefante", el filme galardonado de Netflix

"Bomman y Bellie, una pareja del sur de la India, dedican su vida a cuidar de un bebé elefante huérfano llamado Raghu, forjando una familia sin igual", expresa la sinopsis.

La producción fue dirigida por Kartiki Gonsalves, el guion junto a Priscilla Gonsalves y Garima Pura Patiyaalvi. De la fotografía estuvieron encargados Anand Bansal, Krish Makhija, Karan Thapliyal y el mencionado Gonsalves, mientras que la música fue obra de Sven Faulconer.

En la entrega de los premios más importantes del cine, se interpuso por sobre "Haulout", "How do you measure a year?", "The Martha Mitchell Effect" y "Stranger at the Gat".

"Muy lejos de aquí", la romántica película que arrasa en Netflix

De tan solo una hora y 49 minutos de duración, este filme alemán llegó a la plataforma sin dudas para quedarse, debido al gran éxito que se encuentra generando.

Es por ello que la producción se encuentra en este momento ocupando el tercer puesto del ranking sobre lo más visto del momento en Netflix.

"Tras heredar una casa en una isla croata, una mujer se embarca en un viaje improvisado que reaviva su alegría de vivir y le abre las puertas a un nuevo amor", expresa la sinopsis.

Naomi Krauss, Goran Bogdan, Bahar Balci, Adnan Maral, Artjom Gilz, Vedat Erincin, Davor Tomic, Mladen Vasari, Paula Schramm y Christian Schneller conforman el elenco.