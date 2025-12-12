El Gobierno insiste en debatir la reforma laboral en el Senado y relativiza la protesta de la CGT

Con relación a la ultraactividad, Cordero señaló que “se abre la puerta a que se modernicen los convenios”, justamente uno de los puntos más cuestionados por los gremios, ya que consideran que en ese debate los empleados perderían derechos consagrados en los actuales convenios por actividad.

La pelea Gobierno vs. CGT por las cajas de las obras sociales

Cabe señalar que esta iniciativa, si bien no se avanzó con la modificación de las cuotas solidarias - uno de los principales ingresos de los gremios – sí dispone que las empresas ya no estarán obligadas a ser agente de retención de los pagos mensuales de afiliación.

Al respecto, fuentes oficiales aclararon que “los sindicatos van a tener que hacer su propio sistema de recaudación, pero no vemos que sea un problema. Hoy en día, existen mil formas de cobrarle a un afiliado, hay un montón de mecanismos digitales”, indicaron desde el Gobierno.

En cuanto al rechazo de la CGT, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en declaraciones a distintos medios, salió a defender el proyecto del Gobierno, al señalar que “no quita realmente ningún derecho esencial a los trabajadores y, por otro lado, da y otorga derechos apuntando a generar empleo”.

La intención es que sea opcional “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”, dijo el funcionario.

El proyecto también refuerza el traspaso de los fueros laborales de la Nación al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Además, precisa algunas pautas para que no haya más “grises”.

Uno de los más relevantes: el texto aclara que actualmente el aguinaldo no forma parte del cálculo para las indemnizaciones en caso de despido.

La iniciativa también contempla una fórmula para la actualización salarial y de los montos indemnizatorios en los juicios laborales cuestionados por la CGT, consistente en la aplicación de la variación del índice de precios al consumidor del INDEC más el 3%.

En cuanto a la marcha convocada por la CGT, Cordero evitó anticipar la confrontación, al señalar que “ellos tienen que tomar una posición de liderazgo en un determinado sector donde cuidan intereses propios e intereses en representación. Pero, cuando uno mira esta reforma, se ve que es una reforma completamente proactiva, es en beneficio del trabajador, es en beneficio del trabajo, es en beneficio de las pymes”.

Sin embargo, desde la Casa Rosada, oteas fuentes advierten que si protestan el próximo miércoles deberán hacerlo "en las veredas" y cumplir con lo que ordena del protocolo antipiquetes" y relativizaron el poder de convocatoria, al señalar que la reforma de Milei fue avalada por el voto en las últimas elecciones legislativas.

Por su parte, Sturzenegger anticipó los argumentos que la semana que viene llevará al Senado, en una explicación detallada punto por punto en un mensaje en la red X: