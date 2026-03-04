Netflix estrena "El último gigante", la nueva película con Oscar Martínez y Matías Mayer
"El último gigante" aterriza en Netflix con Oscar Martínez y Matías Mayer en una historia que promete emocionar desde las Cataratas del Iguazú.
Se estrena "El último gigante", la nueva película con Oscar Martínez y Matías Mayer. (Foto: Gentileza Netflix)
"El último gigante" ya tiene fecha marcada en el calendario y todo indica que no pasará desapercibida. La nueva producción argentina que estrenará en Netflix el 1° de abril apostó por una fórmula que rara vez falla: emociones genuinas, paisajes imponentes y un duelo actoral de alto calibre. Con Oscar Martínez y Matías Mayer al frente del elenco, la película se presentó como una de las grandes apuestas del año.
Dirigida y escrita por Marcos Carnevale, la historia se rodó en uno de los escenarios naturales más impactantes del país: las Cataratas del Iguazú. Allí, entre saltos de agua monumentales y una selva que impone silencio y respeto, se desarrolló un relato íntimo que habló de ausencias, heridas abiertas y segundas oportunidades.
De qué trata "El último gigante" en Netflix
La trama de El último gigante giró en torno a Boris, un carismático guía turístico que trabajó durante años en las Cataratas del Iguazú. Seguro de sí mismo frente a los visitantes, conocedor de cada rincón del parque, parecía tener el control absoluto de su universo. Pero todo cambió cuando el padre que nunca estuvo decidió regresar.
Lo que comienza como un reencuentro incómodo, se convierte en un viaje íntimo de sanación, donde ambos deberán enfrentar el pasado para descubrir si es posible reconstruir el vínculo y darse una segunda oportunidad como padre e hijo.
El regreso cinematográfico de Oscar Martínez
Grabada en los impactantes paisajes de las Cataratas del Iguazú, Misiones, El último gigante marca el regreso cinematográfico de Oscar Martínez a la pantalla argentina y propone una conmovedora historia que invita a reflexionar sobre la fuerza transformadora del perdón.
La nueva película de Marcos Carnevale está producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films.
El elenco con Oscar Martínez y Matías Mayer
Netflix presenta el tráiler oficial de El último gigante, la nueva película hecha en Argentina, protagonizada por Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano, con la participación especial de Luis Luque. El film dirigido y escrito por Marcos Carnevale estrenará globalmente en Netflix el1° de abril.
Las Cataratas del Iguazú, un escenario que se volvió protagonista
El rodaje en las Cataratas no fue un simple recurso estético. El entorno natural se integró a la narrativa como un personaje más. La selva misionera aportó una atmósfera envolvente. La humedad, el sonido constante de la naturaleza y la inmensidad del paisaje reforzaron la sensación de pequeñez humana frente a conflictos que parecieron gigantescos.
El contraste entre la magnitud del escenario y la intimidad del drama personal generó un efecto visual poderoso. No hubo artificios innecesarios. La naturaleza habló por sí sola.
Cuándo se estrena la película en Netflix y cines selectos
El último gigante fue producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films, y apostó por una calidad técnica alineada con los estándares internacionales. El estreno global en Netflix el 1° de abril confirmó esa ambición.
Antes de su llegada a la plataforma, la película tendrá un estreno en cines selectos de Argentina el 26 de marzo. Esa estrategia buscó reforzar la experiencia colectiva en pantalla grande antes del desembarco mundial.
Netflix presentó el tráiler oficial en Buenos Aires este 4 de marzo de 2026. En pocas horas, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales. La expectativa creció de forma sostenida.
Ficha técnica de "El último gigante"
Director: Marcos Carnevale
Guion: Marcos Carnevale
Elenco: Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano y la participación especial de Luis Luque