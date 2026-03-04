En vivo Radio La Red
Netflix
película
ESTRENOS

Netflix estrena "El último gigante", la nueva película con Oscar Martínez y Matías Mayer

"El último gigante" aterriza en Netflix con Oscar Martínez y Matías Mayer en una historia que promete emocionar desde las Cataratas del Iguazú.

Se estrena El último gigante

Se estrena "El último gigante", la nueva película con Oscar Martínez y Matías Mayer.

"El último gigante" ya tiene fecha marcada en el calendario y todo indica que no pasará desapercibida. La nueva producción argentina que estrenará en Netflix el 1° de abril apostó por una fórmula que rara vez falla: emociones genuinas, paisajes imponentes y un duelo actoral de alto calibre. Con Oscar Martínez y Matías Mayer al frente del elenco, la película se presentó como una de las grandes apuestas del año.

Dirigida y escrita por Marcos Carnevale, la historia se rodó en uno de los escenarios naturales más impactantes del país: las Cataratas del Iguazú. Allí, entre saltos de agua monumentales y una selva que impone silencio y respeto, se desarrolló un relato íntimo que habló de ausencias, heridas abiertas y segundas oportunidades.

De qué trata "El último gigante" en Netflix

La trama de El último gigante giró en torno a Boris, un carismático guía turístico que trabajó durante años en las Cataratas del Iguazú. Seguro de sí mismo frente a los visitantes, conocedor de cada rincón del parque, parecía tener el control absoluto de su universo. Pero todo cambió cuando el padre que nunca estuvo decidió regresar.

El último gigante Netflix 2
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

Lo que comienza como un reencuentro incómodo, se convierte en un viaje íntimo de sanación, donde ambos deberán enfrentar el pasado para descubrir si es posible reconstruir el vínculo y darse una segunda oportunidad como padre e hijo.

El regreso cinematográfico de Oscar Martínez

Grabada en los impactantes paisajes de las Cataratas del Iguazú, Misiones, El último gigante marca el regreso cinematográfico de Oscar Martínez a la pantalla argentina y propone una conmovedora historia que invita a reflexionar sobre la fuerza transformadora del perdón.

La nueva película de Marcos Carnevale está producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films.

El último gigante Netflix 3
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

El elenco con Oscar Martínez y Matías Mayer

Netflix presenta el tráiler oficial de El último gigante, la nueva película hecha en Argentina, protagonizada por Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano, con la participación especial de Luis Luque. El film dirigido y escrito por Marcos Carnevale estrenará globalmente en Netflix el1° de abril.

Las Cataratas del Iguazú, un escenario que se volvió protagonista

El rodaje en las Cataratas no fue un simple recurso estético. El entorno natural se integró a la narrativa como un personaje más. La selva misionera aportó una atmósfera envolvente. La humedad, el sonido constante de la naturaleza y la inmensidad del paisaje reforzaron la sensación de pequeñez humana frente a conflictos que parecieron gigantescos.

El contraste entre la magnitud del escenario y la intimidad del drama personal generó un efecto visual poderoso. No hubo artificios innecesarios. La naturaleza habló por sí sola.

El último gigante Netflix 5
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

Cuándo se estrena la película en Netflix y cines selectos

El último gigante fue producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films, y apostó por una calidad técnica alineada con los estándares internacionales. El estreno global en Netflix el 1° de abril confirmó esa ambición.

Antes de su llegada a la plataforma, la película tendrá un estreno en cines selectos de Argentina el 26 de marzo. Esa estrategia buscó reforzar la experiencia colectiva en pantalla grande antes del desembarco mundial.

El último gigante Netflix 4

Netflix presentó el tráiler oficial en Buenos Aires este 4 de marzo de 2026. En pocas horas, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales. La expectativa creció de forma sostenida.

Ficha técnica de "El último gigante"

  • Director: Marcos Carnevale
  • Guion: Marcos Carnevale
  • Elenco: Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano y la participación especial de Luis Luque
  • Producida por: Leyenda Films y Kuarzo
  • Productores: Ignacio Rey, Rocío Gort, Martín Kweller, Marcos Carnevale
  • Producción Ejecutiva: Federico Peña, Rocío Gort, Ignacio Rey
  • Dirección de Fotografía: Horacio Maira
  • Dirección de Arte: Graciela Fraguglia
  • Edición: Alberto Ponce
  • Música original: Iván Wyszogrod
  • Cámara: Guillermo Romero
  • Dirección De Sonido: José Caldararo - Leandro De Loredo
  • Vestuario: Roberta Pesci

Tráiler oficial de "El último gigante" en Netflix

Embed

