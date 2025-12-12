Un vendedor ofrecía milanesas y estaban hechas de algo asqueroso y peligroso

En vivo Radio La Red
Una inspección de Bromatología en una fiesta patronal de la provincia de Santiago del Estero derivó en un descubrimiento insólito y peligroso: uno de los feriantes vendía milanesas elaboradas con papel higiénico prensado y cartón.

El operativo se realizó en la plazoleta del Parque Fuerza Aérea Argentina, en la localidad de Loreto, donde personal municipal controlaba los puestos instalados por las Fiestas Patronales en conmemoración a la Virgen de Loreto.

Al revisar el Carro “Trico”, perteneciente a un vecino de San Miguel de Tucumán, los agentes detectaron nueve bultos de milanesas listas para la venta. Cuando las abrieron, se llevaron la sorpresa: confirmaron que no contenían carne; estaban hechas con papel higiénico, cartón y rebozadas con pan rallado.

La Municipalidad calificó la situación como “una aberrante irregularidad” y advirtió que consumir este tipo de preparación implica “un grave riesgo para la salud pública”, dado que el papel higiénico es improcesable por el organismo y puede provocar complicaciones digestivas severas.

En consecuencia, el puesto fue clausurado de inmediato, se labró el acta correspondiente y la mercadería se destruyó.

Además, el juez de Faltas, Nelson Coronel, ordenó el desalojo definitivo del vendedor y lo inhabilitó para volver a instalarse en la feria.

El caso quedó también a disposición de la Justicia provincial, que analiza imputarlo por delitos contra la salud pública.

Este episodio se suma a otro ocurrido meses atrás en la provincia, cuando inspectores detectaron a un vendedor de comida callejera que ofrecía milanesas y chorizos en estado de deterioro, con restos de papel higiénico mezclados en la preparación y aderezos vencidos.

Desde la Municipalidad de Loreto remarcaron que los controles bromatológicos continuarán “de manera permanente, estricta y rigurosa” y pidieron a la población consumir únicamente alimentos habilitados y de procedencia confiable para evitar riesgos.

