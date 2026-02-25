En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Williams Racing
Fórmula 1

El violento accidente de un ex compañero de Franco Colapinto en Williams Racing

Luke Browning, piloto británico, fue protagonista de un impactante vuelco durante unos ensayos realizados en Super Fórmula en el circuito de Suzuka.

El británico Luke Browning, ex compañero de Franco Colapinto, protagonizó un violento accidente durante unos ensayos de la Super Fórmula en el mítico circuito de Suzuka Circuit, en Japón. Pese a la espectacularidad del impacto, el piloto resultó ileso gracias a los sistemas de seguridad del monoplaza.

El incidente ocurrió bajo intensa lluvia, luego de una hora y veinte minutos de pruebas. Browning perdió el control de su Dallara-Toyota en la curva 130R, uno de los sectores más rápidos y exigentes del trazado.

El auto hizo un trompo, impactó de espaldas contra las barreras, volcó y terminó invertido sobre el Halo, más allá de las protecciones y sobre un talud cercano a las vallas.

La escena generó preocupación inmediata en el paddock. Según detalló el medio especializado Motorsport en su edición japonesa, el piloto de Kondo Racing necesitó asistencia de los comisarios para estabilizar el vehículo antes de salir por sus propios medios, sin lesiones.

“Simplemente sufrí aquaplaning y me convertí en un pasajero”, explicó Browning tras el susto. Además, destacó el rol del dispositivo HANS: “Estoy muy bien, sin dolor. El HANS es fantástico, creo que salvó mi cuello”.

El impacto fue significativo y el auto quedó severamente dañado, aunque las primeras inspecciones indican que el chasis no habría sufrido daños estructurales irreversibles. El equipo evalúa si podrá reincorporarse a las pruebas una vez verificada la integridad del monoplaza.

Perdió el control bajo la lluvia y chocó de costado

La curva 130R tiene antecedentes de accidentes graves. En 2023, su compañero de equipo Ukyo Sasahara sufrió un choque similar en el mismo sector, aunque en condiciones secas, y terminó con una conmoción cerebral.

Browning forma parte de la academia de Williams Racing y compartió pista con Colapinto tanto en Fórmula 3 como en el GP de Abu Dhabi 2024. En la última temporada de Fórmula 2 finalizó cuarto con el equipo Hitech y continúa consolidándose como una de las jóvenes promesas británicas.

El fuerte accidente también reavivó el recuerdo de los incidentes que sufrió Jack Doohan en Suzuka a fines de 2025, cuando perdió el control en la curva Degner 2 durante varias jornadas consecutivas de ensayos.

Desde el equipo japonés, su responsable Nobuaki Atate destacó que tanto Browning como Doohan mostraron un rendimiento “extremadamente alto” en un circuito complejo y bajo condiciones climáticas adversas, con temperaturas cercanas a los 10°C y fuertes vientos.

La temporada 2026 de la Super Fórmula comenzará el 5 y 6 de abril en Motegi, en lo que será el inicio de siete fines de semana dobles a lo largo del calendario.

