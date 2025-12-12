La inesperada alianza entre La Joaqui y Wanda Nara: el proyecto que podría desatar la furia de la China Suárez

La joaqui bikini 1

Así fue que La Joaqui posó con los diseños de los trajes de baño de Wanda Nara, y en cuestión de minutos estallaron las redes con un posteo conjunto en sus respectivas cuentas de Instagram. Allí, bajo el mensaje de "cosas de chicas malas" de la rubia, se puede ver a la cantante luciendo una microbikini rojo sangre y otra animal print, sumado al pícaro comentario de la conductora de MasterChef Celebrity quedaron disipadas todas las dudas, confirmándose así que está todo más que bien entre ellas.

“Explotó el verano. Te amo Joaquina”, comentó luego Wanda en la publicación de su nueva amiga, quien posó en su flamante casa con parque y pileta. Al tiempo que su pareja, Luck Ra, no pudo evitar intervenir en la publicación con un comentario muy a su estilo que no hizo más que desatar la euforia de los seguidores. “Me quiero arrancar los ojos y que seas lo último que hayan visto”, fue el piropo del cantante cordobés que hizo que la publicación se viralizase en cuestión de minutos.

Qué dijo La Joaqui tras su supuesta pelea con Wanda Nara en las grabaciones de MasterChef por defender a Valentina Cervantes

A mediados de noviembre, al ser entrevistada por Sálvese quien pueda (América TV), La Joaqui volvió a enfrentar la versión que la señalaba como protagonista de un conflicto con Wanda Nara en plena grabación de MasterChef Celebrity. La cantante decidió ponerle punto final al rumor y, de paso, habló de su buena relación con Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández.

Todo comenzó cuando el cronista Rodrigo Bar quiso saber qué opinaba sobre los dichos que circulaban: "¿Estás al tanto de lo que se estuvo hablando del cruce entre Wanda y vos?". Fiel a su estilo, La Joaqui respondió entre risas: "Chicos, de todo. Me entero porque me cuenta mi abuela. Es mentira".

Luego profundizó y llevó tranquilidad: "Yo soy polvorita, pero no hubo ningún cruce. Sí fue retriste que se fuera Valu porque no queríamos que se fuera, pero nos llevamos rebien entre todos. No hay tal crisis".

Consultada por su lazo con la esposa del futbolista, la artista fue todavía más enfática: "Vi mucha gente muy grosera, a base de esta mentira, diciendo: ‘Ay, ¿qué? ¿Compartieron tres meses y ya son amigas?’ La verdad que sí. Si la conocieran a Valentina sabrían que ella es un amor a primera vista. Nos hemos juntado en las casas de nosotras. Hemos hecho un grupo relindo. Es imposible no enamorarte a primera vista de una persona tan buena en este ambiente que estamos tan acostumbrados a lidiar con la vorágine y el interés. No fueron tres meses. Necesité 24 horas solo para saber que si ella necesita que yo esté, yo estoy".

Por último, al preguntarle por el supuesto mensaje que Wanda habría enviado a Enzo Fernández —uno de los puntos que alimentó las especulaciones—, La Joaqui defendió sin titubeos a su amiga: "Valu es una gran señora. Es una diosa. Y lo que más le importa son sus hijos, es familia. Ella no haría nada que perjudique a sus nenes".

Con sus palabras, la cantante dejó clara su postura: no hubo pelea, no hubo tensión y tanto ella como Valentina mantienen un vínculo sólido más allá de cualquier rumor.