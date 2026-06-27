El Gobierno de Venezuela elevó este sábado a 1.430 la cifra oficial de muertos por los terremotos que sacudieron el norte del país el pasado miércoles 24 de junio. Además, informó que 3.238 personas resultaron heridas.
El Gobierno de Venezuela informó una nueva actualización sobre la cantidad de fallecidos y heridos tras los terremotos que sacudieron el norte del país el pasado miércoles 24 de junio.
Drama en Venezuela: aumenta la cifra de muertos tras los terremotos
El Gobierno de Venezuela elevó este sábado a 1.430 la cifra oficial de muertos por los terremotos que sacudieron el norte del país el pasado miércoles 24 de junio. Además, informó que 3.238 personas resultaron heridas.
El nuevo informe representa un fuerte incremento respecto del parte oficial difundido horas antes, que contabilizaba 920 personas fallecidas. A medida que avanzan los trabajos en las zonas devastadas, continúan apareciendo nuevas víctimas entre los escombros, por lo que las autoridades no descartan que el balance vuelva a modificarse.
En medio de la tragedia también siguen apareciendo historias que conmueven al país. Una de ellas fue la de un bebé rescatado con vida tras permanecer varias horas atrapado entre los restos de un edificio, un episodio que renovó las esperanzas de los equipos que participan del operativo.
Miles de rescatistas, efectivos de seguridad y voluntarios mantienen el operativo en las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira, donde el derrumbe de edificios y viviendas dejó a numerosas personas atrapadas.
En las últimas horas, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a 14 personas, aunque el paso del tiempo reduce las posibilidades de hallar nuevos sobrevivientes. Mientras tanto, continúan las tareas de remoción de escombros y la búsqueda de personas desaparecidas.
Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron importantes daños en viviendas, hospitales, escuelas y rutas, además de afectar los servicios de electricidad, agua potable y comunicaciones en distintas regiones del país.
En paralelo, continúa llegando ayuda internacional. Distintos países y organismos internacionales enviaron equipos especializados, insumos médicos y asistencia humanitaria para colaborar con la emergencia.
En medio de la emergencia, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente la ayuda enviada por Argentina y destacó el respaldo recibido desde el Gobierno de Javier Milei.
A través de sus redes sociales, la mandataria compartió una fotografía de la delegación argentina y escribió: "Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei y al pueblo argentino por su solidaridad y apoyo en este momento difícil. Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas".
El mensaje fue publicado mientras la cooperación internacional continúa llegando al país para reforzar la asistencia a las miles de personas afectadas por los terremotos y apoyar las tareas que todavía se desarrollan en las localidades más golpeadas.