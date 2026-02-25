A24.com

Moria Casán fulminó a Pampita por su reacción ante los rumores de infidelidad: "Se rebajó"

Moria Casán opinó sobre Pampita, criticó que llamara a Sálvese quien pueda para desmentir rumores y dijo que “retrocedió casilleros”.

25 feb 2026, 12:43
moria casán y pampita
moria casán y pampita

El rumor que lanzó Martín Salwe en Sálvese quien pueda (América TV) sobre una supuesta infidelidad de Pampita con “Cochito” López en Punta del Este no tardó en convertirse en tema de debate. Según el panelista, la modelo habría pedido “servicio a la habitación para dos” en un hotel y compartido al menos una noche con el piloto.

La historia llegó rápidamente a otro programa y fue Moria Casán quien tomó la posta. En La Mañana con Moria (El Trece), la One no se guardó nada y opinó sobre la reacción de Pampita al llamar en vivo para desmentir la versión. “Me asombró que llame a un programa de televisión. Ella en ese sentido es como ‘élite’. Se rebajó mucho”, disparó con su estilo inconfundible.

Moria fue más allá y comparó esa actitud con la manera en que Pampita suele manejarse frente a la prensa. “Ella suele contestarle a los programas pero siempre con ‘una sonrisa de Pampita’, medio como gastándolos. Yo veo que ella siempre habla pero con ironía y sarcasmo en la respuesta. No se mete en el barro”, analizó, dejando claro que la reacción le resultó fuera de personaje.

Y como broche, la One cerró con una sentencia que dejó huella: “Para mí, llamar al programa hizo que retroceda casilleros”.

Qué dijo Pampita sobre los rumores de infidelidad

Carolina “Pampita” Ardohain decidió poner fin a los rumores que la vinculaban con una supuesta infidelidad. Tras la difusión de versiones que la relacionaban con el piloto “Cochito” López y que apuntaban a un engaño hacia su pareja, Martín Pepa, la modelo y conductora salió a hablar públicamente para desactivar el escándalo.

La intervención se dio en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), donde Martín Salwe había lanzado la información. Pampita no dudó en marcar su postura desde el primer instante: “Es mentira, es un invento”.

Con firmeza, la conductora explicó que este tipo de comentarios la afectan y pidió que no se sigan replicando en los medios: “No quiero que se digan mentiras, no quiero que levanten los portales mentiras”.

Además, dejó claro que no descarta recurrir a la vía judicial si continúan instalando rumores sobre su vida privada. “Yo no tengo problema de ir hasta las últimas consecuencias y llevar a la Justicia porque a mí no me gusta que me ensucien como ser humano, como mujer”, aseguró.

En ese sentido, defendió su manera de vivir las relaciones y subrayó que siempre mantuvo respeto hacia sus parejas: “Yo soy una mina re respetuosa de las parejas que tengo. Y siempre fui así con mis parejas”.

Finalmente, cerró con una frase que no dejó lugar a dudas sobre su postura: “No permito que ensucien relaciones que para mí son súper valiosas. Yo sé muy bien cómo soy cuando estoy en pareja. No tengo lugar para nada más, no tengo tiempo, no tengo energía y no tengo corazón. Nada más que para una persona”.

