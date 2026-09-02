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El polémico comentario de Julia Mengolini sobre Messi que desató una ola de críticas: "Mala..."

La despedida de Leo Messi de la Scaloneta sorprendió a la periodista, quien puso el foco en sus lágrimas y formuló una pregunta que desató controversia. Aquí, cuál fue la controvertida opinión de Julia Mengolini.

2 sept 2026, 12:47
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El polémico comentario de Julia Mengolini sobre Messi que desató una ola de críticas: “Mala...”

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El polémico comentario de Julia Mengolini sobre Messi que desató una ola de críticas: “Mala...”

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina sigue provocando todo tipo de reacciones y, en las últimas horas, una particular reflexión de Julia Mengolini quedó en el centro de la polémica. La periodista cuestionó la dimensión de la tristeza que despertó el anuncio del capitán y su postura generó críticas en televisión.

La situación surgió a partir de un fragmento de su programa en Futurock, donde Mengolini analizó la carta que Messi publicó para comunicar el cierre de su etapa en la Albiceleste. Allí, la periodista se mostró sorprendida por la angustia que provocó la noticia tanto entre los hinchas como en el propio futbolista.

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“Hay algo que a mí me llama la atención, a ver, explícamelo vos. ¿Por qué tanto dolor? ¿De Messi? ¿Del público?”, preguntó durante la emisión. Y, a continuación, agregó: “Porque era predecible, estaba en edad, entregó todo”.

Su compañero intentó explicar las razones detrás de la emoción que produjo la despedida y planteó que el dolor también está relacionado con dejar atrás una etapa de la vida. “El dolor me parece que tiene que ver también con iniciar un camino y dejar atrás una vida que ya no será. Creo que tiene que ver absolutamente con eso. Las despedidas son dolorosas”, sostuvo.

Frente a esa explicación, Julia Mengolini insistió con su mirada y recordó que, para muchos argentinos, el último Mundial ya había marcado un punto de inflexión en la carrera del delantero. “Todos sentíamos que había sido el último Mundial”, señaló.

El intercambio fue retomado en Puro Show (El Trece), donde los panelistas analizaron las declaraciones de la periodista y cuestionaron su manera de abordar la despedida de Messi.

Una de las primeras en opinar fue Nancy Duré, quien intentó graficar lo que significa para una persona tener que alejarse de aquello que considera su gran pasión. “Es tu pasión. Es como si Julia ahora de repente tuviera, no sé, un problema de la garganta y no pudiera hacer más radio que su pasión”, expresó.

En ese sentido, la periodista remarcó que abandonar una actividad a la que se dedicó toda la vida puede generar un profundo impacto emocional. “Tener que despedirse de lo que fue tu pasión, de lo que quisiste hacer toda tu vida, como Messi, que siempre quiso jugar en la Selección y traer la copa, y lo logró. Bueno, es un momento de duelo”, sostuvo.

Por su parte, Pampito también cuestionó con dureza el planteo de Mengolini y puso el foco en el tono que utilizó durante el análisis. “Es tirar mala leche por tirar”, lanzó el conductor.

Además, Pampito reparó en un gesto que, según su interpretación, reforzaba la sensación de desinterés frente al tema. “Se le nota la mala leche, se le nota el bostezo que hace en el medio del relato. No sé si se dieron cuenta que bosteza. O sea, es desinterés”, afirmó mientras observaban el fragmento en el programa.

Finalmente, el conductor vinculó la postura de la periodista con una cuestión política y fue todavía más contundente en su análisis. “Esto es porque desprecian a Messi por una cuestión política. Tan simple como eso”, aseguró.

Y cerró su crítica con una fuerte definición: “Porque ellos acusan de facho a todo el mundo y no hay más facho que una persona que no respete a la otra por pensar distinto”.

Cuál es la palabra que Leo Messi tachó en su carta de despedida de la Selección argentina

Este lunes, Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol al confirmar su retiro de la Selección Argentina y eligió una forma muy personal para poner en palabras una de las decisiones más trascendentes de su carrera. El capitán escribió una extensa carta de puño y letra para comunicar la noticia.

Pero el manuscrito dejó un particular detalle que no tardó en llamar la atención. En uno de los pasajes centrales, Messi escribió la palabra “siento”, aunque luego decidió tacharla antes de continuar con el mensaje.

La modificación cobra especial relevancia al observar qué escribió a continuación. Después de eliminar esa palabra, el futbolista eligió una expresión diferente: “entiendo que es el momento”.

Ese pequeño cambio despertó distintas interpretaciones, ya que no es lo mismo afirmar que “siente” que llegó la hora de despedirse que señalar que “entiende” que ese momento finalmente llegó. Una corrección aparentemente sencilla que, en el contexto de su despedida, adquiere un peso emocional particular.

¿Qué llevó a Messi a cambiar esa palabra? ¿Fue una decisión consciente o simplemente una corrección mientras escribía sus pensamientos? El motivo real solo lo conoce el propio capitán, aunque el manuscrito permitió observar de cerca la complejidad de una despedida que pone punto final a una etapa histórica con la Albiceleste.

     

 

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