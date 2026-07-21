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El Gobierno oficializó a Javier Lanari, ex secretario de Prensa, como nuevo director del Banco Nación

La designación fue publicada en el Boletín Oficial mediante un decreto firmado por Javier Milei. Ocupará el lugar que dejó Gonzalo Pascual y completará el mandato hasta febrero de 2028.

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El Gobierno oficializó a Javier Lanari como nuevo director del Banco Nación

El Gobierno oficializó a Javier Lanari como nuevo director del Banco Nación

El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina (BNA). La medida quedó establecida a través del Decreto 618/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Crédito hipotecario: “Tenemos el mandato del presidente, Javier Milei, de impulsar el crédito porque parte importante de la recuperación económica viene de la mano del financiamiento bancario”, dijo Daniel Tillard, presidente del BNA. (Foto archivo)

La designación fue oficializada mediante el Decreto 618/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, en el marco de las facultades que le otorga al Poder Ejecutivo la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, aprobada por la Ley 21.799.

Lanari renunció a la Secretaría de Prensa una semana antes de que se confirme la salida de Adorni y en su lugar quedó el locutor nacional y especialista en comunicación institucional, Fabián Fernández.

En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del abogado Gonzalo Pascual, quien dejó su cargo como director del Banco Nación con fecha 31 de enero de 2026, y le agradeció "los servicios prestados" durante su gestión.

Lanari asumirá así uno de los lugares en el directorio de la principal entidad bancaria pública del país, en reemplazo de Pascual y por el tiempo restante del período legal correspondiente.

Por el otro lado, la Vocería Presidencial pasó a estar bajo el mando de Adrián Ravier, hombre de confianza de Caputo. En su discurso inaugural, el economista anunció el comienzo de “una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina”.

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