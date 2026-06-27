Drama en Venezuela: aumenta la cifra de muertos tras los terremotos

En las últimas horas, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a 14 personas, aunque el paso del tiempo reduce las posibilidades de hallar nuevos sobrevivientes. Mientras tanto, continúan las tareas de remoción de escombros y la búsqueda de personas desaparecidas.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron importantes daños en viviendas, hospitales, escuelas y rutas, además de afectar los servicios de electricidad, agua potable y comunicaciones en distintas regiones del país.

En paralelo, continúa llegando ayuda internacional. Distintos países y organismos internacionales enviaron equipos especializados, insumos médicos y asistencia humanitaria para colaborar con la emergencia.

Delcy Rodríguez agradeció la ayuda de Argentina tras los terremotos en Venezuela

En medio de la emergencia, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente la ayuda enviada por Argentina y destacó el respaldo recibido desde el Gobierno de Javier Milei.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió una fotografía de la delegación argentina y escribió: "Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei y al pueblo argentino por su solidaridad y apoyo en este momento difícil. Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas".

El mensaje fue publicado mientras la cooperación internacional continúa llegando al país para reforzar la asistencia a las miles de personas afectadas por los terremotos y apoyar las tareas que todavía se desarrollan en las localidades más golpeadas.