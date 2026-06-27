El desgarrador posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais

Sin embargo, en medio de las innumerables muestras de afecto, aún no se conocía la reacción pública de Benicio, el único hijo de la conductora, nacido de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot.

Lo cierto es que sobre el mediodía de este sábado, el joven de 22 años rompió el silencio con un gesto cargado de emoción. A través de sus redes sociales compartió una fotografía junto a su madre. En la imagen aparecen ambos mirando a cámara, mientras ella apoya una mano sobre uno de sus hombros. La postal, acompañada únicamente por un corazón entre ambos y sin ningún otro mensaje, resumió el profundo vínculo que los unía y reflejó el dolor por una despedida tan inesperada.

En distintas entrevistas, la propia Ernestina Pais había contado que a Benicio no le agradaba ser mencionado públicamente. Aun así, cada vez que hablaba de él resaltaba especialmente la "bondad" que lo caracterizaba. Cabe recordar que la conductora y Alejandro Guyot mantuvieron una relación durante casi diez años, entre 2000 y 2010, período en el que nació su único hijo.

Por otra parte, durante la emisión del viernes de LAM (América TV), Ángel de Brito reveló cómo habría sido el momento en que Benicio tomó conocimiento del fallecimiento de su madre. El conductor explicó que la información provenía de fuentes ligadas a la investigación y señaló: “Acá me dicen que la Policía fue a buscar a su hijo a la casa para notificarlo del fallecimiento”, contó al aire mientras el ciclo realizaba la cobertura de la tragedia pocos minutos después de ocurrido el fatal accidente.

El video del momento en que Ernestina Pais muere arrollada por una formación del Tren de la Costa

A poco más de 12 horas de la tragedia que terminó con la vida de Ernestina Pais, se conocieron las imágenes del instante exacto en el que la conductora fue embestida por una formación del Tren de la Costa. El dramático material fue exhibido este sábado en Vivo el sábado (A24) y muestra el momento en que la periodista cruzó el paso a nivel con las barreras bajas, en un impacto que le provocó la muerte de manera inmediata.

Las imágenes fueron entregadas por la Municipalidad de San Isidro a la señal de noticias y corresponden al cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez. Allí ocurrió el fatal accidente que generó una profunda conmoción tanto en el ambiente artístico como entre quienes seguían la trayectoria de la conductora.

En el video puede verse que el automóvil conducido por Ernestina Pais, un Honda Civic de color negro, avanza hacia las vías cuando el sistema de barreras ya se encontraba completamente descendido. Instantes antes, un vehículo blanco había conseguido atravesar el cruce sin inconvenientes. Sin embargo, el auto de la periodista quedó detenido sobre el recorrido del tren y fue embestido violentamente del lado del conductor.

Con el correr de las horas también se conocieron detalles de la actuación del maquinista. De acuerdo con la información difundida, el conductor de la formación ferroviaria logró advertir que el vehículo permanecía sobre las vías y accionó la bocina para intentar alertar a Ernestina Pais. No obstante, la escasa distancia existente entre el tren y el automóvil hizo imposible frenar a tiempo, por lo que el impacto resultó inevitable.

En paralelo, la investigación sumó un elemento clave con la incorporación del informe preliminar de la autopsia. Ese documento estableció que la causa del fallecimiento de Ernestina Pais fue “un traumatismo encefalocraneano grave”. Asimismo, el reporte señala que la periodista sufrió un severo traumatismo en la cabeza como consecuencia del fortísimo impacto que recibió su vehículo al ser embestido por la formación ferroviaria mientras atravesaba el paso a nivel.

La tragedia también volvió a poner sobre la mesa un episodio ocurrido meses atrás. En marzo de este año, Ernestina Pais había protagonizado otro accidente de tránsito tras chocar contra un Alfa Romeo en Vicente López. En aquella oportunidad, además, se negó a realizar el test de alcoholemia, situación que derivó en la inhabilitación de su licencia para conducir.

A ese antecedente se sumaba un extenso registro de infracciones viales. La conductora acumulaba numerosas multas por exceso de velocidad con su Honda City, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en territorio bonaerense, alcanzando un monto aproximado de 2.500.000 pesos en sanciones.