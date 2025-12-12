En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Gimnasia de La Plata
Estudiantes de La Plata
FÚTBOL

La insólita reacción hincha de Gimnasia que despertó del coma y se enteró que su equipo perdió el clásico ante Estudiantes

Federico Díaz Cano, un hincha de 35 años, despertó del coma luego de una caída desde 20 metros en la previa del clásico de La Plata. Cuál fue su reacción al saber que Gimnasia había perdido ante Estudiantes.

La insólita reacción hincha de Gimnasia que despertó del coma y se enteró que su equipo perdió el clásico ante Estudiantes

Federico Díaz Cano, un hincha de 35 años de Gimnasia y Esgrima La Plata, se encontraba en estado crítico tras caer desde una de las tribunas del Estadio Juan Carmelo Zerillo en la previa del clásico contra Estudiantes. La caída, de una altura de aproximadamente 20 metros, pudo haberle costado la vida, pero gracias a la rápida intervención de un médico que se encontraba en el lugar, su vida fue salvada.

Leé también Estudiantes le ganó el clásico a Gimnasia y jugará la final del Clausura contra Racing
estudiantes le gano el clasico a gimnasia y jugara la final del clausura contra racing
image

El episodio ocurrió justo antes del inicio del esperado derbi platense. Varios hinchas que estaban en las inmediaciones de la tribuna Centenario comenzaron a pedir ayuda, lo que permitió que los efectivos policiales y los servicios médicos llegaran rápidamente a asistirlo. Díaz Cano fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde se le realizaron múltiples intervenciones quirúrgicas debido a las graves lesiones que sufrió, entre ellas, fracturas expuestas en sus brazos, un traumatismo encefálico-craneano y otras lesiones internas derivadas del fuerte impacto.

El pronóstico inicial era reservado, y durante los primeros días, Federico estuvo bajo respirador y se le realizaron transfusiones de sangre para estabilizar su estado. Sin embargo, con el paso de los días, su condición fue mejorando. Las últimas 12 horas de su recuperación fueron calificadas como "buenas" por los médicos, y aunque aún sigue bajo observación, se descarta la presencia de complicaciones en pulmones y riñones, lo que ha aliviado a su familia.

Qué fue lo que sorprendió a todos tras su despertar

Al recuperar la consciencia, Díaz Cano mostró una reacción inesperada. Cuando se enteró de que Gimnasia había perdido el clásico ante Estudiantes por 1-0, se enojó. Para muchos, esta reacción es un testimonio del amor incondicional que los hinchas tienen por sus equipos, pero también de la gran fortaleza de Federico, que, a pesar de la gravedad de su situación, no dejó de preocuparse por el rendimiento de su club. Este gesto emocionó a sus familiares y amigos, que celebran su progreso mientras siguen con cautela el proceso de su recuperación.

El pronóstico de su recuperación

A pesar de la gravedad de las lesiones, los médicos siguen siendo optimistas sobre su evolución. Las fracturas en sus brazos ya fueron operadas, y ahora, Federico sigue en observación, donde se espera que su cuerpo responda favorablemente a las intervenciones. Su recuperación será clave en los próximos días para determinar si habrá secuelas de la caída o si podrá iniciar un proceso de rehabilitación.

El hecho de que Federico sea hijo de Mario Díaz Cano, un reconocido hincha de Gimnasia y excoordinador de fútbol del club, ha añadido una capa emocional a la tragedia. La familia sigue de cerca su evolución, y se espera que, con el tiempo, Federico pueda retomar sus actividades y seguir siendo un apasionado hincha del Lobo.

¿Qué significa este caso para la seguridad en los estadios?

El caso de Federico también ha puesto el foco sobre la seguridad en los estadios, especialmente en partidos de alta tensión como los clásicos. Aunque el club y las autoridades tomaron medidas rápidas para asistir al hincha, este trágico incidente deja en evidencia la necesidad de seguir trabajando en las estructuras de los estadios para prevenir situaciones como esta.

Por ahora, los hinchas de Gimnasia, junto con su familia, siguen con esperanzas puestas en la recuperación de Federico, mientras la comunidad futbolística platense sigue acompañando este proceso tan difícil.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gimnasia de La Plata Estudiantes de La Plata Hinchas
Notas relacionadas
Franco Colapinto tuvo una clasificación para el olvido en Abu Dhabi: el polémico mensaje de Alpine

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar