Crecen los cuestionamientos al proyecto que habilita la venta irrestricta de tierras a extranjeros

Los críticos, en cambio, advierten que la reforma abre la puerta a una creciente concentración de tierras en manos de actores extranjeros sin un debate profundo sobre las implicancias para la soberanía territorial y el control de recursos naturales.

Una reforma en línea con la estrategia internacional del Gobierno

El proyecto no aparece aislado. Se inscribe dentro de una política más amplia con la que el Ejecutivo busca posicionar a la Argentina como un destino privilegiado para grandes fondos y compañías de tecnología.

En ese contexto, el país comenzó a aparecer en el radar de figuras centrales del ecosistema global de la inteligencia artificial.

Por un lado, el CEO de OpenAI, Sam Altman, fue vinculado en distintos reportes periodísticos con planes de expansión de infraestructura de IA en la región, en un contexto de creciente demanda global de capacidad de cómputo.

Por otro lado, el inversor estadounidense Peter Thiel mantuvo contactos con el presidente Javier Milei y aparece mencionado en el entorno de interés de capitales internacionales que observan con atención el rumbo económico argentino.

Si bien no hay anuncios oficiales que vinculen estos movimientos con inversiones concretas en tierras o recursos, ambos nombres funcionan como señal del creciente alineamiento del país con actores clave del mundo tecnológico y financiero.

La preocupación por los recursos estratégicos

Las advertencias no pasan únicamente por la propiedad de la tierra, sino también por lo que esa tierra contiene.

La Argentina concentra importantes reservas de litio, cobre, agua dulce, hidrocarburos y otros minerales críticos para la transición energética y el desarrollo de la inteligencia artificial. La creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China por asegurar el acceso a esos recursos vuelve más sensible cualquier modificación del régimen de propiedad.

Para distintos sectores, la discusión no debería limitarse al derecho de propiedad, sino incorporar el análisis sobre el control de activos estratégicos en un escenario internacional cada vez más competitivo.

La Iglesia salió al cruce

Uno de los rechazos más contundentes provino de la Iglesia Católica. En un documento firmado por Cáritas y el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, ambas organizaciones manifestaron su "preocupación" y "alarma" por el proyecto y advirtieron sobre los riesgos que podría implicar la eliminación de los límites para la adquisición de tierras por extranjeros.

La postura eclesiástica terminó convirtiéndose en uno de los principales obstáculos políticos para el avance de la iniciativa.

Un debate que no logra despegar

El proyecto debía discutirse en dos oportunidades en el Senado, pero ambas sesiones terminaron postergándose.

La falta de consenso atraviesa incluso a bloques dialoguistas, donde algunos legisladores plantean objeciones sobre distintos artículos y reclaman mayores precisiones antes de avanzar con la sanción.

Las demoras también exponen otro problema: la ausencia de un debate público de fondo sobre una reforma que modifica uno de los pilares del régimen de propiedad rural argentino.

Mientras el foco político suele concentrarse en disputas coyunturales, la discusión sobre quién podrá adquirir tierras en el país y bajo qué condiciones continúa avanzando con escasa visibilidad, pese a que involucra recursos considerados estratégicos en el nuevo escenario económico global.

Una discusión que excede el mercado inmobiliario

Para el Gobierno, eliminar restricciones forma parte de una estrategia destinada a atraer inversiones y acelerar el desarrollo económico.

Sus detractores sostienen exactamente lo contrario: consideran que el proyecto privilegia la apertura irrestricta al capital extranjero sin establecer resguardos suficientes para proteger activos estratégicos ni evaluar las consecuencias de largo plazo sobre el territorio nacional.

En un contexto de creciente competencia mundial por los minerales críticos, la energía y la infraestructura tecnológica, el debate sobre la propiedad de la tierra deja de ser una discusión exclusivamente inmobiliaria para convertirse en una cuestión de política económica y soberanía.