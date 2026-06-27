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Video: así fue el momento en que el tren arrolló el auto de Ernestina Pais

A pocas horas del fatal accidente vial que terminó con la vida de Ernestina Pais, aparecieron las imágenes del impactante momento en que el una formación de el Tren de la Costa se lleva puesta a la popular conductora.

27 jun 2026, 14:10
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Cuando apenas pasaron poco más 12 horas del fatídico accidente en el que murió Ernestina Pais al ser arrollada por una formación del Tren de la Costa, mientras la conductora cruzaba las vías del ferrocarril con la barrera baja, desde Vivo el sábado (A24) compartieron las tremendas imágenes del instante mismo del brutal choque en el que la también actriz murió en el instante.

El material fue facilitado por la Municipalidad de San Isidro al canal de noticias y corresponde al cruce ferroviario ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez, donde ocurrió el fatal episodio que conmocionó al mundo del espectáculo.

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En las imágenes puede observarse cómo el vehículo que manejaba Ernestina Pais, un Honda Civic negro, avanza sobre las vías pese a que las barreras ya estaban descendidas. Apenas unos segundos antes, otro automóvil de color blanco también había logrado atravesar el cruce. Sin embargo, el auto de la periodista quedó en la trayectoria de la formación ferroviaria, que terminó impactándolo de lleno sobre el lado del conductor.

En las horas posteriores al accidente también trascendió que el maquinista alcanzó a advertir la presencia del vehículo sobre las vías. Según se conoció, hizo sonar la bocina en un intento de alertar a la conductora, aunque la escasa distancia entre el tren y el automóvil impidió que pudiera detener la marcha a tiempo para evitar la tragedia.

Mientras tanto, la investigación avanzó con la incorporación del informe preliminar de la autopsia. Ese documento determinó que la causa del fallecimiento de Ernestina Pais fue “un traumatismo encefalocraneano grave”. Además, el mismo reporte indica que la periodista sufrió un severo golpe en la cabeza como consecuencia del violentísimo impacto que recibió su automóvil al momento de ser embestido por el tren cuando cruzaba el paso a nivel.

Este hecho volvió a poner el foco sobre un antecedente reciente de la conductora. En marzo de este año había protagonizado otro siniestro vial al colisionar contra un Alfa Romeo en Vicente López. En aquella oportunidad, además, se negó a realizarse el test de alcoholemia, situación que derivó en la inhabilitación de su licencia de conducir.

A ese episodio se sumaba un importante historial de infracciones de tránsito. Ernestina Pais registraba numerosas multas por exceso de velocidad con su Honda City, acumulando sanciones tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, por un monto cercano a los 2.500.000 pesos.

     

 

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