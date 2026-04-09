Netflix: Mercedes Morán y Dolores Fonzi sorprenden con el estreno de una nueva miniserie

"Los vecinos empiezan a sentir presencias y recuerdos que regresan con una intensidad insoportable, obligándolos a enfrentarse con aquello que creían enterrado. Ema intentará comprender el alcance del don de Julie, pero con el regreso de los muertos también emergen culpas, secretos familiares y heridas que nunca terminaron de cerrar", señaló la descripción oficial de Netflix.

Un equipo creativo con identidad fuerte

El proyecto reunió a figuras destacadas del cine y la literatura latinoamericana. Además de la participación de Mariana Enríquez en el guion, el equipo se completa con Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y el propio Pablo Larraín.

Mis muertos tristes Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix.

La producción está a cargo de Fabula, compañía responsable de proyectos reconocidos internacionalmente. En la producción ejecutiva participaron Juan De Dios Larraín, Pablo Larraín, Ángela Poblete, Mariana Enríquez, Álvaro Cabello y Cristian Donoso.

Este equipo creativo permitió construir una narrativa que combina lo literario con lo audiovisual, manteniendo la esencia original de la obra pero adaptándola a un formato televisivo contemporáneo.

Mercedes Morán y Dolores Fonzi lideran el elenco

La serie cuenta con un elenco destacado que aporta profundidad a cada personaje. Entre ellos se encuentra Mercedes Morán, quien interpreta a Ema, aportando una presencia sólida y emocionalmente compleja.

Mis muertos tristes Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix.

También participan Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Carolina Sánchez Álvarez, Germán de Silva y Luz Jiménez.

Cada uno de ellos construyó personajes atravesados por emociones intensas, donde el miedo y la vulnerabilidad conviven de manera constante.

Expectativa de estreno en Netflix y primeras imágenes

El estreno de Mis muertos tristes está previsto para el segundo semestre de 2026. Aunque todavía no se revelaron todos los detalles sobre su distribución, ya se difundieron las primeras imágenes promocionales, generando un fuerte impacto en redes.

Mis muertos tristes Netflix 4 Foto: Gentileza Netflix.

Las imágenes mostraron una estética oscura, con una fotografía cuidada y una atmósfera cargada de tensión. Los tonos apagados y los encuadres cerrados anticipan una experiencia visual intensa.

Por qué esta serie ya está dando de qué hablar

Desde su anuncio, la serie logró captar la atención por varios motivos. Primero, por el prestigio de sus creadores. Segundo, por la base literaria de Mariana Enríquez, considerada una de las voces más importantes del terror contemporáneo.

Y tercero, por una historia que conecta lo sobrenatural con lo emocional de una forma poco habitual. Además, el enfoque en personajes adultos y en conflictos familiares profundos la diferencia de otras producciones del género.

Netflix estrena la miniserie "Mis muertos tristes"