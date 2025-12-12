La insólita reacción hincha de Gimnasia que despertó del coma y se enteró que su equipo perdió el clásico ante Estudiantes

El pronóstico de su recuperación

A pesar de la gravedad de las lesiones, los médicos siguen siendo optimistas sobre su evolución. Las fracturas en sus brazos ya fueron operadas, y ahora, Federico sigue en observación, donde se espera que su cuerpo responda favorablemente a las intervenciones. Su recuperación será clave en los próximos días para determinar si habrá secuelas de la caída o si podrá iniciar un proceso de rehabilitación.

El hecho de que Federico sea hijo de Mario Díaz Cano, un reconocido hincha de Gimnasia y excoordinador de fútbol del club, ha añadido una capa emocional a la tragedia. La familia sigue de cerca su evolución, y se espera que, con el tiempo, Federico pueda retomar sus actividades y seguir siendo un apasionado hincha del Lobo.

¿Qué significa este caso para la seguridad en los estadios?

El caso de Federico también ha puesto el foco sobre la seguridad en los estadios, especialmente en partidos de alta tensión como los clásicos. Aunque el club y las autoridades tomaron medidas rápidas para asistir al hincha, este trágico incidente deja en evidencia la necesidad de seguir trabajando en las estructuras de los estadios para prevenir situaciones como esta.

Por ahora, los hinchas de Gimnasia, junto con su familia, siguen con esperanzas puestas en la recuperación de Federico, mientras la comunidad futbolística platense sigue acompañando este proceso tan difícil.