El Gobierno oficializó a Javier Lanari, ex secretario de Prensa, como nuevo director del Banco Nación

En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del abogado Gonzalo Pascual, quien dejó su cargo como director del Banco Nación con fecha 31 de enero de 2026, y le agradeció "los servicios prestados" durante su gestión.

Lanari asumirá así uno de los lugares en el directorio de la principal entidad bancaria pública del país, en reemplazo de Pascual y por el tiempo restante del período legal correspondiente.

Por el otro lado, la Vocería Presidencial pasó a estar bajo el mando de Adrián Ravier, hombre de confianza de Caputo. En su discurso inaugural, el economista anunció el comienzo de “una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina”.