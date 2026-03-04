Netflix estrena "El último gigante", la nueva película con Oscar Martínez y Matías Mayer

El regreso cinematográfico de Oscar Martínez

Grabada en los impactantes paisajes de las Cataratas del Iguazú, Misiones, El último gigante marca el regreso cinematográfico de Oscar Martínez a la pantalla argentina y propone una conmovedora historia que invita a reflexionar sobre la fuerza transformadora del perdón.

La nueva película de Marcos Carnevale está producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films.

El elenco con Oscar Martínez y Matías Mayer

Netflix presenta el tráiler oficial de El último gigante, la nueva película hecha en Argentina, protagonizada por Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano, con la participación especial de Luis Luque. El film dirigido y escrito por Marcos Carnevale estrenará globalmente en Netflix el1° de abril.

Las Cataratas del Iguazú, un escenario que se volvió protagonista

El rodaje en las Cataratas no fue un simple recurso estético. El entorno natural se integró a la narrativa como un personaje más. La selva misionera aportó una atmósfera envolvente. La humedad, el sonido constante de la naturaleza y la inmensidad del paisaje reforzaron la sensación de pequeñez humana frente a conflictos que parecieron gigantescos.

El contraste entre la magnitud del escenario y la intimidad del drama personal generó un efecto visual poderoso. No hubo artificios innecesarios. La naturaleza habló por sí sola.

Cuándo se estrena la película en Netflix y cines selectos

El último gigante fue producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films, y apostó por una calidad técnica alineada con los estándares internacionales. El estreno global en Netflix el 1° de abril confirmó esa ambición.

Antes de su llegada a la plataforma, la película tendrá un estreno en cines selectos de Argentina el 26 de marzo. Esa estrategia buscó reforzar la experiencia colectiva en pantalla grande antes del desembarco mundial.

Netflix presentó el tráiler oficial en Buenos Aires este 4 de marzo de 2026. En pocas horas, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales. La expectativa creció de forma sostenida.

Ficha técnica de "El último gigante"

Director : Marcos Carnevale

: Marcos Carnevale Guion : Marcos Carnevale

: Marcos Carnevale Elenco : Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano y la participación especial de Luis Luque

: Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano y la participación especial de Luis Luque Producida por : Leyenda Films y Kuarzo

: Leyenda Films y Kuarzo Productores : Ignacio Rey, Rocío Gort, Martín Kweller, Marcos Carnevale

: Ignacio Rey, Rocío Gort, Martín Kweller, Marcos Carnevale Producción Ejecutiva : Federico Peña, Rocío Gort, Ignacio Rey

: Federico Peña, Rocío Gort, Ignacio Rey Dirección de Fotografía : Horacio Maira

: Horacio Maira Dirección de Arte : Graciela Fraguglia

: Graciela Fraguglia Edición : Alberto Ponce

: Alberto Ponce Música original : Iván Wyszogrod

: Iván Wyszogrod Cámara : Guillermo Romero

: Guillermo Romero Dirección De Sonido : José Caldararo - Leandro De Loredo

: José Caldararo - Leandro De Loredo Vestuario: Roberta Pesci

