Fin de una era: Neymar confirmó su retiro definitivo de la Selección de Brasil

Qué dijo Neymar sobre las acusaciones de conflicto en el vestuario de Santos

En la misma entrevista donde confirmó su retiro, Neymar aprovechó para responder a las informaciones que lo acusaban de haber "acosado" a jugadores jóvenes del vestuario de Santos tras el empate 2-2 con Chapecoense. Según esos reportes, el capitán se habría burlado de la calidad técnica de Gabriel Bontempo y Joao Ananias e insinuado que terminarían jugando en segunda división.

Ante este escenario, el experimentado futbolista desestimó las acusaciones sobre sus dichos: "Es triste y molesto, pero no es culpa mía. Estas historias llegan a muchísima gente. Hablé después del partido, exigí más y dije que no podíamos permitirnos ser tan relajados. No se puede regalar un empate así. Como capitán, tengo todo el derecho a decir eso." Y agregó que no fue el único en hablar: "Lucas Veríssimo y Gabigol también lo hicieron."

De esta manera, el atacante priorizará sus compromisos a nivel clubes tras una destacada carrera luciendo la camiseta de su país. Su relación con la Canarinha estuvo marcada por el talento desbordante, la responsabilidad enorme de cargar con las esperanzas de un país y el sufrimiento de no poder ganar el título más buscado. Ahora, a los 34 años y con la vista puesta en el Santos, Neymar se aparta convencido de haber entregado todo lo que tenía. "Creo que ya no quiero eso", dijo. Y Brasil tendrá que aprender a vivir sin él.