Si te gustó En el barro en Netflix, esta es la serie argentina que no te podés perder

Teo apareció como un hombre magnético, seductor y enigmático. Su presencia alteró el equilibrio personal y profesional de Edha. Lo que comenzó como un vínculo apasionado pronto reveló zonas oscuras. Secretos. Intenciones ocultas.

El suspenso no dependió de la acción constante. Se apoyó en miradas, silencios y traiciones. El thriller psicológico se combinó con el universo de la moda, un ambiente competitivo donde las apariencias lo son todo. Y en ese mundo, nada fue lo que pareció.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "La vida de una exitosa diseñadora y madre soltera da un vuelco cuando conoce a un hombre misterioso. Una mezcla de venganza, pasión y oscuros secretos se avecina".

El elenco de la serie argentina Edha

Juana Viale

Andrés Velencoso

Delfina Chaves

Osmar Núñez

Germán Palacios

Juan Pablo Geretto

Sofía Gala Castiglione

Daniel Pacheco

Daniel Hendler

Flavio Mendoza

Una de las primeras apuestas fuertes de Netflix en Argentina

Netflix estrenó la serie en marzo de 2018. Fue una de las primeras producciones originales completas filmadas en Argentina para la plataforma. Tuvo una sola temporada de 10 episodios. No hubo continuación. Y ese formato cerrado reforzó su intensidad.

La apuesta marcó un momento clave para la industria audiovisual local. La plataforma comenzó a invertir con fuerza en contenidos latinoamericanos. La producción demostró que el thriller argentino podía dialogar con audiencias internacionales. El tono oscuro, la estética cuidada y la ambientación en el mundo de la moda le dieron identidad propia.

La serie fue creada y dirigida por Daniel Burman. A lo largo de su carrera recibió más de 100 premios internacionales. Entre ellos se destacaron el Oso de Plata en el Festival de Berlín, el Grand Prix du Public en Biarritz, el Premio FIPRESCI en Valladolid y el Premio Coral en La Habana. También obtuvo el Premio Robert Bresson en el Festival de Venecia. En 1995 fundó BD Cine, una de las productoras más relevantes del cine argentino. Actualmente fue designado como director de contenido original de Disney+ Latinoamérica.

Por qué deberías verla si te gustó En el barro

Si disfrutaste historias con tensión constante, personajes complejos y un clima opresivo, esta serie puede convertirse en tu próxima elección.

Tiene puntos en común claros:

El tono oscuro.

Los secretos que se revelan de manera gradual.

La construcción de personajes con heridas del pasado.

La sensación de que cualquier decisión puede desencadenar una tragedia.

Pero también ofrece algo distinto. El escenario del mundo fashion aporta sofisticación visual. La narrativa combina glamour con crudeza emocional. La intriga se construyó desde lo psicológico más que desde la violencia explícita. Eso generó una experiencia diferente.

Cuántas temporadas tiene Edha en Netflix

La serie tuvo 10 episodios. Cada uno profundizó en la relación entre Edha y Teo. Cada capítulo añadió una pieza al rompecabezas. No hubo relleno innecesario ni subtramas desconectadas. El relato avanzó con ritmo medido. El suspenso creció sin exageraciones. Y aunque no contó con nuevas temporadas, logró mantenerse vigente dentro del catálogo.

