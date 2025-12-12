Nicole Neumann y Fabián Cubero se dijeron de todo en un feroz cruce por sus hijas

En Puro Show (El Trece), Neumann también se refirió a la organización de fin de año y afirmó: “Nos toca uno a cada uno, eso siempre fue así”. Además, lanzó una indirecta hacia Cubero y Mica Viciconte al decir: “Hay gente que le gusta vivir de esto y generar cosas que no son. Dicen cosas que no es de la forma que actúan. A mí no me importa. Me importa que mi hija esté feliz. Ellas saben cómo son las cosas y eso es lo que importa”.

Por su parte, en una entrevista con A la tarde, Cubero expresó su hartazgo tanto por los supuestos incumplimientos como por la organización de los 15 años. Allí aseguró: “Lo de los 15 estuvo siempre arreglado que la iba a hacer conmigo y que iban a viajar con la mamá. No tenemos ningún tipo de vínculo hoy con ese lado de la familia. Se dio así porque obviamente han pasado muchas cosas”.

El exfutbolista también cuestionó la falta de respeto por los acuerdos judiciales: “Hay una organización en la Justicia, estipulada de tal a tal día, para que cada uno pueda disfrutar. Después pasa que el padre no está presente, que no cumple, que el papá esto, que la mamá lo otro. Uno quiere hacer las cosas bien. Se llega a un acuerdo entre las partes y entre los abogados y de pronto me entero que me traés a las nenas cuatro días después”.

Finalmente, cerró con un fuerte descargo sobre el impacto en su vida personal y laboral: “Hay que hacer las cosas bien porque somos personas públicas y en algún momento todo sale a la luz. No hay que hacer las cosas mal. Eso a mí me perjudicó un montón. Yo no tengo todo el año para tomarme vacaciones por el trabajo. No puedo hacer lo que quiera. Una vez que organizo y me pido los días me quedo sin las vacaciones con mis hijas. No concuerda lo que dice con lo que hace y lo estoy demostrando”.

¿Qué dijo Nicole Neumann por el conflicto con Fabián Cubero por los 15 de Allegra?

En los próximos días, Allegra Cubero cumplirá 15 años y su papá, Fabián Cubero, junto a Mica Viciconte, ultiman los preparativos para celebrarlo a lo grande. Sin embargo, se sabe que Nicole Neumann no estará presente en la fiesta.

La decisión se había acordado con anticipación y la organización quedaría en manos de Cubero y Viciconte, mientras que la modelo se ocuparía de realizar un obsequio especial.

Lo que enojó a Nicole fue la dura crítica de Laura Ubfal: “Nadie puede creer que Nicole no va a estar en esa fiesta. ¡Es el cumpleaños de quince de tu hija! Es una vez en la vida”.

“Es muy duro que, por mal que te lleves con tu ex, no vayas aunque sea un rato al principio. Una locura”, señaló Ubfal.

Tras estos comentarios de la periodista, Nicole hizo llegar un picante mensaje, que se reprodujo en el portal de Laura Ubfal: “Lamento que tengas toda la data con las mentiras de la gente vende humo y comuniques cosas que no son!!”, dijo Neumann. “Y encima sobre menores que leen y les duele”, añadió.

“Creo haber dejado bien en claro la última vez que hablé públicamente, que yo le pregunté a mi hija qué quería, ella dijo que le encantaría las dos familias juntas, y yo dije que por supuesto! Que no había problema y que por mí ‘así sería’!!!”, indicó Nicole según citó el portal.

“Quienes dijeron que ‘de ninguna manera’ fue la otra parte! Y decidió no ir. Su festejo con la mamá y hacer un festejo aparte, donde jamás estuve participada! Así que dejá de difamarme gratis y creer mentiras de gente que sólo quiere aparentar cosas que no son!!!”.

“Y de no crear angustia en mi hija! Por quien yo haría cualquier cosa, ya que es mi hija y soy lo suficientemente adulta y coherente, como para poder lidiar con la presencia de cualquiera, por ella y su festejo, incondicionalmente, como su mamá! Gracias”.