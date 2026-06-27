Video: así fue el momento en que el tren arrolló el auto de Ernestina Pais

Mientras tanto, la investigación avanzó con la incorporación del informe preliminar de la autopsia. Ese documento determinó que la causa del fallecimiento de Ernestina Pais fue “un traumatismo encefalocraneano grave”. Además, el mismo reporte indica que la periodista sufrió un severo golpe en la cabeza como consecuencia del violentísimo impacto que recibió su automóvil al momento de ser embestido por el tren cuando cruzaba el paso a nivel.

Este hecho volvió a poner el foco sobre un antecedente reciente de la conductora. En marzo de este año había protagonizado otro siniestro vial al colisionar contra un Alfa Romeo en Vicente López. En aquella oportunidad, además, se negó a realizarse el test de alcoholemia, situación que derivó en la inhabilitación de su licencia de conducir.

A ese episodio se sumaba un importante historial de infracciones de tránsito. Ernestina Pais registraba numerosas multas por exceso de velocidad con su Honda City, acumulando sanciones tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, por un monto cercano a los 2.500.000 pesos.