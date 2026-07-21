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Por qué la Selección Argentina jugará las Eliminatorias para el Mundial 2030 si ya está clasificada

Pese a tener asegurada su plaza para el torneo por ser sede, la Selección Argentina competirá en la previa del certamen de 2030. Los motivos y el proyecto oficial.

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Foto: Reuters 

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El cierre de la competencia internacional obliga a reorganizar de forma inmediata los calendarios institucionales y deportivos de las principales federaciones continentales. Luego de la caída en la final por 1-0 ante España, la Selección Argentina ya empieza a pensar en lo que vendrá de cara al Mundial 2030 y el año que viene empezaría a disputar las Eliminatorias, pese a que ya está clasificado al torneo. A pesar de haber asegurado su presencia en la próxima gran cita de la FIFA por su condición de anfitriona en los actos conmemorativos, el conjunto nacional no quedará al margen de la actividad oficial durante los años previos.

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Las particularidades organizativas de la edición centenario determinaron un esquema de sedes compartido por múltiples países de distintas confederaciones. Como las sedes de la próxima Copa del Mundo serán España, Marruecos y Portugal, sumadas a Uruguay, Argentina y Paraguay, que recibirán al menos un partido en homenaje al Mundial de 1930, la Albiceleste ya tiene asegurada su participación, aunque eso no la exime de competir. Esta doble condición obligó a las autoridades a replantear el formato de clasificación tradicional en el continente sudamericano para sostener el atractivo de los certámenes.

Las razones del mantenimiento de la fase eliminatoria responden a una compleja reestructuración del número de participantes en la competencia ecuménica. Como la FIFA aún no definió cómo será la clasificación, pero el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que serán 64 las selecciones que participarán, es decir, 16 más que en esta edición, por lo que hay un problema: con tres selecciones ya clasificadas y considerando que la entidad sudamericana suele recibir seis plazas directas y un lugar para el repechaje en el Mundial 2026, casi todos los países de la región podrían avanzar al torneo. Ante este panorama, las Eliminatorias perderían buena parte de su sentido deportivo de no aplicarse modificaciones en la estructura de competencia.

Cómo será el nuevo torneo que jugará la Selección Argentina con la UEFA

Para evitar la pérdida de competitividad en las fechas internacionales, los organismos directivos evalúan un acuerdo con el fútbol europeo.

Las soluciones para mantener la exigencia deportiva en el ámbito de la Conmebol se orientan hacia alianzas con la federación del viejo continente. Ante esta situación, la entidad analiza crear una competencia similar a la Nations League de la UEFA. El objetivo sería que las selecciones tengan partidos competitivos durante el ciclo mundialista, además de la Copa América 2028, garantizando rodaje a los futbolistas en las fechas pautadas en el calendario oficial de la FIFA.

Las confirmaciones de este proyecto conjunto llegaron desde la dirigencia de la región a través de canales institucionales. A la espera de una oficialización, la única voz oficial al respecto fue la del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, quien expresó: "Nosotros estamos clasificados ya al Mundial 2030, al igual que Uruguay y Argentina. Las clasificatorias que se van a disputar, aparte de los 3 cupos y medio pendientes, en el orden de cómo culminen las Eliminatorias, se está proyectando un torneo con la UEFA, una especie de Nations League para poder disputar contra ellos".

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras la final del Mundial

El combinado nacional iniciará su preparación hacia los próximos compromisos durante la primera ventana internacional pautada para los próximos meses.

El cronograma de retorno a las canchas contempla actividades en el corto plazo para la comitiva de la Albiceleste. A la espera del calendario de las Eliminatorias, se sabe que Argentina volverá a tener dos amistosos en la Fecha FIFA inmediatamente posterior al Mundial, que se llevará a cabo entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre. La confección de la agenda incluye precisiones pendientes: Aún no hay fechas, rivales ni sedes definidas y todo dependerá de cómo le vaya en la final ante España, marcando el inicio del rearmado del plantel nacional de cara al futuro.

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