Un vendedor ofrecía milanesas y estaban hechas de algo asqueroso y peligroso

En consecuencia, el puesto fue clausurado de inmediato, se labró el acta correspondiente y la mercadería se destruyó.

Además, el juez de Faltas, Nelson Coronel, ordenó el desalojo definitivo del vendedor y lo inhabilitó para volver a instalarse en la feria.

El caso quedó también a disposición de la Justicia provincial, que analiza imputarlo por delitos contra la salud pública.

Este episodio se suma a otro ocurrido meses atrás en la provincia, cuando inspectores detectaron a un vendedor de comida callejera que ofrecía milanesas y chorizos en estado de deterioro, con restos de papel higiénico mezclados en la preparación y aderezos vencidos.

Desde la Municipalidad de Loreto remarcaron que los controles bromatológicos continuarán “de manera permanente, estricta y rigurosa” y pidieron a la población consumir únicamente alimentos habilitados y de procedencia confiable para evitar riesgos.