Por qué la Selección Argentina jugará las Eliminatorias para el Mundial 2030 si ya está clasificada

Las soluciones para mantener la exigencia deportiva en el ámbito de la Conmebol se orientan hacia alianzas con la federación del viejo continente. Ante esta situación, la entidad analiza crear una competencia similar a la Nations League de la UEFA. El objetivo sería que las selecciones tengan partidos competitivos durante el ciclo mundialista, además de la Copa América 2028, garantizando rodaje a los futbolistas en las fechas pautadas en el calendario oficial de la FIFA.

Las confirmaciones de este proyecto conjunto llegaron desde la dirigencia de la región a través de canales institucionales. A la espera de una oficialización, la única voz oficial al respecto fue la del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, quien expresó: "Nosotros estamos clasificados ya al Mundial 2030, al igual que Uruguay y Argentina. Las clasificatorias que se van a disputar, aparte de los 3 cupos y medio pendientes, en el orden de cómo culminen las Eliminatorias, se está proyectando un torneo con la UEFA, una especie de Nations League para poder disputar contra ellos".

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras la final del Mundial

El combinado nacional iniciará su preparación hacia los próximos compromisos durante la primera ventana internacional pautada para los próximos meses.

El cronograma de retorno a las canchas contempla actividades en el corto plazo para la comitiva de la Albiceleste. A la espera del calendario de las Eliminatorias, se sabe que Argentina volverá a tener dos amistosos en la Fecha FIFA inmediatamente posterior al Mundial, que se llevará a cabo entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre. La confección de la agenda incluye precisiones pendientes: Aún no hay fechas, rivales ni sedes definidas y todo dependerá de cómo le vaya en la final ante España, marcando el inicio del rearmado del plantel nacional de cara al futuro.