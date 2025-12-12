Un vendedor ofrecía milanesas y estaban hechas de algo asqueroso y peligroso

Una inspección de Bromatología en una fiesta patronal de la provincia de Santiago del Estero derivó en un descubrimiento insólito y peligroso: uno de los feriantes vendía milanesas elaboradas con papel higiénico prensado y cartón.
Milanesas de papel higiénico: inspectores de Bromatología clausuraron el puesto que tenía el vendedor en una fiesta patronal.
Una inspección de Bromatología en una fiesta patronal de la provincia de Santiago del Estero derivó en un descubrimiento insólito y peligroso: uno de los feriantes vendía milanesas elaboradas con papel higiénico prensado y cartón.
El operativo se realizó en la plazoleta del Parque Fuerza Aérea Argentina, en la localidad de Loreto, donde personal municipal controlaba los puestos instalados por las Fiestas Patronales en conmemoración a la Virgen de Loreto.
Al revisar el Carro “Trico”, perteneciente a un vecino de San Miguel de Tucumán, los agentes detectaron nueve bultos de milanesas listas para la venta. Cuando las abrieron, se llevaron la sorpresa: confirmaron que no contenían carne; estaban hechas con papel higiénico, cartón y rebozadas con pan rallado.
La Municipalidad calificó la situación como “una aberrante irregularidad” y advirtió que consumir este tipo de preparación implica “un grave riesgo para la salud pública”, dado que el papel higiénico es improcesable por el organismo y puede provocar complicaciones digestivas severas.
En consecuencia, el puesto fue clausurado de inmediato, se labró el acta correspondiente y la mercadería se destruyó.
Además, el juez de Faltas, Nelson Coronel, ordenó el desalojo definitivo del vendedor y lo inhabilitó para volver a instalarse en la feria.
El caso quedó también a disposición de la Justicia provincial, que analiza imputarlo por delitos contra la salud pública.
Este episodio se suma a otro ocurrido meses atrás en la provincia, cuando inspectores detectaron a un vendedor de comida callejera que ofrecía milanesas y chorizos en estado de deterioro, con restos de papel higiénico mezclados en la preparación y aderezos vencidos.
Desde la Municipalidad de Loreto remarcaron que los controles bromatológicos continuarán “de manera permanente, estricta y rigurosa” y pidieron a la población consumir únicamente alimentos habilitados y de procedencia confiable para evitar riesgos.